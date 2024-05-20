|
Özgün

TUS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? ÖSYM TUS tercih kılavuzu 2024

TUS tercihleri, taban puanları ve kontenjanları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçları 17 Nisan'da erişime açıldı. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Adaylar işlemlerini kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalara göre tamamlayacak. Peki, 2024 ÖSYM TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

15:21 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TUS tercih kılavuzu
TUS tercih kılavuzu

TUS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının peşinden gündeme geldi. ÖSYM tarafınca organize edilen söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yerleştirme başvuruları başlayacak. 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. İşte, TUS tercihleri hakkında son bilgiler...

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.

2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih tarih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden öğrenecek. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.



#tus
#tus ösym
#tus tercih kılavuzu
#tıpta uzmanlık sınavı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yunus Suresi 107. Ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri