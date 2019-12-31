Milli piyangonun kararttığı hayatlar: Kimi kan kusarak kimi donarak hayatını kaybetti

Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazananlara talihli demek ne kadar doğru açıkçası pek bilemiyoruz. Şans oyunundan kazandıkları paralar ile hayatı alt üst olmayan bir talihli yok. O yüzden onlar biz en iyisi Milli Piyango talihsizleri diyelim. Hepsinin de hayat hikayeleri aynı ve aynı acı ile son buluyor. Evli olarak ilk olarak eşlerini boşuyor. Paraları kumar ve gece hayatında bitiriyorlar. Başladıkları noktaya geldiklerinde ise yanlarında hiç kimse kalmadığından dolayı tek başlarını hayatlarını kaybediyorlar. Birbirlerini tanımayan fakat aynı kaderi paylaşan bu insanların dillerinde ortak bir sözcük dolaşır: ‘Çok pişmanım!’

İşte Milli Piyango’nun 10 talihsizi:

Belgesellere konu oldu

Sultanahmet'te 40 sene ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Savgan, paranın mutluluk getirmediği 'piyango tiryakileri'nden biri. Zengin olma hayalleriyle sürekli Milli Piyango biletleri alan Savgan, ilk ikramiyeyi 1979'da kazanmış. Ardından da defalarca küçük de olsa ikramiyeler kazanmaya devam etmiş. Kazandıkça bilet almış.

Savgan, 1982'de 30 milyon, 1984'te 15 milyon lira kazanarak Türkiye'nin en talihli isimlerinden biri haline gelmiş.

Elde ettiği onca parayı har vurup harman savuran Savgan'ın tek hayali yuva kurmakmış ama eşi tam bir dolandırıcı çıkmış. Eşinin ailesine yedirdiği paralar yüzünden bir de düşman edinen Savgan, ipin ucunu kaçırınca yine beş parasız. İstanbul sokaklarında eski işi boyacılığa döndükten sonra kansere yakalanan Savgan'a daha önce hiç tanışmadığı uzak bir akrabası sahip çıkmış. 2014 yılında tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Savgan'ın hayatı Ender Yeşildağ ve Mehmet Özgür Candan tarafından "Kaybedebilme Kabiliyeti" isimli bir belgesele dönüştürüldü. Belgeselde defalarca Savgan'ın kazandığı paraları nasıl tükettiği kendisi ve esnaf arkadaşları tarafından anlatılıyor.

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Tüm parasını kumarda kaybetti

Ahmet Bayram, borçları yüzünden intihar etti.

9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a, 2005 yılında Milli Piyango’dan çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etti. Bir milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı. Sonrasında gece kulüplerine gitmeye başladı. Tüm parasını kumarda kaybetti. 4 yıl sonra ise evinin banyosunda intihar etmiş bir halde bulundu.

