Hayat Mersinde 3 buçuk metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu Ağlara takılıp boğulmuş olabilir
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Mersin'de 3 buçuk metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu: Ağlara takılıp boğulmuş olabilir

Mersin'de 3,5 metre uzunluğunda şişe burun cinsi ölü yunus sahile vurdu. Prof. Dr. Deniz, yunusun uzatma ağlarına takılarak boğulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Mersinde 3 buçuk metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu: Ağlara takılıp boğulmuş olabilir​
Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesine gömülen yunus, 1 yıl sonra çıkartılacak ve iskeleti Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde sahilden koku geldiğini fark eden vatandaşlar, bölgeye gittiklerinde ölü yunusla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, yunusun şişe burun yunus olduğunu tespit etti. Yunusu otopsi eden Prof. Dr. Ayas, balıkçıların uzatma ağlarına takılarak boğulduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İstanbul Boğazı'nda bir günde 3 yunusun ölü bulunmasının nedeni: Balık ağları
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HER SENE KARŞILAŞIYORUZ

Yunusun fiziksel olarak maksimum boyuta ulaştığını kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Bu şişe burun dediğimiz bir yunus türü. Yaklaşık 3,5 metre boyunda erkek birey. Maksimum büyüklükleri 4 metre bu hayvanın. Dalgaların etkisiyle sahile gelmiş.

  • Otopsimizi yaptık. Midesi doluydu. 8 vatoz, 1 kalamar ve birkaç balık türü çıktı. Üst deri tamamen erimiş, kafada yumuşak doku kayıpları vardı. Yüzgeçlerde tahribat söz konusu. Bu bize hayvanın en az 10 gün suda kaldığını gösteriyor.

Doğu Akdeniz'de yunusların ölme nedeni büyük ölçüde balıkçılık faaliyetleri. Yunuslar ağlara takılarak boğulup ölüyorlar. Onun dışında deniz kirliliği ya da deniz aracına çarpma yunusların ölümüne neden oluyor. Bir deniz memelisinin ölmesi dramatik bir durum. Deniz ekosistemi için bu hayvanlar çok önem arz ediyor. Biz her sene Mersin sahillerinde yunus ölümü ile karşılaşıyoruz. Özellikle uzatma ağlarının atıldığı dönemde yunuslar daha çok ölüyor. Çünkü bu ağları seçemiyorlar. Ağlara takılıp boğularak ölüyorlar. Bu türler sınırlı sayıda deniz ekosisteminde bulunuyor. Bu canlıları koruma altına almalıyız" dedi.

Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesine gömülen yunus, 1 yıl sonra çıkartılacak ve iskeleti Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.

Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
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Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
Beykoz, Riva'da dün akşam saatlerinde iki ölü yunus karaya vurdu. Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Bunun üzerine hemen yetkililere haber verildi. Ölü yunusların bulundukları yerden alınması için bölgeye İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, yunuslar orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.


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