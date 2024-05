Murat Ülker Togg'u deneyimledi: 'Kesin bilgi yayalım' diyerek paylaştı! Bir otomobilden daha fazlası

Üretimde JUST çok mühimdir. Japon Toyota firmasının düzgün üretim akışı sağlamak için geliştirdiği bu yaklaşıma aynı zamanda stoksuz üretim denmektedir. Daha önce eski Doğu Almanya’da birleşmeden sonra yeni kurulmuş bir Porsche fabrikasına gitmiştim, Panamera ve Cayenne üretiyorlardı. TOGG fabrikasından daha küçüktü. Teşvikle kurulan bu fabrikaya her sabah iki trenle gelen tüm parçaların montajı sonrası üretim hattından çıkan araba hemen pistte test için bir tur atıyor, geçer not alan araç sevke hazır hale geliyordu.