Necip Fazıl İslami gençliğe cesaret verdi

Kuşkay Sitesi, Erzurum’da yeni yapılmış, 1973 yılı sonunda bitmiş, belki şehirde ilk bu büyüklükte, hatırladığım kadarı ile on katlı, 35 dairesi olan, kaloriferli, sürekli sıcak suyu akan, çoklu asansörü olan güzel bir apartmandı. Yapıldığı zaman Erzurum’da çok bilinen ve sözü edilen bir site idi. Biz, 1973 yılı Kasım ayında eşimle evlendik ve eşimi İzmir’den Erzurum’a gelin getirdim, yani elli yıl önce, geçen kasım ayı sonunda ellinci yılımızı andık, işte o zaman ben de bu Kuşkay Sitesi’nde ev kiralamıştım ve o binaya ilk yerleşenlerden olmuştuk. Üstadımızı da buradaki evimizde misafir etmiştik. Fotoğrafta arka fonda görünen de Kuşkay Sitesi’nin bakkaliyesi idi. Çoğu ileri gelen öğrencilerimizden oluşan büyük bir kalabalık heyet evin önüne gelmişti Üstadı uğurlamak üzere. Fotoğraftan sonra da hep beraber hava alanına uğurlamaya gitmiştik. Bakıyorum da, o fotoğrafta yer alan ne çok güzel arkadaşımız vefat etmiş…

Üstadı ben önce 1962 yılında, ortaokul son sınıfta iken, Büyük Doğu dergisi ile tanıdım ve sonraki hayatımda hep büyük yeri olmuştur. Kırıkkale Lisesi’nde her hafta Büyük Doğu dergisinin yolunu gözleyen bir arkadaş grubumuz vardı. 1964 yılında, ben lise öğrencisi iken Kırıkkale’ye konferansa gelmişti, yine biz davet etmiştik, ilk yüz yüze görüşmem o zaman oldu. Ancak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci iken, Cebeci semtinde, hemen bizim fakültenin yanındaki binada Büyük Doğu Fikir Kulübü Ankara Şubesi vardı ve Üstad Ankara’ya sık gelirdi, her gelişinde bir akşam burada sohbeti olurdu. Esasen, o yıllarda Ankara’da büyükçe bir arkadaş grubumuzla zaten gelişinden haberimiz olurdu. Rahmetli Mehmet Akif İnan Abimiz- Dostumuz Türk Ocağı Yöneticisi idi ve genelde orada toplanırdık, Üstad da oraya gelirdi. İstanbul’a ziyaret için de giderdik.

Erzurum Üniversitesi’nin 1970-1980 yılları arası dönemi bizim açımızdan çok bereketli yıllardı. Üniversite bünyesinde Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) çok örgütlü, her fakültede şubesi var ve bünyesinde büyük bir öğrenci grubu vardı. Bizler de genç asistanlar olarak bu öğrencilerle ilgileniyor, destek olmaya çalışıyorduk. İşte, MTTB olarak Üstad konferansa davet edildi ve geldi. Davet edilmesinin sebebi, özellikle öğrencilerin, gençlerin onu tanıması ve dinlemesi idi.

Erzurumlular da Üstadı büyük coşku ile karşıladı, gelmesi adeta şehirde her kesiminde duyuldu. Akşam konferans salonu sinema doldu taştı, dışarılarda kalabalıklar oluştu. Gelişinde hava alanında büyük karşılama yaşandı; konvoy halinde çok sayıda araba ile, coşkulu bir kalabalık karşıladı. O gün aynı uçakla bir sayın bakan da Erzurum’a geliyor, bilinen biri, Erzurum’da sevilen ve çok hizmeti olmuş bir siyasetçi, bakan beyi Resmi zevat karşılıyor ve alandan ayrılıyor. Üstadı ise bu coşkulu büyük kalabalık karşılıyor, alkışlar vs ve uzun konvoyla şehre geliyor. Üstad böyle şeyleri severdi, bu çok hoşuna gitmişti.

Ben, 1970 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum, bir yıl avukatlık stajımı yaptım, daha sonra bursu ile okuduğum İçişleri Bakanlığında çalışmaya başladım. Ancak, sürekli o dönemde sayıları az olan ve bizlerin asistan olarak girmesinin çok zor olduğu değişik üniversitelerde asistanlık sınavlarına girdim. Tahmin ettiğimiz gibi, bir yere girmemiz mümkün olmadı. 1972 yılı Haziran ayında Erzurum’da da sınav açıldı, Erzurum bizim için çok uzak bir yerdi, bazı arkadaşlarımızla birlikte başvurumuzu yaptık ve sınava gittik. Nazif Gürdoğan’la ikimiz sınavda başarı sağladık ve bir süre sonra göreve başlamak üzere davet edildik. 1972 yılı Eylül ayında Erzurum’a gidip göreve başladım ve 1985 yılında Erzurum’dan ayrılarak Devlet Planlama Teşkilatı’na geldim. Orada iken bir buçuk yıl yurtdışında kaldım. Yani, yaklaşık on iki yıl Erzurum’da yaşadık, ben ve eşim öğretim üyesi olarak üniversitede görev yaptık, çocuklarımız orada doğdu, büyüdü. Hayatımızın en derin ve zengin dostluklarını orada yaşadık, halen devam ediyor. İnanç ve düşünce hayatımızın en yoğun, en bereketli ve en huzurlu günlerini orada yaşadık. Erzurum’un, Erzurumlu müthiş güzel dadaş dostlarımızın, Erzurum Üniversitesi’nde beraber olduğumuz akademisyen ve öğrencilerimizin gönlümüzde hep yerleri sağlam kalmıştır.

