Temelini attık ama mezun olamadım

İmam hatip lisesi öğrencisi olması Mümin Çevik’e o yıllarda yayıncılık dünyasında kapılar açmış. İmam hatip lisesi öğrencisiyken dönemin ünlü gazetecisi Hakkı Tarık Us’un kardeşleriyle birlikte Cağaloğlu’ndaki bugün Hoşağası Hanı’nın olduğu yerde gazete çıkardıklarını söyleyen Çevik, “Ben de bir tanıdığım vasıtasıyla burada gece bekçisi olarak işe başladım. Arşivi düzenlemeye başladım. Alt metni eski harfle yazılı fotoğraflara yeni Türkçe harflerle not düştüm bir deftere. Bir gün bu notlarımı Hakkı Tarık Us görmüş. Arşivde çalışan gazetecilik okuyan bir arkadaş vardı onun maaşına 100 lira zam yapmış. Yazı işyeri müdürümüz de ‘bunları gece bekçisi bir çocuk var o yazıyor’ demiş. Benim o dönem aldığım maaş 120 lira. Gece geldim ki bir not ‘Sabah dokuzda Hakkı Tarık Us seni bekliyor’ yazıyor. Hakkı Tarık Us gazetenin üst katında evi vardı orada yaşıyordu. Sabah olunca evine çıktım. Önce yazdığım notlar için teşekkür edip eski yazıyı nereden öğrendiğimi sordu. Şimdi imam hatip lisesi öğrencisi olduğumu söylesem beni işten çıkarırlar. Ben de aile büyüklerimden öğrendiğimi söyledim. Hakkı Tarık Us, eski yazıyı bilmeme çok sevindi ve bana yeni bir görev verdi. Her gün Hakkı Tarık Us’un hazırladığı listedeki kitapları almak için Sahaflar Çarşısı’na gitmeye başladım. Böylece sahaf dünyasıyla tanışmış oldum” ifadelerini kullanıyor.