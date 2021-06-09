Mermer işletmecisinden sıra dışı 'mezar taşı' kampanyası: Yüzde 50 indirim yapıyor

Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşı için ilginç bir kampanyaya imza atmıştı. Ölmeden önce mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uygulayan Çetinkaya, fiyatların 800 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıktığını söyleyerek, önceki kampanyasına bu seferde yeni bir kampanya ekleyerek kaynanası ölmeden mezar yaptırmak isteyen enişte ve geline yüzde 50 indirim kampanyası gerçekleştirdi.

"Kimsesiz bir kadın vesile oldu"

Kampanyayı başlatmasına yaşlı ve kimsesiz bir kadının vesile olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Bir gün iş yerime yaşlı bir teyze geldi. ’Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım’ dedi. Ben de ’Olmaz öyle, çocuğun yok mu’ dedim. O da ’Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum’ dedi.

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Kendisine, biz de ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan üç dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum. Teyzeyi 20 gün sonra çarşıda gördüm ve ne yaptığını sordum. O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyzede bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödüyor.

"Notere gidip sözleşme imzalıyoruz"

Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Afyon merkezde bir mermer fabrikası var. Bu olayı iş yeri sahibi Yüksel Beye anlattım. Bana böyle bir kampanya başlatabileceğimi ve kendisinin de indirim yaparak destekleyeceğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık” dedi.

Meslektaşlarına halka destek çağrısı

Çetinkaya, meslektaşlarını veya başka meslek gruplarını da çeşitli kampanyalar başlatarak halka destek olmaya çağırdı. Çetinkaya, bundan sonrada kimsesiz çocuklar için değişik kampanyalar yapacaklarını söyledi.

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FOTOĞRAF 12 İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve çok sayıda sevenleri katıldı. Baba Yalçın, Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi konusunda bir taleplerinin hiç olmadığını belirterek, “Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine ve birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Çocuğumuzun ismini yaşatıyorlar. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun dedi. Tören, Sadık Yalçın ile beraberindekilerin, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını sulaması ve Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından dualarla sona erdi. anlamı olsa gerek Şehit Şenay Aybüke öğretmen kabri başında anıldı Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

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