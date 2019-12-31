Milli piyangonun kararttığı hayatlar: Kimi kan kusarak kimi donarak hayatını kaybetti

Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazananlara talihli demek ne kadar doğru açıkçası pek bilemiyoruz. Şans oyunundan kazandıkları paralar ile hayatı alt üst olmayan bir talihli yok. O yüzden onlar biz en iyisi Milli Piyango talihsizleri diyelim. Hepsinin de hayat hikayeleri aynı ve aynı acı ile son buluyor. Evli olarak ilk olarak eşlerini boşuyor. Paraları kumar ve gece hayatında bitiriyorlar. Başladıkları noktaya geldiklerinde ise yanlarında hiç kimse kalmadığından dolayı tek başlarını hayatlarını kaybediyorlar. Birbirlerini tanımayan fakat aynı kaderi paylaşan bu insanların dillerinde ortak bir sözcük dolaşır: ‘Çok pişmanım!’
İşte Milli Piyango’nun 10 talihsizi:
Belgesellere konu oldu
Sultanahmet'te 40 sene ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Savgan, paranın mutluluk getirmediği 'piyango tiryakileri'nden biri. Zengin olma hayalleriyle sürekli Milli Piyango biletleri alan Savgan, ilk ikramiyeyi 1979'da kazanmış. Ardından da defalarca küçük de olsa ikramiyeler kazanmaya devam etmiş. Kazandıkça bilet almış.
Elde ettiği onca parayı har vurup harman savuran Savgan'ın tek hayali yuva kurmakmış ama eşi tam bir dolandırıcı çıkmış. Eşinin ailesine yedirdiği paralar yüzünden bir de düşman edinen Savgan, ipin ucunu kaçırınca yine beş parasız. İstanbul sokaklarında eski işi boyacılığa döndükten sonra kansere yakalanan Savgan'a daha önce hiç tanışmadığı uzak bir akrabası sahip çıkmış. 2014 yılında tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Savgan'ın hayatı Ender Yeşildağ ve Mehmet Özgür Candan tarafından "Kaybedebilme Kabiliyeti" isimli bir belgesele dönüştürüldü. Belgeselde defalarca Savgan'ın kazandığı paraları nasıl tükettiği kendisi ve esnaf arkadaşları tarafından anlatılıyor.
- Tüm parasını kumarda kaybetti
- 9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a, 2005 yılında Milli Piyango’dan çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etti. Bir milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı. Sonrasında gece kulüplerine gitmeye başladı. Tüm parasını kumarda kaybetti. 4 yıl sonra ise evinin banyosunda intihar etmiş bir halde bulundu.
3 kere milyoner oldu: İlk işi eşini boşamak oldu
Milli Piyango'yu en çok kazanan talihlilerinde biri belki de o. Denizli'den 'Milyarder Osman' lakaplı Osman Kaplan, aslında marangoz. Üç yıl arayla Milli Piyango’dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketmiş. Para çıkar çıkmaz ilk iş olarak eşini boşayan Kaplan, lüks ev ve arabalar alıp paraları gece hayatında bitirmiş.Harcamalarının önüne geçemeyen Kaplan'ın borcu çoğalınca cezaevine dahi girmiş.
Şans oyunlarından çıkan paranın bir türlü hayrını, bereketini göremeyen Kaplan, 2001'de tüm parasını neredeyse bir yıl içinde bitirmiş. Hatta bir dönem peşine mafya bile takılan Kaplan, para kaptırdığı insanlarla defalarca kavga etmiş. Parasını bitirdikten sonra eşine geri dönen Kaplan’ın artık eşinden başka kimsesi yok.
- Donarak öldü
- 1975 yılında aldığı piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu’nun hayatı da tepe taklak olanlardan. Çalıştığı işyerinden ayrılarak kayıplara karışan Sarıoğlu, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde parayı bitirdi. Köyünde bir ev yaptı ancak, zamanla parası kalmayınca ona komşuları bakmaya başladı. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Fakat bu sefer de kimsesi olmayan Sarıoğlu, donarak hayatını kaybetti.
Cezaevine girdi çıktı
Milli piyango çıkıp hayatı alt üst olan bir başka talihsiz Edirne'den 51 yaşındaki Ayhan Yalçınkaya. Para çıkınca ilk olarak kendi işini kurmuş fakat başarılı olamamış.
