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Emekliye KÖK MAAŞ zammı müjdesi! Rakamlı tam liste oluştu: 10.000 TL en düşük maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Temmuz ayı başında maaşlarına alacakları zam oranı netleşecek olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 4 aylık enflasyon oranı 18,72 olarak açıklanırken, bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları da eklenecek. Mayıs enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Haziran tarihinde duyurulacak. Peki en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

13:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekliye kök maaş zammı müjdesi
Emekliye kök maaş zammı müjdesi

Emekli maaş zammı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan emekliler, 2024 Ocak ayında %49,25 oranında zam almışlardı. Temmuz ayına yaklaşırken 4 aylık enflasyon oranı netleşti ve gözler Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon beklentisi % 25,46 olarak güncellendi. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları sonucunda 18,72'ye ulaşan dört aylık veriye Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşecek. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre açıklanan % 25,46'lık oran gerçekleşirse Temmuz ayında emeklinin alacağı zam oranı 25,46 olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI ARTIŞI YAPILACAK MI?

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12.500 TL OLACAK MI?

En düşük emekli maaşı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi beklentileri doğrultusunda gerçekleşirse SSK, Bağ-Kur emeklileri maaşlarına % 25,46 oranında zam alacak. Hali hazırda en düşük emekli maaşının 10.000 TL olduğu biliniyor. Bu oran doğrultusunda yapılan hesaplamalar neticesinde en düşük emekli maaşı da ek bir refah payı artışı yapılmazsa 12.500 TL seviyesine yükselecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

#emekli maaşı
#Kök Maaş
#en düşük emekli maaşı
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