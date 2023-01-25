Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?





MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





EDİRNE 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu





İstanbul 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





KIRKLARELİ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu





KOCAELİ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.





DENİZLİ 6°C, 16°C

Az bulutlu





İZMİR 7°C, 15°C

Az bulutlu





MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





MUĞLA 2°C, 16°C

Az bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.





ADANA 7°C, 15°C

Az bulutlu





ANTALYA 11°C, 19°C

Az bulutlu





HATAY 6°C, 15°C

Az bulutlu





MERSİN 11°C, 19°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.





ANKARA -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu





KONYA 0°C, 10°C

Az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu





DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





KASTAMONU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





ZONGULDAK 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.





AMASYA 1°C, 6°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı





TOKAT -1°C, 6°C

Parçalı bulutlu





TRABZON 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.





ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS -14°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu





MALATYA 0°C, 4°C

Az bulutlu





VAN -8°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.





DİYARBAKIR -2°C, 12°C

Az bulutlu





GAZİANTEP 1°C, 12°C

Az bulutlu





SİİRT 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu





ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Az bulutlu



