Hayat Minibüse fazla yolcu alan sürücüye ceza kesildi Aracı bıraktı gitti
AKTÜEL

Minibüse fazla yolcu alan sürücüye ceza kesildi: Aracı bıraktı gitti

Minibüse fazla yolcu alan sürücüye ceza kesildi: Aracı bıraktı gitti

Maltepe'de fazla yolcu alan sürücü, koronavirüs denetiminde ceza kesilince minibüsünü bırakarak uzaklaştı. Aracı bırakıp kaçmaya çalışan Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Minibüse fazla yolcu alan sürücüye ceza kesildi: Aracı bıraktı gitti
Sürücü Cihan Yavuz

Kartal- Kadıköy hattında çalışan bir minibüs, D100 Karayolu Maltepe mevkiindeki denetim noktasında trafik polisleri tarafından durduruldu. Minibüste koronavirüs kurallarına göre olması gerekenden fazla yolcu çıktı. Sürücü Cihan Yavuz "Bu araç buradan gitmeyecek, çalışmayacağım. Bittim ben" diyerek araçtan indi. Sürücü işlem yapılmak üzere polis aracına götürülürken "Neden kurallara uymuyorsun" diyen polise, "Hangi kurallara uymuyorum" dedi ve minibüsü bırakarak gitmeye çalıştı. Yolcular ise araçtan inerek başka toplu taşıma araçlarına yöneldi.

3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI

Cihan Yavuz, kolundan tutarak cezai işlemin yapılacağı aracın yanına götüren polise, "Bu araç para kazanmıyor, garaja çek. Ben artık çalışmıyorum" dedi. Sürücüye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ile fazla yolcu almaktan 144 lira cezai işlem uygulandı. İşlemlerin ardından sürücü olay yerinden ayrılırken, aracı ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Türkiye’de Biontech aşılaması başladı: Tercih vatandaşın
KORONAVİRÜS
Türkiye’de Biontech aşılaması başladı: Tercih vatandaşın

Burundan sprey olarak uygulanan yerli Kovid-19 aşısı mutasyona karşı etkili
KORONAVİRÜS
Burundan sprey olarak uygulanan yerli Kovid-19 aşısı mutasyona karşı etkili

Samsun'da ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı
GÜNDEM
Samsun'da ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı
Abone Ol Google News
Samsunda akılalmaz olay

Samsun'da akılalmaz olay

14 kişiye virüs bulaştırdı.
Aracı bıraktı gitti

Aracı bıraktı gitti

​Minibüse fazla yolcu alan sürücü kaçmak istedi.
Türkiye ekonomisi büyüyor

​Uluslararası kuruluşlar peş peşe tahminlerini yükseltti.

​Türkiye'den Yunanistan'ı korkutan İtalya'yı harekete geçiren adım.

Kimlikler uzaktan tespit edilecek imza şartı tarih olacak.
BioNTech mi, Sinovac mı?

BioNTech mi, Sinovac mı?

​Uzmanından aşı tercihi yorumu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.