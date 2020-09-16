Meteoroloji’den yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı: 16 Eylül'de hava durumu nasıl?

Yetkililer, bazı bölgeler için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'ye dikkat

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üç büyük ilde hava durumu şöyle:

İstanbul: 28°C / Parçalı ve az bulutlu

Ankara: 30°C / Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 32°C /Az bulutlu ve açık