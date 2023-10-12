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Murat Ülker en büyük hayalini açıkladı: Aynı amaca koşan iki Türk girişimciyiz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Hull City ve Mcvitie’s işbirliğinin amacını anlattı. Ülker, "Acun Ilıcalı ve ben farklı kulvarlarda aynı amaca koşan iki Türk girişimciyiz. En büyük hayalim, McVitie’s sponsorluğunda Hull City’nin, Premier Lig’de müsabakalara çıkması ve şampiyonluk kupasını kaldırmak" dedi.

Pınar Görgü
10:30 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker- Acun Ilıcalı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker- Acun Ilıcalı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde, Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu bir program üzerinden
"Acun, Hull City ve Mcvitie’s bir arada"
başlıklı bir yazı yayımladı.

Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizi sporda daha yukarılara taşımak için taşın altına elini koymak”


Mesele tam da bu! Ülkemiz için yapılacak en kıymetli şey, çok çalışmak, üretmek.


Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Bey teveccüh göstermiş güzel yorumda bulunmuş, amacımızı da böyle veciz bir şekilde özetlemiş. Mutlu oldum.


Acun Bey de ben de farklı kulvarlarda aynı amaca koşan iki Türk girişimciyiz, Hull City’e, McVitie’s markamızla sponsor olmamızın ardından artık farklı bir kulvarda aynı amaca beraber koşmaya başladık. Sporda da amaç nettir, başarı ve şampiyonluk. Bu iş birliğine dair benim de en büyük hayalim, McVitie’s sponsorluğunda Hull City’nin, Premier Lig’de müsabakalara çıkması ve şampiyonluk kupasını kaldırarak mutluluğumuzu taçlandırması. Hangi gerçek önce hayal edilmedi ki?"



#Hull City
#McVitie’s
#Murat Ülker
1 saat önce
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