TUS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının peşinden gündeme geldi. ÖSYM tarafınca organize edilen söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yerleştirme başvuruları başlayacak. 2024-TUS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. İşte, TUS tercihleri hakkında son bilgiler...
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.
2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.
TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.
Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
TUS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih tarih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden öğrenecek. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.