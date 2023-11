Murat Ülker başarının sırrını anlattı

Bu yöntemde önce hayatınızda yapmak istediğiniz 25 şey listeliyorsunuz. Sonra listenize bakıp 5 en önemli maddenin altını çiziyorsunuz. Daha sonra artık önemsiz olan 20 maddeyi artık unutuyorsunuz. Çünkü onlar sizi meşgul ederek ana hedefinizden uzaklaştıracaktır. Yöntemin rasyoneli çok basit, her şeyi isteyebiliriz ama her şeyi aynı anda elde edemeyiz. Evet kitapta böyle son derece etkileyici yöntemeler var. Yazarların diğer kitapları gibi bir çırpıda okunuyor. Yazdığım önsöz ekte “Başlamak Bitirmenin Yarısı” haydi ne duruyorsunuz.

Bu yöntemde önce hayatınızda yapmak istediğiniz 25 şey listeliyorsunuz. Sonra listenize bakıp 5 en önemli maddenin altını çiziyorsunuz. Daha sonra artık önemsiz olan 20 maddeyi artık unutuyorsunuz. Çünkü onlar sizi meşgul ederek ana hedefinizden uzaklaştıracaktır. Yöntemin rasyoneli çok basit, her şeyi isteyebiliriz ama her şeyi aynı anda elde edemeyiz. Evet kitapta böyle son derece etkileyici yöntemeler var. Yazarların diğer kitapları gibi bir çırpıda okunuyor. Yazdığım önsöz ekte “Başlamak Bitirmenin Yarısı” haydi ne duruyorsunuz.

Ama neye, nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz? Başarılı olmak istiyorsak öncelikle kendimize inandırıcı bir “yapılacaklar” (to do) listesi yapmamız, sonra hemen işe girişmeli ve yaptıklarımızı listeden silmemiz lazım. Benim hep bir “to do” listem var, hedeflerimi belirlerken 5N1K eklediğim; kim/kiminle ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin yapacak? Eskiden Saatli Maarif Takvimi, Ece Ajandası, Time Manager vardı; bugün her şey dijitalleşti. Hem dijital olarak hem de basılı olarak, aylar öncesinden her gün neler yapacağım, planlanmış ve sürekli güncellenmiş bir şekilde tespit edilir. Ama esnekliğimden de ödün vermem, flexible’ım.