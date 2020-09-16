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Hayat Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı 16 Eylülde hava durumu nasıl?
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Meteoroloji’den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: 16 Eylül'de hava durumu nasıl?

Sonbaharla birlikte bunaltıcı hava yenini rüzgarlı günlere bıraktı. Meteoroloji yetkilileri, 16 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte hava durumuna dair son tahminler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yetkililer, bazı bölgeler için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Yetkililer, bazı bölgeler için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'ye dikkat

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  • Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üç büyük ilde hava durumu şöyle:

İstanbul: 28°C / Parçalı ve az bulutlu

Ankara: 30°C / Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 32°C /Az bulutlu ve açık

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