Murat Ülker 'O 7 milyar dolar borç vardı ya’ diyerek anlattı: Yıldız Holding kriz dönemini nasıl aştı?

Pazar sabahı Murat Ülker’den bir mesaj aldım. Onun yazdığı bir kitap (‘Leadership in a Time of Crisis – Simple explanations of complex topics’) dünyanın en saygın akademik kitap ve dergi yayınevlerinden biri, belki birincisi olan Peter Lang tarafından yayınlanmıştı. Tek başına bu bile, Yıldız Holding’in hikayesinin nasıl dünya çapında, artık tamamen başka bir ligde bir hikaye olduğunu gösteriyor sanırım.