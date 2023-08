Milli teknoloji idealist gençlere emanet

T3 Vakfı ile yollarının kesişmesi ise bir gün sosyal medyada vakfın 2018 yılındaki ilk Teknofest organizasyonuyla ilgili bir ilana rastlaması ve iletişime geçmesiyle olmuş. İlk olarak Teknofest Teknoloji Yarışmaları’nda görev almış. “İlk yıl olduğu için oldukça bilinmezliklerle dolu bir ortama girmiş bulunduk. Türkiye’de ilk kez, dünyada da aslında eşi benzeri olmayan bir etkinlik” diyen Kuzucu Hıdır, her şeye rağmen Teknofest’i ilk yılında başarıyla nihayetlendirdiklerini anlatıyor. Geçen beş yıl içerisinde vakıf çalışmalarının her alanında bulunan Kuzucu Hıdır, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bayrak değişiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiş. “Mütevelli Heyeti Başkanımız Selçuk Bayraktar ve bir önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar Beylerin takdirleriyle bu bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk. Açıkçası benim için çok heyecan verici ama bir yandan da 2018 yılından beri içinde bulunduğum için vakıf çalışmalarının her alanında aslında tecrübe sahibi olmuş oldum” diyen Kuzucu Hıdır, geçen beş senenin kendisi için bir avantaj olduğunu da sözlerine ekliyor.

Pre Take Off ile girişimciler belirlenecek

Her yıl düzenlenen “Take Of Uluslararası Girişim Zirvesi” bu yıl Aralık ayında yine İstanbul’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda online başvurular üzerinden katılımcıların belirlendiği zirve, bu yıl farklı olarak zirveye katılacak girişimcileri Teknofest Ankara ve Teknofest İzmir’de düzenleyeceği “Pre Take Off” etkinliği ile belirleyecek. Her iki Teknofest için de açılan başvurular arasından seçilen girişimler büyük final etkinliği Take Off İstanbul sahnesine çıkacak. Aynı zamanda yine Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen etkinliklerde de bu girişimlere toplamda 2 milyon 250 bin TL ödül takdim edilecek. Son başvuru tarihi 10 Ağustos 2023.