15 sene sonra ise tekrardan memurluğa geri dönmüş. Tam hayatını yeniden düzene sokmuşken geçmişteki olaylar yüzünden cezaevine girdi. 2 yıl hapis yattıktan sonra artık iş bulamadığını söyleyen Yalçınkaya, “Bu paranın hiçbir bereketi yok. Etrafımda bilet alan insanlara 'Kardeşim bakın karşınızda canlı örnek var. Bana ne hayrı oldu ki size de şans getirsin' diyorum ama kimse dinlemiyor. Bu yüzden kimseye karışmıyorum" ifadelerini kullanıyor.
- Döndü dolaştı kağıt toplayıcılığına geri döndü
- Dört defa büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen tüm parayı harcayıp mesleği olan kağıt toplayıcılığına geri dönen Sivaslı Kudret Şendil, mahallelinin verdiği yardımlarla geçiniyor. Şendil, her defasında kazandığı parayı kısa sürede tüketerek şatafatlı ve gösterişli bir yaşamdan tek gözlü gecekonduya dönüş yapmış. İlk olarak 1978 yılındaki Milli Piyango’dan 10 bin lira ikramiye kazanan Şendil, bu parayı gece hayatında bitirmiş. 1999 yılbaşı çekilişi için aldığı çeyrek bilete yine büyük ikramiye çıkan Şendil, tüm parayı gününü gün ederek eğlencelerde kısa sürede bitirmiş. Eski hayatına hızlıca geri dönen Şendin, 'İki kere çıktı üçüncü kez neden olmasın' diyerek şansını denemeye devam etmiş ve 2004 çekilişinde büyük ikramiye kendisine çıkınca gece kulüplerinde paraları bitirmiş.
Kan kusarak öldü
2014 yılına trilyoner olarak giren hamal Fuat Özdemir’in kazandığı para sadece acı getirdi. 3 senede hayatları altüst oldu. İlk önce patronu tarafından 5 buçuk trilyonu çalındı. Parasını alabilmek için Karagümrüklü Nuriş'in oğullarından tardım isteyince onlara da parasını kaptırdı. Bahar ve Yıldız isimli iki kadın tarafından dolandırıldı. Kırklareli'nden de Hulisi Hergün isimli bir şahıs 'rent a car kuralım’ diye parasını alıp geri vermedi. Kalan parasını da pavyonlarda yedi.
2015'te siroz teşhisi konan Özdemir, tedavi olmayı reddedince Ağustos 2017'de de kan kusarak hayatını kaybetti. Özdemir eşi Melek Özdemir, eşinin son sözlerini şöyle anlattı: “Keşke o Milli Piyango hiç çıkmasaydı da huzurumuz yerinde olsaydı. 36 yaşında iki çocukla dul kaldım. Annemle babam yanımıza geldi. Para çıkmasaydı eşimle çocuğumla yuvamda mutlu olurdum. Bu para eşimi öldürdü. Ömrünün son günlerinde 'Bu para bana huzur getirmedi' demeye başlamıştı. 'Belki lüks hayat yaşadım ama hamallıktaki hayatımı özledim' derdi."
Sefa kısa sürdü
Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar’a da Turhal’da piyangodan 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, otobüs alarak Turhal’a şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları şöyle anlatıyor: “Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin âhı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.” Şimdi işsiz olan ve emekliliğinin planlarını yapan Çınar, artık milli piyango bileti satın almıyor.
Kimse sahip çıkmadı: Huzur evine düştü
1965 yılının talihlilerinden olan Denizli’den Ahmet Sarı, parasıyla çocuklarını evlendirip köyüne su kazandırsa da lüks yaşantısı sebebiyle o da zamanla tüm parasını bitirmiş. Para çıktıktan sonra aldığı tarlalar ve gayrimenkulleri bir bir satan Sarı, hesabında tuttuğu 140 bin liraya da işlem yapılmadığı için devlet el koyar. Kötüye giden yaşam şekli ve biten parası yüzünden eşinden boşanan Sarı'ya çocukları da sahi çıkmamış.
- Kızı evi terk etti
- 1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı ancak 3 sene sürdü. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etti. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşırken kazandığı parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4’ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti. Psikolojim alt üst olmuştu” diyor.