Müslüm Gürses Dostları: Unutmayacağız unutturmayacağız

Bakan yardımcısı Demircan: “Bu ziyaret benim için çok değerli. Müslüm Gürses; tüm milletimizin gönlünde taht kurmuş duruşu, kişiliği karakteri ve özellikle de maneviyat yüklü duygularını bizlere yansıtabilen bir sanatçımız. Tüm sanatçılarımız için aynı şeyi söylemek mümkün aslında ancak, Müslüm Gürses bu duyguyu daha derinden yaşayan ve dinleyicilerine de bunu aktarabilen biriydi. Bu minvalde sanatçımız ile ilgili yapılacak her proje değerlidir. Tavsiyem odur ki, kendisini anma programları yapılsın. Bu imkanla da sevenlerini ve kendisine gönül verenleri, yılda bir kez de olsa bir araya getirilsin. Müslüm Gürses felsefesini Z kuşağı ile gelecek nesillere aktarmanın en güzel yolu, onu layıkıyla anmak ve hatıralarını da yaşatmaktır. Bu vesileyle burada bulunanlar başta olmak üzere, tüm Müslüm Gürses sevenlerini bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Düzenli anma programlar yaparak sanatçımızın hatıraları yaşatılabilir. Bizler de bu vesileyle anlamına ve amacına uygun olan her projenin yanında oluruz.” vurgusunda bulundu.

Ahde vefa platform başkanı Nuran Kırlak: “Müslüm Gürses hayranlarına değinmem gerekirse; Müslüm Gürses’in seksen-doksanlı yıllarda dinleyici kitlesi artan dinamik zeminde sayıca çoğalmalar akabinde fanatikleşmiş olduğunu gördük. Sanatçı ile hayranları arasında öylesine büyük bir sevgi bağı kurulmuştur. Müslüm bey bu bağı taşırken kendisine olan bağlılığı aşk, sevgi ve iletişimi akıl almaz etkileşimle başardı. Sevenleri, sevgilerini kendisine şiddet görünümlü duygularla gösterse de O’ her zaman “sevgidir meşrebimiz bizim.” dedi. Müslüm Gürses’in hayranları onu vefatından sonra da sevmeye ve kendisinin bulunduğu Zincirlikuyu mezarlığında bulunan kabrini ziyarete halen de devam ediyor. Baba dostları hemen hemen her hafta Pazar günleri mezarlıkta toplanıyor ve bu buluşmalarında bir araya gelerek hasret gideriyor. Her gün bir çok hayranı da mezardaki kabrin çiçeklerini temizliyor ve olası bir olumsuzluklara karşı da kabir de nöbet tutuyor. Yıl dönümü olan her 3 martta Anadolu’nun her yerinden gelenleri karşılamak, konaklamaları ve misafir edilmeleri konusunda imkanlar oluşturmak amaçlayan çalışmalar var. Bu nedenle başlatılan bu oluşumu çok doğru buluyorum. Biz de Ahde Vefa olarak her zaman bu platformun yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu vesileyle de projenin mimarı, siyasi danışmanımız Taner Akkuş’u kutluyorum. Projenin öncülüğünü yaparak kadirşinas dostluğunu gösteren, Muhteşem Candan beyi de tebrik ediyorum. Bu programda emeği geçen başta sponsorumuz iş adamı Dilaver Ablak, Tülay İncegül, Fatma Çiçek Geyik, Tuğba Koç Koldaş, Derya Yılmaz, Ali Eşitmez, Çilem Duman, Yılmaz Tunç, Suzan Yücel Gül Gürsel Altınöz ve Güler Demirhan’a katılımları için çok teşekkür ederim. Ayrıca bizleri misafir ederek onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız sayın Ahmet Misbah Demircan’a da saygılarımızı arz ediyorum.” şeklindeki sözlerini noktaladı.