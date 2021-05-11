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Gündem Kızılaydan Kudüs ve Gazzeye yardım eli Acil ilaç ve tıbbi malzemeler teslim edildi
ANKARA

Kızılay'dan Kudüs ve Gazze'ye yardım eli: Acil ilaç ve tıbbi malzemeler teslim edildi

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kudüs ve Gazze’deki ekiplere ilk etapta 500 bin TL'lik acil ilaç ve tıbbi malzemenin teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılaydan Kudüs ve Gazzeye yardım eli: Acil ilaç ve tıbbi malzemeler teslim edildi
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İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İşgalciler masum sivilleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle hedef aldı. Bununla da yetinmeyen İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze'deki masum sivilleri hedef aldı. Hain saldırılarda 9'u çocuk 20 kişi şehit oldu.

Kızılay'dan Filistin'e yardım eli

Yaralı sayılarının artması nedeniyle Türk Kızılay, bölgeye acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Kızılay'dan Kudüs ve Gazze'ye yardım eli
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Kızılay'dan Kudüs ve Gazze'ye yardım eli
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kudüs ve Gazze'deki ekiplere ilk etapta 500 bin TL'lik acil ilaç ve tıbbi malzemenin teslim edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kudüs ve Gazze’deki Kızılay ekiplerimiz ilk etapta 500 bin TL’lik acil ilaç/tıbbi malzemeyi Filistin Kızılayı’na teslim ediyor. Mescidi Aksa’da ihtiyaç duyulan ambulansların tedarik süreci ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kınık, bölgeye gidecek yardımlar için destek olmak isteyen vatandaşların, "FİLİSTİN yazarak 2868’e" mesaj gönderebileceğini de bildirdi.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
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İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.

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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fanatik Yahudilerin yangını sevinç gösterileri eşliğinde kutladığı görüldü. Görüntüler büyük tepki çekerken, yangının Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.
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