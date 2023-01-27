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Hayat

Mustafa Kutlu ilk kez hikayelerini dinledi

Bu yıl “Yol” temasıyla düzenlenen 3. Esenler Öykü Günleri’nin onur konuğu Mustafa Kutlu oldu. Açılış programına katılan Kutlu, yolda olmanın bereketinden bahsetti. “Mustafa Kutlu’nun Öykülerinde Yol” konulu oturuma da katılan Kutlu, kendi hikayelerini başkasının gözünden dinledi. Bunca yıllık yazarlık hayatında ilk defa böyle bir oturuma katıldığını vurgulayan Kutlu, “Bu kadar güzellik karşısında dilim tutuluyor” dedi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Üç gün boyunca 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de katılımcılara takdim edilecek.

Üç gün boyunca 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de katılımcılara takdim edilecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Esenler Öykü Günleri, ödül töreniyle başladı. Evliya Çelebi Kültür Sezonu dolayısıyla yol temasını konu edinen Öykü Günleri’nin onur konuğu usta hikayeci Mustafa Kutlu oldu. Yarın akşama kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde devam edecek programın açılışına katılan Kutlu’ya ödülünü Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı takdim etti. Açılış programında “Şehri Adımlayan Hikayeler” Öykü Yarışması’nın ödül töreni de yapıldı. Ödüle hak kazanan yarışmacılara hediye çeki verildi.

YOLDA OLMAK BEREKETTİR

Törende konuşma yapan Mustafa Kutlu, kaleme aldığı
"Tirende Bir Keman", "Kar Üstüne Kan Damlar" ve "Hacca Gidebilmek"
başlıklı yol hikayelerine değindi. Yolda olmanın yazılmaya değer bir şey olduğunu belirten Kutlu, şunları kaydetti:
“Benim için de buradaki tüm cemaat için de yol demek, sırat-ı müstakimdir. Bunun dışında bir yol tanımıyorum. Bizi hakikate götürecek bu yolda ne yapıyoruz acaba? Neler yazıyoruz? Yazdıklarımız bizi oraya götürüyor mu? Bunlar çok konuşulacak şeyler. Ama yolda olmak hareket halinde olmak demektir; bu da çok bereketli bir şeydir, dolayısıyla yol hikayeleri bereketli hikayeler. Benim “Tirende Bir Keman” diye bir kitabım var, ben eski trenleri çok seven birisiyim onlarla büyüyüp gittim geldim. Kitapta keman çalan bir kahraman var, öyle geçiniyor, güzel bir yol hikayesidir. Sinemacı biri olsa da çıkıp onu çekse, harika bir film olur gibi geliyor. ”

ÇALIŞAN ŞEYHİ SEVİYORUM

Açılış programının ardından “Mustafa Kutlu’nun Öykülerinde Yol” konulu birinci oturuma da katılan Kutlu, konuşmaları ilgiyle takip etti. Prof. Dr. Mehmet Güneş’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda Ali Ayçil ve Mukadder Gemici Kutlu’nun hikayelerinde yol kavramını anlattı. Konuşmacıların ardından söz alan Kutlu, bunca yıllık yazarlık hayatında ilk defa böyle bir oturuma katıldığını vurguladı: “Hiçbir yere gitmeyen bir adam bunları görmemiş tabi. Bu kadar güzellik karşısında dilim tutuluyor, bir şey söyleyemiyorum ama ifrat tefrit ettiğim sanılmasın, hakikaten bu duygular içindeyim. Arkadaşlar çok genişçe benim ne yapmak istediğimi anlattılar. İki hususa katkıda bulunmak istedim. Ali kardeşimin anlattığı maneviyatın emekle yoğrulması meselesi var. Şeyh Nakşibendi hazretlerinin Türkistan’daki külliyesinde tarımla meşgul olduğunu biliyoruz. Ter dökmek ve onun karşılığında yemek, istenen bir şey. Ama tekkede sürekli yiyip, hiç çalışmamak var. Ben bu çalışan şeyhi seviyorum.”

SÜHEYLA’NIN ORTADAN KAYBOLMA SEBEBİ

“Yoksulluk İçimizde” hikayesindeki Süheyla’nın ortadan kaybolması meselesine de açıklık getiren Kutlu, “Bu modern bir Leyla ile Mecnun hikayesidir. Süheyla veya Süreyya yıldız demektir. Bu yıldız çölde yol gösterendir. Süheyla da Engin’in hayatına bir yıldız gibi doğuyor ve ona yol gösteriyor. Yıldız doğar, yol gösterir ve kaybolur. Süheyla’nın ortadan kaybolmasının sebebi yıldız olmasından kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de dinleyenlere takdim edilecek.


#Mustafa Kutlu
#Esenler Belediyesi
#Yol
9 saat önce
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Mustafa Kutlu ilk kez hikayelerini dinledi
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