TUS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının peşinden gündeme geldi. ÖSYM tarafınca organize edilen söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yerleştirme başvuruları başlayacak. 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. İşte, TUS tercihleri hakkında son bilgiler...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih tarih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden öğrenecek. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.