FOTOĞRAF 18 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için satın alınan biletler bu senede uzun kuyruklara neden oldu. Tüm umutlarını biletlere bağlayan insanların söylemleri hep aynı: 'Çıkarsa ihtiyaç sahiplerine dağıtıp ev alacağım. Geçmiş senelerde milyonerliğin tadına bakmış insanların sonu ise hep aynı. Şatafatla geçen birkaç senenin ardından başladıkları yere dönüyorlar. Hatta ellerinde olanı da kaybediyorlar. Milyonerlerin ilk işi eşlerini boşamak oluyor. Para dışında itibarlarını da kaybedenlerin sonu ise kimsesiz bir şekilde ölmek ya da intihar. Çoğunlukla Edirne ve Denizli başta olmak üzere birçok şehirde hayatları darmadağın olan piyango talihsizlerinin ibretlik hikayelerini sizler için derledik. Hamallık yapan Fuat Özdemir 2014 yılına trilyoner olarak girdi. Ancak bu para Özdemir ailesine sadece acı getirdi. İlk önce patronu 5 buçuk trilyonunu zimmetine geçirdi. 3 senede hayatları altüst oldu. Karagümrüklü Nuriş'in oğullarından yardım isteyen Özdemir’in onlar tarafından da dolandırıldı. Kalan parasını da pavyonlarda yiyen Özdemir, 2015'te konan siroz teşhisine rağmen içmeye devam edip hayatını kaybetti. Hayatı değişen başka bir talihsiz ise yine Edirne'den 51 yaşındaki Ayhan Yalçınkaya. Sağlık müdürlüğünde memur olarak çalışırken 1995 yılında Milli Piyango çıkınca işinden ayrılan Yalçınkaya, sürekli kendi işini kurmayı denese de paralar suyunu çekince tekrar memurluğa döndü. Fakat bu seferde cezaevine girdi. Artık çalışacak bir iş bulamayan Yalçınkaya, etrafımda bilet alan insanlara şunları söylüyor: “Kardeşim bakın karşınızda canlı örnek var. Bana ne hayrı oldu ki size de şans getirsin' diyorum ama kimse kaile almıyor. Bu yüzden kimseye karışmıyorum. Milli Piyango'yu en çok kazanan talihliler Denizli'den çıkıyor. Çivril ilçesinde daha önce sekiz kişiye büyük ikramiye çıkmış. 'Milyarder Osman' lakaplı Osman Kaplan da onlardan biri. Milli Piyango çıkmadan önce marangoz olan Kaplan üç yıl arayla Milli Piyango’dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketmiş. Para çıkar çıkmaz ilk iş olarak eşini boşayan Kaplan, lüks ev ve arabalar alıp paraları gece hayatında bitirmiş. Harcamalarının önüne geçemeyen Kaplan'ın borcu çoğalınca cezaevine dahi girmiş. Cezaevinden çıktıktan birkaç gün sonra bilet alan Kaplan, yine piyangodan para kazanmış. Şans oyunlarından çıkan paranın bir türlü hayrını, bereketini göremeyen Kaplan, 2001'de tüm parasını neredeyse bir yıl içinde bitirmiş. Hatta bir dönem peşine mafya bile takılan Kaplan, para kaptırdığı insanlarla defalarca kavga etmiş. Parasını bitirdikten sonra eşine geri dönen Kaplan’ın artık eşinden başka kimsesi yok. Dört defa büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen tüm parayı harcayıp mesleği olan kağıt toplayıcılığına geri dönen Sivaslı Kudret Şendil, mahallelinin verdiği yardımlarla geçiniyor. Şendil, her defasında kazandığı parayı kısa sürede tüketerek şatafatlı ve gösterişli bir yaşamdan tek gözlü gecekonduya dönüş yapmış. İlk olarak 1978 yılındaki Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde 10 bin lira ikramiye kazanan Şendil, bu parayı gece hayatında bitirmiş. 1999 yılbaşı çekilişi için aldığı çeyrek bilete yine büyük ikramiye çıkan Şendil, yine tüm parayı gününü gün ederek eğlencelerde kısa sürede bitirerek eski hayatına geri dönmüş. 'İki kere çıktı üçüncü kez neden olmasın' diyerek şansını denemeye devam etmiş ve 2004 çekilişinde yine büyük ikramiyeyi kendisine çıkınca gece kulüplerinde paraları bitirmiş. Şansının sürekli yaver gittiğine inanan Şendil, her defasında başladığı noktaya geri dönse de yaşadıklarından pek ders çıkarmamış. Denizli'nin bir diğer ikramiye talihsizi ise Ahmet Sarı. 1965 yılının talihlilerinden olan Sarı'ya o zamanlar 10 bin lira çıkmış. Parasıyla çocuklarını evlendirip köyüne su kazandırsa da lüks yaşantısı sebebiyle zamanla tüm parasını bitirmiş. Para çıktıktan sonra aldığı tarlalar ve gayrimenkulleri bir bir satan Sarı, hesabında tuttuğu 140 bin liraya da işlem yapılmadığı için devlet el koyar. Kötüye giden yaşam şekli ve biten parası yüzünden eşinden boşanan Sarı'ya çocukları da sahi çıkmamış. Hiç parası kalmadığı için bakıma muhtaç olan Sarı, en sonunda huzur evinin yolunu tutmuş. Sultanahmet'te 40 sene ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Savgan da paranın mutluluk getirmediği 'piyango tiryakileri'nden biri. 2014 yılında kanserden vefat eden Savgan, hem öksüz hem yetim büyümüş. Hikayesi ise diğer piyango mağdurlarınınkiyle benzer: Zengin olma hayalleriyle sürekli Milli Piyango biletleri alan Savgan, ilk ikramiyeyi 1979'da kazanmış. Ardından da defalarca küçük de olsa ikramiyeler kazanmaya devam etmiş. Kazandıkça bilet almış. Savgan, 1982'de 30 milyon, 1984'te 15 milyon lira kazanarak Türkiye'nin en talihli isimlerinden biri haline gelmiş. Elde ettiği onca parayı har vurup harman savuran Savgan'ın tek hayali yuva kurmakmış ama eşi tam bir dolandırıcı çıkmış. Eşinin ailesine yedirdiği paralar yüzünden bir de düşman edinen Savgan, ipin ucunu kaçırınca kalmış yine beş parasız. Eşi tarafından terk edilen Savgan, İstanbul sokaklarında eski işi boyacılığa dönmüş. Kansere yakalanan Savgan'a daha önce hiç tanışmadığı uzak bir akrabası sahip çıkmış. Milli Piyango hayatlarını kararttı Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanıp hayatı kararanların ibretlik hikayelerini her sene duyuyoruz. Bu sene piyango ateşi hangi eve düşer bilmiyoruz ama bu zamana kadar akıllara kazınan Milli Piyango zedelerini yol yakınken bir hatırlayalım. Onlar kazanırken kaybedenler... BiP'te paylaş

