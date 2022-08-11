Müzelik şaheserler açık artırmada: Osmanlı sultanlarına ait 200 eser

Arthill Müzecilik tarafından düzenlenen “Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi” kapsamında Hanedan Koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Arthill Müzecilik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos’tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, “www.arthill.com.tr” adresi üzerinden 14 Ağustos’ta saat 15.00’da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek. Müzayede koleksiyonunda Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han’a ait altın murassa cep saati yer alıyor.

1 dolardan satışa çıkarılan saatin şu an değeri 60 bin dolara yükseldi. Cep saati, 19. yüzyıl Osmanlı İslam Halifesi ve Osmanlı Sultanı II.Abdülhamid Han’ın şahsına özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş. 18 ayar altın üzeri elmaslarla bezeli, “Fatio-Junod, Geneve” yapımı, 1305 seri numaralı. Emperyal eserin ön kapağında Sultan’ın Osmanlıca “el-Gazi” mahlaslı inisiyali, arka kapağında ise Latin harfli inisiyali bulunmakta.

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Hâlâ çalışan cep saati, 18 ayar naltın üzeri elmaslarla bezeli.

KABE KUŞAĞINDAN RESİM TABLOLARINA

Ayrıca müzayede de Sultan Abdülhamid Han’ın halifeliğinde yapılmış Kabe kuşağı, Sultan Abdülhamid’in emri ile Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın yaptırdığı Kabe puşidesi, Sultan Mehmet Reşad’ın altın murassa sigara tabakası, Şeker Ahmet Paşa’nın saray için yaptığı başyapıt tablosu, Hoca Ali Rıza’nın peyzajı, Fausto Zonaro’nun bir İstanbul tablosu, Şeyh Hamdullah’ın murakkası da bulunuyor.



Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan, Enver Paşa, Enver Paşa’nın annesi Aişe Pervin Hanım, Sadrazam Damat Ferid Paşa, Abbas Hilmi Paşa, Mehmet Ali Paşa, Mehmet Nazif Efendi, Mehmed Cemil Paşa, Necmettin Molla Kocataş ile eski İsveç Başbakanı Karl Staaff’a ait eşyaların yanı sıra Bonapart Hanedanlığı’na ait eserler de müzayedede satışta.