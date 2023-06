Murat Ülker yazdı: Hüsn-i hat sanatında meşk usulü üzerine

Talebe, temel olarak, hurufat (harfler) ve mürekkebat (harflerin birbiri ile birleşimi) meşklerini tamamladıktan sonra yazı öğrenimini tamamlar. Öğrenciye kabiliyetine göre seçilen (Rika, nesih ya da sülüs gibi…)yazı stilinde, harfler teker teker, geometrisiyle, ölçüleriyle tarif edilerek hocası tarafından yazılır. Harflerin tamamlanmasının ardından aynı süreç, tüm harflerin birbiri ile birleşimi için de tekrarlanır. Her bir harf, her bir birleşim, her bir detay tekrar tekrar yazılır, talebe, hocasının istediği ölçüde, kaidelere uygun yazana kadar süreç devam eder.