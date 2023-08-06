Milli teknoloji idealist gençlere emanet

Teknoloji Geliştiren bir Türkiye” hedefiyle çalışmalarına devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yönetiminde geçtiğimiz günlerde yeni yönetim kurulunu duyurdu. Beş yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Haluk Bayraktar, görevini 30 yaşındaki T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır’a devretti. 2016 yılında, Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar öncülüğünde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamak hedefiyle kurulan vakıf, bugün başarılı ve deneyimli bir yönetim kurulu başkanına ve birbirinden genç, geleceği parlak isimlerin oluşturduğu bir yönetim kuruluna sahip. Vakfa birer öğrenci olarak giren ve çekirdekten yetişerek Yönetim Kurulu Üyeliği ile görevlendirilen Yusuf Durumlu, Asude Reyyan Özdemir ve Nisa Nur Elmas ve yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile T3 Vakfı çalışmalarını konuştuk.

Vakfın her alanında tecrübe kazandım

2015 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Onur derecesi ile mezun olan Elvan Kuzucu Hıdır, yine Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmiş. 2017 yılında yüksek lisans eğitimini de Yüksek Onur derecesi ile tamamlamış. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine başlamış. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “5G ve Ötesi Güvenli Haberleşme Sistemleri Tasarımı” doktora tezi üzerine çalışıyor.

T3 Vakfı ile yollarının kesişmesi ise bir gün sosyal medyada vakfın 2018 yılındaki ilk Teknofest organizasyonuyla ilgili bir ilana rastlaması ve iletişime geçmesiyle olmuş. İlk olarak Teknofest Teknoloji Yarışmaları’nda görev almış. “İlk yıl olduğu için oldukça bilinmezliklerle dolu bir ortama girmiş bulunduk. Türkiye’de ilk kez, dünyada da aslında eşi benzeri olmayan bir etkinlik” diyen Kuzucu Hıdır, her şeye rağmen Teknofest’i ilk yılında başarıyla nihayetlendirdiklerini anlatıyor. Geçen beş yıl içerisinde vakıf çalışmalarının her alanında bulunan Kuzucu Hıdır, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bayrak değişiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiş. “Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar Beylerin takdirleriyle bu bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Açıkçası benim için çok heyecan verici ama bir yandan da 2018 yılından beri içinde bulunduğum için vakıf çalışmalarının her alanında aslında tecrübe sahibi olmuş oldum” diyen Kuzucu Hıdır, geçen beş senenin kendisi için bir avantaj olduğunu da sözlerine ekliyor.

Elvan Kuzucu Hıdır

Genç girişimci kadınlar için cesaret verici

“T3 Vakfı olarak dokunduğumuz tüm alanlarda kadın erkek fırsat eşitliğine önem veriyoruz” diyen Kuzucu Hıdır, bu anlamda T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu görevin kadın bir mühendise tevdi edilmesinin önemli olduğunun altını çiziyor. Kadın girişimciler ve kadın mühendisler için bu görevlendirmenin cesaretlendirici bir etkisi olacağından bahseden Kuzucu Hıdır, “Yönetim kurulumuz ve T3 Vakfı çalışanlarımız özelinde kadın sayısının çoğunlukta olması ülke çapındaki genç kadınlarımızın motivasyonunu kesinlikle olumlu anlamda etkileyecektir. Toplumda bunun bir örnek teşkil edeceğini karar vericiler için olumlu yönde bir etkisinin olacağını düşünüyorum” diyor ve ekliyor: “Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve mütevelli heyetimizin genç ve dinamik bir Yönetim Kurulu olarak bizlere güvenmesi, sorumluluk vermesi hepimizi cesaretlendiriyor. Zaten T3 Vakfı’nın kuruluş amacı da ülkemizin öğrencilerine, gençlerine, girişimcilerine yani özetle gelecek nesillerine ilham vermek… İnşallah biz de burada elde etmiş olduğumuz başarılarla hayata geçireceğimiz ülkesel ve küresel ölçekteki projelerimizle bu güvenin hakkını vermek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”