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3 kere milyoner oldu: İlk işi eşini boşamak oldu

Milli Piyango'yu en çok kazanan talihlilerinde biri belki de o. Denizli'den 'Milyarder Osman' lakaplı Osman Kaplan, aslında marangoz. Üç yıl arayla Milli Piyango’dan iki defa büyük ikramiye kazanıp tüm parasını kısa sürede tüketmiş. Para çıkar çıkmaz ilk iş olarak eşini boşayan Kaplan, lüks ev ve arabalar alıp paraları gece hayatında bitirmiş.Harcamalarının önüne geçemeyen Kaplan'ın borcu çoğalınca cezaevine dahi girmiş.

Cezaevinden çıktıktan birkaç gün sonra bilet alan Kaplan, yine piyangodan para kazanmış.

Şans oyunlarından çıkan paranın bir türlü hayrını, bereketini göremeyen Kaplan, 2001'de tüm parasını neredeyse bir yıl içinde bitirmiş. Hatta bir dönem peşine mafya bile takılan Kaplan, para kaptırdığı insanlarla defalarca kavga etmiş. Parasını bitirdikten sonra eşine geri dönen Kaplan’ın artık eşinden başka kimsesi yok.

Donarak öldü

Mehmet Sarıoğlu, yapılan otopsi sonucuna göre donarak hayatını kaybetti.

1975 yılında aldığı piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu’nun hayatı da tepe taklak olanlardan. Çalıştığı işyerinden ayrılarak kayıplara karışan Sarıoğlu, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde parayı bitirdi. Köyünde bir ev yaptı ancak, zamanla parası kalmayınca ona komşuları bakmaya başladı. Devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Fakat bu sefer de kimsesi olmayan Sarıoğlu, donarak hayatını kaybetti.

Cezaevine girdi çıktı

Milli piyango çıkıp hayatı alt üst olan bir başka talihsiz Edirne'den 51 yaşındaki Ayhan Yalçınkaya. Para çıkınca ilk olarak kendi işini kurmuş fakat başarılı olamamış.

Yalçınkaya, sürekli yeni işler deneyerek elindeki parayı bitirmiş.

15 sene sonra ise tekrardan memurluğa geri dönmüş. Tam hayatını yeniden düzene sokmuşken geçmişteki olaylar yüzünden cezaevine girdi. 2 yıl hapis yattıktan sonra artık iş bulamadığını söyleyen Yalçınkaya, “Bu paranın hiçbir bereketi yok. Etrafımda bilet alan insanlara 'Kardeşim bakın karşınızda canlı örnek var. Bana ne hayrı oldu ki size de şans getirsin' diyorum ama kimse dinlemiyor. Bu yüzden kimseye karışmıyorum" ifadelerini kullanıyor.

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Döndü dolaştı kağıt toplayıcılığına geri döndü

Şansının sürekli yaver gittiğine inanan Şendil, her defasında başladığı noktaya geri dönse de yaşadıklarından pek ders çıkarmamış. Hala şansını denemeye devam ediyor.

