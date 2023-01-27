Mustafa Kutlu ilk kez hikayelerini dinledi

“Benim için de buradaki tüm cemaat için de yol demek, sırat-ı müstakimdir. Bunun dışında bir yol tanımıyorum. Bizi hakikate götürecek bu yolda ne yapıyoruz acaba? Neler yazıyoruz? Yazdıklarımız bizi oraya götürüyor mu? Bunlar çok konuşulacak şeyler. Ama yolda olmak hareket halinde olmak demektir; bu da çok bereketli bir şeydir, dolayısıyla yol hikayeleri bereketli hikayeler. Benim “Tirende Bir Keman” diye bir kitabım var, ben eski trenleri çok seven birisiyim onlarla büyüyüp gittim geldim. Kitapta keman çalan bir kahraman var, öyle geçiniyor, güzel bir yol hikayesidir. Sinemacı biri olsa da çıkıp onu çekse, harika bir film olur gibi geliyor. ”