Gönüllü olmakla başlayan serüven

Yusuf Durumlu - T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi





Yeni dönem genç üyelerinden Yusuf Durumlu, 2000 doğumlu. T3 Vakfı ile tanıştığında henüz üniversite sınavına hazırlanıyormuş. Sınavı kazandıktan sonra ilk iş gidip gönüllü olmayı kendine hedef koymuş. “Gerçekten öyle oldu yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz ilk yaptığım iş vakfa gönüllü başvurusu yapmak oldu. Önce gönüllü olarak çalışmalara başladım, sonra bursiyer sonra eğitmen sonra da stajyer derken yeni dönemle birlikte Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edeceğim” diyor Durumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Durumlu, aynı zamanda 2020 yılında düzenlenen Teknofest Roket Yarışması Alçak İrtifa kategorisinde 3. olan Vefa İnsansız Sistemler Takımının Elektronik Analiz ve Tasarım Sorumlusu olarak görev almış. Böylesine büyük ve milyonlarca insana dokunan bir kurumda görev almanın onur verici olduğunu ifade eden Durumlu, “Yeri geldi Teknofest’te sabahlara kadar alanda malzeme taşıdık yeri geldi Deneyap Atölyeleri’nde öğrencilerimizle eğitimler yaptık. Gönüllü olarak başladığım bu serüvene Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmek tarif edemeyeceğim bir mutluluk veriyor.Türkiye’nin dört bir tarafında “Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefiyle” milyonlarca gence hitap eden bir vakıfta, bu görevimin nasıl büyük bir sorumluluk getirdiğinin de bilincindeyim” diyor.

T3 Vakfı çalışmalarının bir meyvesiyim

Nisa Nur Elmas - T3 Vakfı Yönetim Kurulu Yedek Üye





Kurulun en genç üyesi 2003 doğumlu Nisa Nur Elmas, Deneyap Atölyesi’nin ilk mezunlarından. İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü’nde okuyor. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren bir proje takımı ile 2023 yılında Teknofest Savaşan İHA yarışmasında Mansiyon 3.’lüğü ödülünün sahibi olmuş. Bu ödülünün yanı sıra Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Takımlarını Destekleme Projesi aracılığıyla 2023 yılında İngiltere’de düzenlenen IMechE İnsansız Hava Aracı Yarışmasına katılarak takımıyla hem dünya birinciliğini elde etmiş hem de yük bırakma sistemlerinin yeniliği ve inovatifliğiyle birlikte “En inovatif tasarım ödülünü” almış. “Yaptığımız bırakma sistemi şu an piyasada kullanılmayan bir sistem. Bunu girişime dönüştürmek istiyoruz. Teknofest’in girişim yarışması olsun. diğer girişim programları olsun onlara katılarak hem şirketleşme hem de ürünümüzü piyasayı sunma konusunda planlarımız var” ifadesinde bulunan Elmas, “T3 Vakfı’nda Deneyap mezunu, vakıf gönüllüsü, eğitmen, yükselen yıldız bursiyeri ve son olarak yedek yönetim kurulu üyesi oldum. Dolayısıyla kendimi vakıf projelerinin bir meyvesi olarak gösterebilirim” ifadesini kullanıyor.

