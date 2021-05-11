Kızılay'dan Kudüs ve Gazze'ye yardım eli: Acil ilaç ve tıbbi malzemeler teslim edildi

İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İşgalciler masum sivilleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle hedef aldı. Bununla da yetinmeyen İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze'deki masum sivilleri hedef aldı. Hain saldırılarda 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu.

Kızılay'dan Filistin'e yardım eli

Yaralı sayılarının artması nedeniyle Türk Kızılay, bölgeye acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kudüs ve Gazze’deki Kızılay ekiplerimiz ilk etapta 500 bin TL’lik acil ilaç/tıbbi malzemeyi Filistin Kızılayı’na teslim ediyor. Mescidi Aksa’da ihtiyaç duyulan ambulansların tedarik süreci ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Kınık, bölgeye gidecek yardımlar için destek olmak isteyen vatandaşların, "FİLİSTİN yazarak 2868’e" mesaj gönderebileceğini de bildirdi.

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