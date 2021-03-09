Hayat Mesut Özile benzerliğiyle dikkat çeken genç Gurur duyuyorum
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Mesut Özil’e benzerliğiyle dikkat çeken genç: Gurur duyuyorum

Ünlü futbolcu Mesut Özil’e benzerliğiyle ünlenen Zonguldak Devrek doğumlu Mustafa Barut, görenleri şaşkına çeviriyor. Özil’e oldukça benzeyen Barut, “Mesut Özil ile gurur duyuyorum. Bir araya gelip fotoğraf çektirmek istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Zonguldaklı genç, Özil'e benzerliğiyle ilgiden memnun olduğunu söyledi.
Zonguldaklı genç, Özil'e benzerliğiyle ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğan ve daha sonra Bartın’a yerleşen 21 yaşındaki Mustafa Barut, Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil’e olan benzerliği ile görenleri şakına çeviriyor. Mesut Özil ile aynı ilçede doğan Mustafa Barut, sosyal medyaya attığı videodan sonra herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılaşan 21 yaşındaki Mustafa Barut, Mesut Özil ile gurur duyduğunu söyledi.

"Onu çok seviyorum"

Mesut Özil benzerliği sayesinde herkesin kendisi ile video ve fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Barut, “Mesut Özil’e benzemekten gurur duyuyorum. Bir sosyal medya hesabı açtım, roman havası attım çok beğeni almış. İnsanlar çok beğendi, destek veriyorlar. Mesut Özil’le gerçekten yan yana gelip fotoğraf çektirmek çok istiyorum. Buradan kendisine sesleniyorum, onu çok seviyorum” dedi.

“Maçlarda onun yerine oynasam kimse anlamaz”


Kendisinin Mesut Özil’e benzerliği sayesinde sahada oynayabileceğini ifade eden Mustafa Barut, “Kendisi geçen maç sakatlandı, çok moralim bozuldu. Maçlarda Mesut Özil’in yerine beni koysa kimse anlamaz. Buradan sesleniyorum onun yerine beni alın, kimse anlamaz” esprisini yaptı.
Özil’in köyüne de giderek akrabalarını da ziyaret ettiğini söyleyen Barut, Mesut Özil’e büyük bir saygı gösterdiğini ifade etti.

“İlgiden memnunum”

İnsanların gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade eden Mustafa Barut, “Benzerlik olunca ilgi de oluyor, herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Videolarda Mesut Özil ile dalga geçtiğimi söylüyorlar, alakası yok. Ben roman oynuyorum, şarkı söylüyorum amacım insanları mutlu etmek. Devrek’e gittim Mesut Özil geldi dediler herkes fotoğraf çektirmek istedi. Mesut Özil’in amcasının yanına gittim. Kendisi ile çay içtim. ’Benzerliğin ile gurur duy. Videolarını beğeniyorum, sadece Mesut Özil ile alay geçme’ dedi. Ben kimse ile alay geçmiyorum, sadece ben roman oynuyorum ve şarkı söylüyorum. Zaman zaman kötü yorumlarla karşılaştım. Ben kimseye kötü yorum yapmıyorum. Ben herkesin mutlu olması için çaba gösteriyorum. Kimseye kötü bir yorum yapmıyorum. Onlar da bana yapmasınlar. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Herkese saygı duymaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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