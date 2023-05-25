Murat Ülker yazdı: Türkiye'deki elektrikli araç vergileri düşük

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

20 ülke ve bölgeden yaklaşık 1000 şirketin katıldığı fuarda, 1500 civarında araç sergilendi.

Fuara gitme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Murat Ülker, Türkiye ile İngiltere'nin otomotiv sektöründeki tutumuna değindi. Türkiye'deki elektrikli araç vergilerinin düşük olduğunu söyleyen Ülker; "Bizde de elektrikli arabaların vergileri düşük, ikinci el araba ithalatı ise yasak. Yerli üretimi teşvik amaçlanıyor. İngilizler tarafından çekilmiş olan bu videoda da ithalattan söz ediliyor. Trafikleri ters olmasına rağmen böyle demelerini ilginç buldum" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker'in paylaşımı şu şekilde; OTOMOBİLLER HARİKULADE

Küçükken eğlencemizdi yoldan geçen arabaları saymak…

Arabalar, makineler hep ilgimi çekerdi. Oyuncaklarımı bile hemen söker takardım da parçalar artardı. Gençliğimizde Cenevre’de düzenlenen Auto Show’a yani otomobil fuarına giderdik. Araba denince de akla Almanya ve tabii Bavyera gelirdi. Nitekim Almanlar bugün hâlâ mühendislik alanında epey ilerideler, değil mi. Cenevre AutoShow da yıllar boyu konsept modeller dahil otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip ederdik.

Fiat, Amerikan Ford’un T-Modeli akımı ile başlattığı her keseye/herkese otomobil felsefesini çok iyi ilerleterek her bütçeye uygun otomobiller sunmaya başladı. Türkiye’de kurulan ilk yabancı otomobil fabrikası da Fiat’ınki oldu. Ben mesela Murat 124 kullandım çok severek. Plakasını bugün bile hatırlıyorum 34 LT 190, ki şimdiki arabamın plakasını bilmem! Japonlar deseniz, onların Amerikan araçlarını beğenerek kullanmalarına olanak yok. Zira hem yolları, sokakları hem de kendileri minyon… Japonlar’ın evvel emirde taklitle başladıkları otomotiv endüstrisinde artık ABD’de tüketici tercihlerine uygun üretim yaptıkları fabrikaları var; her şey dahil uygulaması (fulaksesuar) da onlardan geliyor. Yine bir Alman markası olan Mercedes de dünyanın her yerinde, her tip tüketici için çok çeşitli otomobiller üretiyor. Babam da ben büyürken bir mercedes edinmişti. Ehliyet alınca kullanmıştım. Sürüş keyfi çok başkadır, alışmaya görün bırakamazsınız.

Benim ilk arabam Renault12, şirket otosuydu. Sonra anneme miras kalınca bir akrabasından bana parayı vermiş ve köye su getir, artan parayla da kendine araba alırsın demişti de bir Honda Accord almıştım. Devirdaim kayışları dişlileri bile plastikten çok sessiz bir arabaydı; full aksesuar, harikaydı. Babam bile bir ara mercedesini bırakıp benim arabayı kullanmıştı.

Bugün, otomotiv sektörü elektrikli arabaların yükselişine tanıklık ediyor. Fakat Çin, maliyet, lüks tasarım ve elektrikli arabalarda erişim mesafesi gibi etkenler açısından büyük bir devrim yaptı! En lüks araçların neredeyse bire bir aynısını büyük maliyet avantajlarıyla üreten Çin’de marka ve model yelpazesi o kadar geniş ki! Şangay’da düzenlenen bu fuarı ziyaret etmediğime pişman oldum. Fuardaki araçları görebileceğiniz bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Yakın gelecekte Çin’den ihracat ziyadesiyle yoğun olacak gibi… Bizde de elektrikli arabaların vergileri düşük, ikinci el araba ithalatı ise yasak. Vergiler yüksek tutularak yerli üretimi teşvik amaçlanıyor. İngilizler tarafından çekilmiş olan bu videoda da ithalattan söz ediliyor. Trafikleri ters olmasına rağmen böyle demelerini ilginç buldum!

Bu videodan benim anladığım, Çin otomotiv endüstrisinin önümüzdeki dönemde küresel piyasayı domine edeceği. Ben olacakları merakla bekliyorum. Dünya ve otomotiv sektörü buna hazır mı, dahası yerli elektrikli arabamıza piyasaya sürdüğümüz bu günlerde biz bu akıma hazır mıyız, ne dersiniz?

Bakalım benim çocuklar bana ne zaman bir Çin arabası hediye edecekler?



