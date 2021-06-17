Hayat Mirasımız Derneği Doğu Kudüsteki hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı
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Mirasımız Derneği Doğu Kudüs'teki hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız), işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Makasıd Hastanesine bir tır dolusu ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Haber Merkezi AA
Mirasımız Derneği Doğu Kudüsteki hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı
Kudüs'e ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı

Mirasımız Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Makasıd Hastanesinin belirlediği acil ihtiyaç kapsamındaki ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilerek hastane yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, önceki gün düzenlenen teslim törenine Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de katıldığı ifade edildi.

Büyükelçi Demirer, teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirtti. Demirer, "Bugün sizlerle beraber olmaktan, Türkiye’deki bağışçıların, hayırseverlerin Mirasımız Derneği aracılığıyla gönderdiği katkıyı sizlere teslim etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Filistin halkının pek çok sorunla mücadele ettiğini hatırlatan Demirer, "Sizlerin bu mücadelenize destek vermek bizlerin ve bütün Müslümanların borcudur. Sizlerin buradaki çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bu dayanışma ile de üzerinizdeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz. Sizler de her zaman dayanışma içinde olacağımızdan emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.

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ÜÇ KEZ İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Zeytindağı bölgesinde bulunan Makasıd Hastanesi, Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nden gelen çok sayıda Filistinliye hizmet veriyor.

Mirasımız Derneği, Kasım 2020'de başlattığı yardım kampanyası kapsamında bugüne kadar üç kez Makasıd Hastanesinin acil ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının giderilmesine katkı sağladı.

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