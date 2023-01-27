Mustafa Kutlu ilk kez hikayelerini dinledi

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Üç gün boyunca 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de katılımcılara takdim edilecek.
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Esenler Öykü Günleri, ödül töreniyle başladı. Evliya Çelebi Kültür Sezonu dolayısıyla yol temasını konu edinen Öykü Günleri’nin onur konuğu usta hikayeci Mustafa Kutlu oldu. Yarın akşama kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde devam edecek programın açılışına katılan Kutlu’ya ödülünü Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı takdim etti. Açılış programında “Şehri Adımlayan Hikayeler” Öykü Yarışması’nın ödül töreni de yapıldı. Ödüle hak kazanan yarışmacılara hediye çeki verildi.
Açılış programının ardından “Mustafa Kutlu’nun Öykülerinde Yol” konulu birinci oturuma da katılan Kutlu, konuşmaları ilgiyle takip etti. Prof. Dr. Mehmet Güneş’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda Ali Ayçil ve Mukadder Gemici Kutlu’nun hikayelerinde yol kavramını anlattı. Konuşmacıların ardından söz alan Kutlu, bunca yıllık yazarlık hayatında ilk defa böyle bir oturuma katıldığını vurguladı: “Hiçbir yere gitmeyen bir adam bunları görmemiş tabi. Bu kadar güzellik karşısında dilim tutuluyor, bir şey söyleyemiyorum ama ifrat tefrit ettiğim sanılmasın, hakikaten bu duygular içindeyim. Arkadaşlar çok genişçe benim ne yapmak istediğimi anlattılar. İki hususa katkıda bulunmak istedim. Ali kardeşimin anlattığı maneviyatın emekle yoğrulması meselesi var. Şeyh Nakşibendi hazretlerinin Türkistan’daki külliyesinde tarımla meşgul olduğunu biliyoruz. Ter dökmek ve onun karşılığında yemek, istenen bir şey. Ama tekkede sürekli yiyip, hiç çalışmamak var. Ben bu çalışan şeyhi seviyorum.”
“Yoksulluk İçimizde” hikayesindeki Süheyla’nın ortadan kaybolması meselesine de açıklık getiren Kutlu, “Bu modern bir Leyla ile Mecnun hikayesidir. Süheyla veya Süreyya yıldız demektir. Bu yıldız çölde yol gösterendir. Süheyla da Engin’in hayatına bir yıldız gibi doğuyor ve ona yol gösteriyor. Yıldız doğar, yol gösterir ve kaybolur. Süheyla’nın ortadan kaybolmasının sebebi yıldız olmasından kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.
Üç gün boyunca akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de dinleyenlere takdim edilecek.