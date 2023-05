Murat Ülker yazdı: Türkiye'deki elektrikli araç vergileri düşük

Fiat, Amerikan Ford’un T-Modeli akımı ile başlattığı her keseye/herkese otomobil felsefesini çok iyi ilerleterek her bütçeye uygun otomobiller sunmaya başladı. Türkiye’de kurulan ilk yabancı otomobil fabrikası da Fiat’ınki oldu. Ben mesela Murat 124 kullandım çok severek. Plakasını bugün bile hatırlıyorum 34 LT 190, ki şimdiki arabamın plakasını bilmem! Japonlar deseniz, onların Amerikan araçlarını beğenerek kullanmalarına olanak yok. Zira hem yolları, sokakları hem de kendileri minyon… Japonlar’ın evvel emirde taklitle başladıkları otomotiv endüstrisinde artık ABD’de tüketici tercihlerine uygun üretim yaptıkları fabrikaları var; her şey dahil uygulaması (fulaksesuar) da onlardan geliyor. Yine bir Alman markası olan Mercedes de dünyanın her yerinde, her tip tüketici için çok çeşitli otomobiller üretiyor. Babam da ben büyürken bir mercedes edinmişti. Ehliyet alınca kullanmıştım. Sürüş keyfi çok başkadır, alışmaya görün bırakamazsınız.