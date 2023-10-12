Murat Ülker en büyük hayalini açıkladı: Aynı amaca koşan iki Türk girişimciyiz

Mesele tam da bu! Ülkemiz için yapılacak en kıymetli şey, çok çalışmak, üretmek.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Bey teveccüh göstermiş güzel yorumda bulunmuş, amacımızı da böyle veciz bir şekilde özetlemiş. Mutlu oldum.

Acun Bey de ben de farklı kulvarlarda aynı amaca koşan iki Türk girişimciyiz, Hull City’e, McVitie’s markamızla sponsor olmamızın ardından artık farklı bir kulvarda aynı amaca beraber koşmaya başladık. Sporda da amaç nettir, başarı ve şampiyonluk. Bu iş birliğine dair benim de en büyük hayalim, McVitie’s sponsorluğunda Hull City’nin, Premier Lig’de müsabakalara çıkması ve şampiyonluk kupasını kaldırarak mutluluğumuzu taçlandırması. Hangi gerçek önce hayal edilmedi ki?"