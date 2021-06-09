Hayat Mermer işletmecisinden sıra dışı mezar taşı kampanyası Yüzde 50 indirim yapıyor
AKTÜEL

Mermer işletmecisinden sıra dışı 'mezar taşı' kampanyası: Yüzde 50 indirim yapıyor

Muş’un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, kaynanası ölmeden mezarını yaptırana yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Haber Merkezi İHA
Mermer işletmecisinden sıra dışı mezar taşı kampanyası: Yüzde 50 indirim yapıyor
Çetinkaya, bundan sonrada kimsesiz çocuklar için değişik kampanyalar yapacaklarını söyledi.

Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza atmıştı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıktığını söyleyerek, önceki kampanyasına bu seferde yeni bir kampanya ekleyerek kaynanası ölmeden mezar yaptırmak isteyen enişte ve geline yüzde 50 indirim kampanyası gerçekleştirdi.

"Kimsesiz bir kadın vesile oldu"

Kampanyayı başlatmasına yaşlı ve kimsesiz bir kadının vesile olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Bir gün iş yerime yaşlı bir teyze geldi. ’Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım’ dedi. Ben de ’Olmaz öyle, çocuğun yok mu’ dedim. O da ’Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum’ dedi.

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Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan üç dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödüyor.

"Notere gidip sözleşme imzalıyoruz"

Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Afyon merkezde bir mermer fabrikası var. Bu olayı iş yeri sahibi Yüksel Beye anlattım. Bana böyle bir kampanya başlatabileceğimi ve kendisinin de indirim yaparak destekleyeceğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık” dedi.

Meslektaşlarına halka destek çağrısı

Çetinkaya, meslektaşlarını veya başka meslek gruplarını da çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olmaya çağırdı. Çetinkaya, bundan sonrada kimsesiz çocuklar için değişik kampanyalar yapacaklarını söyledi.

Vefalı köpek: Sahibinin içinde olduğu ambulansın peşinden koştu
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Vefalı köpek: Sahibinin içinde olduğu ambulansın peşinden koştu

Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı
FOTOĞRAF 12
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İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.
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Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve çok sayıda sevenleri katıldı.
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Baba Yalçın, Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi konusunda bir taleplerinin hiç olmadığını belirterek, “Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine ve birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Çocuğumuzun ismini yaşatıyorlar. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun dedi. Tören, Sadık Yalçın ile beraberindekilerin, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını sulaması ve Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından dualarla sona erdi. anlamı olsa gerek
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Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Helal size çocuklar: 'Biz çikolata yemesek de olur' diyerek 16 engelliye umut oldular
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Manisalı öğrenciler, ’Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün’ adlı proje kapsamında cep harçlıklarından arttırdıkları paralar ile 16 engellinin yüzünü güldürecek.
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Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, okula gelemeyen bir bedensel engelli öğrenci nedeniyle sınıf öğretmenleri ile birlikte cep harçlıklarından arttırdıkları paraları toplayarak farkındalık projesi başlattı.
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Bir tekerlekli sandalye için başlatılan kampanyanın sonunda veliler ve öğrencilerin huzurunda açılan kumbaradan 20 bin TL çıktı.
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Cemal Ergun İlkokulu 4-D sınıf öğretmeni Nazlı Aydın Çıplak, öğrencileri ile birlikte pandemi öncesi 2020 yılı şubat ayında başlattıkları farkındalık projesine ’Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün’ adını verdiklerini söyledi.
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Öğrencilerin cep harçlıklarından arttırdıkları paraların kumbarada toplandığını kaydeden sınıf öğretmeni Çıplak, kampanyaya geçen zaman içerisinde öğrencilerden duyan duyarlı vatandaşların da destek vererek kumbaraya para bağışında bulunduğunu anlattı.
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Sınıf öğretmeni Nazlı Aydın Çıplak, “Bizim sınıfımızda bedensel engelli bir arkadaşımız var, ancak okula hiç gelmiyor evde eğitim alıyor. Bu arkadaşımızdan esinlendik, projemizin çıkış noktası o. Onun sayesinde bu projeyi başlattık. Bir de bizim 1. sınıftan bu yana yaptığımız sağlıklı beslenmek, abur cuburdan uzak durmak diye bir projemiz daha vardı. O yüzden de kumbaramızın üzerine de ’Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün’ yazarak sloganımızı da oluşturduk. Çocuklarımızla birlikte başlarda haftada belirli günlerde cep harçlıklarından arttırdıkları paraları kumbaraya attılar, ben de onlara destek oldum” şeklinde konuştu.
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YARDIM KAMPANYASINA DIŞARIDAN DA DESTEK GELDİ <br> <br> Sınıf içerisinde başlattıkları projenin duyulmasının ardından dışarıdan da bağışların gelmeye başladığını anlatan sınıf öğretmeni Çıplak, bir gün sınıftaki öğrencinin babaannesinin kumbaraya destek olmak istediğini söyleyerek, “Bağışı kabul ederek, kampanyamızı büyütme kararı aldık.
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Arkadaşlarımıza ve yakın çevremize söyledik, sağ olsunlar onlar da bizlere çok destek oldular. Bir sandalye almak için çıktığımız yolda bugün yaklaşık 16 sandalye alabilecek kadar bağış topladık.
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Sınıf olarak onlara umut ışığı olacağımız için çok mutluyuz. Kumbaramızı ailelerimizin ve öğrencilerimizin huzurunda açtık ve toplanan para 20 bin liraya yakın” dedi.
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ÖĞRENCILER MUTLU VE HUZURLU <br> <br> Projeyi canı gönülden destekleyen sınıf öğrencilerinden Burhan Efe Akgör, “Birine hediye almak zaten çok güzel bir şeydir. Hayatı değiştirecek hediye almak, olumlu bir etki vermek gerçekten çok güzel bir duygu” diye konuştu.
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Sınıf öğrencilerinden Mehmet Ali Ataklı ise öğretmenine teşekkür ettiğini belirterek, “Bu kadar çok para toplanacağını düşünemezdim. Hatta bir tekerlekli sandalyeyi alacak kadar para toplayamayız diye düşünürken ummadığımız kadar çok para toplandı” dedi.
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Sınıf öğrencilerinden Gülsüm Eyman Kara da duygularını şöyle dile getirdi: “Bedensel engelli arkadaşlarımız bizler koşarken pencereden bakıp bizleri seyrediyorlar. Şimdi 16 arkadaşımıza umut olacağız, çok mutluyum.”
Helal size çocuklar: 'Biz çikolata yemesek de olur' diyerek 16 engelliye umut oldular
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, sınıflarındaki bedensel engelli arkadaşları için başlattıkları 'Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün' adlı tekerlekli sandalye kampanyasında bir yıl içinde cep harçlıklarından artırdıkları paralarla 16 tekerlekli sandalye parası topladı. Sınıfta başlayan proje önce bütün okula, sonra da okul dışına taşınca kendileri minik yürekleri kocaman olan öğrenciler 16 engelli için umut oldu.


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