Burundan sprey olarak uygulanan yerli Kovid-19 aşısı mutasyona karşı etkili

Burundan sprey olarak uygulanan yerli intranazal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de görülen varyanta karşı etkili olduğu duyuruldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te kurulu Nanografi firması Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli, bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde intranazal aşının İngiltere varyantına karşı da etkili olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Yeni varyantlara karşı hızla modellenebilecek

Pre-klinik aşaması tamamlanan Nanografi aşısı, halihazırda yeni varyanta karşı etkili olduğu gibi pandemi sürecinin olumsuz yöndeki seyrinde yeni varyantlara karşı da mRNA aşı teknolojisinde olduğu gibi hızlı şekilde modellenebilecek." diye konuştu.

Yılda 250 milyon doz üretilebilecek

Uluslararası standartlara uygun yürütülen tasarım, deney ve üretim süreçlerinin Faz-3 sonrası ruhsatlandırma çalışmalarını da hızlandırabileceğini dile getiren Deli, "Aşının klinik araştırma süreçlerinin 2021 içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. İntranazal aşı, söz konusu üretim tesisinde mevcut kapasiteyle yılda 250 milyon doz üretilebilecek" bilgisini verdi.

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KORONAVİRÜS Burundan sprey aşı yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek