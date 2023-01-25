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Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

11:32 . 25/01/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, İstanbul’un Anadolu yakası ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere Yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


EDİRNE
1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu


İstanbul
7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Anadolu yakası hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı


KIRKLARELİ
0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu


KOCAELİ
7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı


EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


DENİZLİ
6°C, 16°C

Az bulutlu


İZMİR
7°C, 15°C

Az bulutlu


MANİSA
4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu


MUĞLA
2°C, 16°C

Az bulutlu


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


ADANA
7°C, 15°C

Az bulutlu


ANTALYA
11°C, 19°C

Az bulutlu


HATAY
6°C, 15°C

Az bulutlu


MERSİN
11°C, 19°C

Az bulutlu


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.


ANKARA
-2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu


ÇANKIRI
-5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR
0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu


KONYA
0°C, 10°C

Az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU
-1°C, 7°C

Parçalı bulutlu


DÜZCE
5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı


KASTAMONU
-4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı


ZONGULDAK
6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


AMASYA
1°C, 6°C

Parçalı bulutlu


SAMSUN
7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı


TOKAT
-1°C, 6°C

Parçalı bulutlu


TRABZON
8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.


ERZURUM
-11°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu


KARS
-14°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu


MALATYA
0°C, 4°C

Az bulutlu


VAN
-8°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


DİYARBAKIR
-2°C, 12°C

Az bulutlu


GAZİANTEP
1°C, 12°C

Az bulutlu


SİİRT
3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu


ŞANLIURFA
5°C, 14°C

Az bulutlu


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
#İstanbul
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