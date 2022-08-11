Hayat Müzelik şaheserler açık artırmada Osmanlı sultanlarına ait 200 eser
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Müzelik şaheserler açık artırmada: Osmanlı sultanlarına ait 200 eser

Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkânına ait 200 eser açık artırmaya çıkarıldı. Abdülhamid Han'ın altın murassa cep saati (dün itibarıyla) 60 bin dolara yükseldi. Hâlâ çalışan saat, 18 ayar altın üzeri elmaslarla bezeli.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Müzelik şaheserler açık artırmada: Osmanlı sultanlarına ait 200 eser
Arşiv.

Arthill Müzecilik tarafından düzenlenen “Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi” kapsamında Hanedan Koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Arthill Müzecilik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos’tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, “www.arthill.com.tr” adresi üzerinden 14 Ağustos’ta saat 15.00’da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek. Müzayede koleksiyonunda Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han’a ait altın murassa cep saati yer alıyor.

1 dolardan satışa çıkarılan saatin şu an değeri 60 bin dolara yükseldi. Cep saati, 19. yüzyıl Osmanlı İslam Halifesi ve Osmanlı Sultanı II.Abdülhamid Han’ın şahsına özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş. 18 ayar altın üzeri elmaslarla bezeli, “Fatio-Junod, Geneve” yapımı, 1305 seri numaralı. Emperyal eserin ön kapağında Sultan’ın Osmanlıca “el-Gazi” mahlaslı inisiyali, arka kapağında ise Latin harfli inisiyali bulunmakta.

Hâlâ çalışan cep saati, 18 ayar naltın üzeri elmaslarla bezeli.
Hâlâ çalışan cep saati, 18 ayar naltın üzeri elmaslarla bezeli.

KABE KUŞAĞINDAN RESİM TABLOLARINA

  • Ayrıca müzayede de Sultan Abdülhamid Han’ın halifeliğinde yapılmış Kabe kuşağı, Sultan Abdülhamid’in emri ile Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın yaptırdığı Kabe puşidesi, Sultan Mehmet Reşad’ın altın murassa sigara tabakası, Şeker Ahmet Paşa’nın saray için yaptığı başyapıt tablosu, Hoca Ali Rıza’nın peyzajı, Fausto Zonaro’nun bir İstanbul tablosu, Şeyh Hamdullah’ın murakkası da bulunuyor.
  • Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan, Enver Paşa, Enver Paşa’nın annesi Aişe Pervin Hanım, Sadrazam Damat Ferid Paşa, Abbas Hilmi Paşa, Mehmet Ali Paşa, Mehmet Nazif Efendi, Mehmed Cemil Paşa, Necmettin Molla Kocataş ile eski İsveç Başbakanı Karl Staaff’a ait eşyaların yanı sıra Bonapart Hanedanlığı’na ait eserler de müzayedede satışta.

Dünyanın en ilginç müzesi: Görenler hayret ediyor
FOTOĞRAF 25
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<br>Orman varlığını artırmak amacıyla yoğun ağaçlandırma çalışmaları yürüten ve çıkan yangınlarda daha fazla alanın yanmaması için görev yapan orman işçileri, doğadaki canlıların bilinmesi için de çalışmalar yürütüyor.<br>
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Ormanda bitki örtüsüne zarar veren böceklere karşı doğal yöntemlerle yararlı böcekler üretip, doğaya salan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ormanda gördükleri böcek türlerini de özel yöntemlerle kurutup, Döşemealtı ilçesi Nebiler semtindeki şube müdürlüğü binasında bir süre önce küçük bir müze oluşturdu.<br>
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530 değişik türün sergilendiği müze, gergedan böceği ve geyik böceğinin de aralarında olduğu ilginç böceklerle ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.
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Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici,<br>\"Ormanda bitki türlerinin yanı sıra kelebekten cırcır böceğine, kuşlara kadar birçok canlı yaşıyor. Ormana baktığınızda belki sadece ağacı görüyorsunuz ama içine girdiğinizde daha birçok canlının barındığını görürsünüz. 'Doğadaki çeşitlilik görülsün' diye bu müzeyi oluşturduk. Ormanlar yanarken sadece ağaç değil, toprağın altındaki solucandan üstündeki böceklere kadar hepsi yanıyor. Orman sadece ağaçtan ibaret değil, orman bir ekosistem, içinde binlerce bitki türünü, binlerce hayvanı canlıyı barındırıyor. Bir orman yandığında sadece ağaçlarımız yanmıyor, yüzlerce, binlerce canlı da yok oluyor.\"<br>
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<br>Böcek türlerinden bir koleksiyon oluşturduklarını belirten Dikici, böcekleri kurutup üniversitelerin ilgili bölümleriyle ne tür oldukları, hangi bölgelerde yaşadıkları gibi konularda araştırma yaptıklarını kaydetti. Kuruttukları türleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla da müzede sergilediklerini dile getiren Dikici, şunları söyledi:
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\"İSTEYEN HERKES MÜZEYİ GEZEBİLİR\"<br><br>Müzede Türkiye'deki ormanlarda bulunan kelebekler, örtük kanatlılar, pul kanatlılar, düz kanatlılar, zar kanatlılar, benzer kanatlılar, yusufçuk türlerinden böceklerin yer aldığını belirten Dikici, koleksiyonun büyük bir bölümünü örtük, pul kanatlılar ile kelebekler oluşturduğunu ifade etti.
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Dikici, doğal zenginliklerin, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yabancı toplayıcılar tarafından gerçekleşen talanın önlenmesinde bilgilerin toplum ile paylaşımının büyük rol oynadığını vurguladı.
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Bu açıdan oluşturdukları müzeyi herkese açtıklarını anlatan Dikici, bugüne kadar çok sayıda kişinin müzeyi ziyaret edip, böcekler hakkında bilgi aldığını söyledi. Okullardan öğrencilerin gruplar halinde müzeyi gezdiğini dile getiren Dikici, müzenin isteyen herkese açık olduğunu da vurguladı.<br>
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Dünyanın en ilginç müzesi: Görenler hayret ediyor
Antalya'da ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan "böcek müzesi"nde 530 değişik tür sergileniyor. Müze, gergedan böceği ve geyik böceğinin de aralarında olduğu ilginç böceklerle ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.
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