Dört defa büyük ikramiyeyi kazanmasına rağmen tüm parayı harcayıp mesleği olan kağıt toplayıcılığına geri dönen Sivaslı Kudret Şendil, mahallelinin verdiği yardımlarla geçiniyor. Şendil, her defasında kazandığı parayı kısa sürede tüketerek şatafatlı ve gösterişli bir yaşamdan tek gözlü gecekonduya dönüş yapmış. İlk olarak 1978 yılındaki Milli Piyango’dan 10 bin lira ikramiye kazanan Şendil, bu parayı gece hayatında bitirmiş. 1999 yılbaşı çekilişi için aldığı çeyrek bilete yine büyük ikramiye çıkan Şendil, tüm parayı gününü gün ederek eğlencelerde kısa sürede bitirmiş. Eski hayatına hızlıca geri dönen Şendin, 'İki kere çıktı üçüncü kez neden olmasın' diyerek şansını denemeye devam etmiş ve 2004 çekilişinde büyük ikramiye kendisine çıkınca gece kulüplerinde paraları bitirmiş.

Kan kusarak öldü

2014 yılına trilyoner olarak giren hamal Fuat Özdemir’in kazandığı para sadece acı getirdi. 3 senede hayatları altüst oldu. İlk önce patronu tarafından 5 buçuk trilyonu çalındı. Parasını alabilmek için Karagümrüklü Nuriş'in oğullarından tardım isteyince onlara da parasını kaptırdı. Bahar ve Yıldız isimli iki kadın tarafından dolandırıldı. Kırklareli'nden de Hulisi Hergün isimli bir şahıs 'rent a car kuralım’ diye parasını alıp geri vermedi. Kalan parasını da pavyonlarda yedi.

Fuat Özdemir, alkol tüketimine bağlı olarak kan kusarak öldü.

2015'te siroz teşhisi konan Özdemir, tedavi olmayı reddedince Ağustos 2017'de de kan kusarak hayatını kaybetti. Özdemir eşi Melek Özdemir, eşinin son sözlerini şöyle anlattı: “Keşke o Milli Piyango hiç çıkmasaydı da huzurumuz yerinde olsaydı. 36 yaşında iki çocukla dul kaldım. Annemle babam yanımıza geldi. Para çıkmasaydı eşimle çocuğumla yuvamda mutlu olurdum. Bu para eşimi öldürdü. Ömrünün son günlerinde 'Bu para bana huzur getirmedi' demeye başlamıştı. 'Belki lüks hayat yaşadım ama hamallıktaki hayatımı özledim' derdi."

Sefa kısa sürdü

Evli ve 3 çocuk babası olan Nusrettin Çınar’a da Turhal’da piyangodan 6 milyar lira çıktı. Önce yurt dışına giden Çınar, otobüs alarak Turhal’a şehirlerarası otobüs şirketi kurdu. İşleri iyi gitmeyen Çınar, 1995 yılında iflas etti. Çınar yaşadığı olayları şöyle anlatıyor: “Sefa kısa sürdü. 70 milyon kişinin verdiği biletlerden bir iki kişi yararlanırsa böyle olur. Hepsinin âhı var üstünde, hayrı olmaz. Sonradan araştırdım, kimseye hayır getirmemiş.” Şimdi işsiz olan ve emekliliğinin planlarını yapan Çınar, artık milli piyango bileti satın almıyor.

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Kimse sahip çıkmadı: Huzur evine düştü

1965 yılının talihlilerinden olan Denizli’den Ahmet Sarı, parasıyla çocuklarını evlendirip köyüne su kazandırsa da lüks yaşantısı sebebiyle o da zamanla tüm parasını bitirmiş. Para çıktıktan sonra aldığı tarlalar ve gayrimenkulleri bir bir satan Sarı, hesabında tuttuğu 140 bin liraya da işlem yapılmadığı için devlet el koyar. Kötüye giden yaşam şekli ve biten parası yüzünden eşinden boşanan Sarı'ya çocukları da sahi çıkmamış.

Hiç parası kalmadığı için bakıma muhtaç olan Sarı, en sonunda huzur evinin yolunu tutmuş.

Kızı evi terk etti

1984 yılında aldığı bilete 7 milyon lira isabet eden Orhan Ulusoy’un huzur içindeki hayatı ancak 3 sene sürdü. İşleri ters gittiği için kızı evi terk etti. Oto yedek parça dükkânı bulunan ve minibüsçülükle uğraşırken kazandığı parayı soğan ve fasulye işine harcayan Ulusoy, üst üste 3 yıl istediği kazancı elde edemeyince iflas etti. 4’ü erkek 8 çocuğu olan Ulusoy, “Hiç rahat bir yaşantım olmadı; bir arkadaşım ‘bu para sana felaket getirir’ demişti, dediği çıktı. Bir kızım evi terk etmişti. Psikolojim alt üst olmuştu” diyor.

EKONOMİ Piyangoda 'Milli olmaz