Destek-lenmek bizi motive ediyor

Asude Reyyan Özdemir - T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi





2017’de Deneyap Atölyesi’ne başlamasıyla vakıfla tanışan Asude Reyyan Özdemir, 2001 doğumlu. Birincilikle girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü’nde okuyor. Baykar Teknoloji’de Yazılım Mühendisi ve Intelkit Analytics’de Veri Bilimcisi olarak staj deneyimleri bulunan Özdemir, halihazırda mezun olduğu Deneyap Mezunlar Platformu koordinatörlüğünü üstleniyor. Özdemir, “Her sene Türkiye’nin dört bir yanından bu ekosisteme dahil olan arkadaşlarımızla iletişimimizin hiç kesilmemesi adına ilk mezunlar olarak Deneyap Mezunlar Platformu’nu kurduk. Şu anda vakıftaki çlışmalarda asıl gündemim Deneyap mezunları ile ilgili süreçler, planlamalar şeklinde ilerliyor” diyor. Vakfın yönetim kurulunda yer almaktan gurur duyduğunu anlataan Özdemir, “Vakfın yetiştirdiği öğrencileri destekliyor olması beni ve arkadaşlarımı daha fazla üretme noktasında motive ediyor. Teknofest gençliği de dediğimiz bu genç dinamiğin yönetimsel anlamda da katkı ve çıktılarını gözlemleyebileceğimiz bir dönem olmasını ümit ediyor ve bu minvalde çalışıyoruz” diye anlatıyor.

Üç büyük şehirde Teknofest heyecanı

2022 yılını tamamlarken Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılı için üç büyük şehirde Teknofest coşkusunu yaşatmayı hedefleyen T3 Vakfı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde açılışını yapacakları Ankara Teknofest için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beş gün sürecek festival kapsamında Teknofest teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, yüzlerce etkinlik ve ülkemizin önde gelen kurum, kuruluşlarının, fuar alanları ile Teknofest ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ankara Teknofest’i 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Teknofest izleyecek. “Bizim Teknofest yarışmalarını düzenlemedeki ana hedefimiz gençlerin bir takım olarak çalışabilmeleri, bir teknoloji geliştirme üzerine odaklanmaları ve bunun yanında kendi girişimlerini kurmaları. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin teknolojik girişim ekosistemini Teknofest yarışmalarına katılan gençlerin buradan doğan girişimlerin oluşturacağına inanıyoruz. İstanbul Teknofest’in ardından süremiz çok kısa olduğu için tekrardan aynı yarışmaları açmamız mümkün değildi biz de hızlıca yeni bir yarışma kurgusu üzerine çalıştık” diyen T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Ankara ve İzmir Teknofest için kurguladıkları “Teknofest Girişim Yarışması”nı duyuruyor. 10 farklı temada başvuruların mümkün olduğu “Teknofest Girişim Yarışması”na geçmiş yıllarında Teknofest bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvuran lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyeleri katılabilecek.

Pre Take Off ile girişimciler belirlenecek

Her yıl düzenlenen “Take Of Uluslararası Girişim Zirvesi” bu yıl Aralık ayında yine İstanbul’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda online başvurular üzerinden katılımcıların belirlendiği zirve, bu yıl farklı olarak zirveye katılacak girişimcileri Teknofest Ankara ve Teknofest İzmir’de düzenleyeceği “Pre Take Off” etkinliği ile belirleyecek. Her iki Teknofest için de açılan başvurular arasından seçilen girişimler büyük final etkinliği Take Off İstanbul sahnesine çıkacak. Aynı zamanda yine Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen etkinliklerde de bu girişimlere toplamda 2 milyon 250 bin TL ödül takdim edilecek. Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2023.

Teknoloji geliştiren bir Türkiye

Teknofest yeni yarışması Deneyap Kart Robolig Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaya devam ediyor. Teknofest Ankara’da ilk kez düzenlenecek olan Deneyap Kart Robolig Yarışması festival kapsamında robolig formatında düzenlenen ilk yarışma olacak. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri yüksek lisans, doktora, açık öğretim seviyelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada yarışmacılar online sınava girecek. Başarılı olan takımlar 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Ankara’ya davet edilecek ve ikinci aşamada ilkokul-ortaokul seviyesindeki takımlar proje hazırlayacak, lise ve üniversite seviyesi ise belirlenen saha görevini yerine getirmeye çalışacak. Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart’ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen yarışma için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2023.