O tarihte Türkiye’de 12 üniversite ve dört şehirde İktisadi ve İdari İlimler Akademisi vardı. Üniversiteler özerkti, YÖK benzeri bir kuruluş yoktu, her üniversite kendi kararlarını alabiliyor, bölümlerini, müfredatını belirleyebiliyordu. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin bir rektörü vardı, ismi Kemal Bıyıkoğlu, Rabbim rahmet eylesin ve onun çalışma arkadaşları vardı. Bu rektör ve ekibi üniversitenin akademik kadrolarını yetişmiş, nitelikli herkese açtı; muhafazakar kesimden, sağ kesimden insanlar burada yer buldular. Denilebilir ki, iddialı bir ifade kullanacağım, ülkemizde muhafazakar, dindar, milliyetçi kesimlerin akademik hayata girmeleri bu dönemde Erzurum’da olmuş, daha sonra diğer üniversitelere dağılmıştır. Erzurum Üniversitesi o yıllarda akademik kadrolar olarak Türkiye’nin en birikimli ve başarılı üniversitelerinden birisi olmuştur. Daha sonra bölgede diğer yeni üniversiteleri de bu kadrolar kurmuştur. İşte, biz de bu ekibin içine dahil olmuş olduk. Ayrıca, o yıllarda fakülte olarak dini eğitim veren sadece Ankara İlahiyat Fakültesi vardı, yine bu yönetim tarafından, ikincisi, “İslami İlimler Fakültesi” ismi ile Erzurum’da açıldı, buraya çok değerli akademisyenler geldi.

Öğrencilerle ilişkilerimiz de hem fakültede odalarımızda, hem MTTB ortamında, bazen ev sohbetlerinde yoğun şekilde devam ediyordu. Özellikle İHL mezunu olarak gelenlerin ekonomik desteğe ihtiyaçları daha fazla oluyordu, çoğunun aile destekleri sınırlı oluyordu, onların burs ihtiyaçları vs ile de ilgileniyorduk. O dönem, iki yıl İlim Yayma Cemiyetinin öğrenci burslarının organizasyonunu da Erzurum Üniversitesinde ben yürüttüm. Ben ülkemizde İlim Yayma Cemiyeti’nin bu yönde ne kadar büyük, ne kadar hayırlı çalışmalar yaptığını iyi bilenlerdenim. Kendi akademisyen arkadaşlarım ve MTTB çatısındaki öğrenciler için şu noktayı özellikle vurgulamak isterim: Bizim ortamımızda daima bilinçli ve ilkeli bir insan ve Müslüman olmak, bağımsız olmak, sürekli okuma ve kitapla olmak, kendi öğrenci ve akademik çalışmalarını başarılı yürütmek önceliklerimiz olmuştur Erzurum MTTB’nin o yılları daima bir düşünce ve kültür ortamı olmuştur. Türkiye’nin 1970’li yılları üniversitelerde yoğun öğrenci olayları yaşanmaktaydı, bazı üniversiteler adeta paylaşılıyordu veya savaş alanı gibi idi. Erzurum’da bizim etkili olduğumuz öğrencilerimiz bu tür olaylara asla girmemiştir. Kitap ilişkisi ve okuması en fazla üzerinde durduğumuz konular olmuştur. Bir yabancı dil öğrenme tavsiye ve teşvikimiz sürekli olmuştur. O yıllar Erzurum’da öğrencilerimiz arasında Diriliş, Mavera, Edebiyat dergileri çok okunmuştur. Bir defa, Sezai Karakoç, biz Sezai Abi diyorduk, Diriliş dergisinin en fazla abonesinin Erzurum’dan olduğunu söylemişti bana.

O yıllarda Erzurum Üniversitesi’nde, değişik fakültelerinden mezun olan çok sayıda öğrencimiz değişik üniversitelerde akademisyen olmuşlardır. Yazarlar, şairler, edebiyatçılar vardır. Siyasi hayatta başarılı verimli olanlar vardır. Hayatın her alanında başarılı, etkili arkadaşlarımız vardır, o samimi hayatın, ortamın bereketini ve izlerini sürekli görüyoruz, yaşıyoruz. Bazan bu yazar, akademisyen arkadaşlara söylüyorum Erzurum’un o yıllarını yazsınlar, bir kitap, bir belge haline gelsin diye. Paylaşarak, değişik kişilerden bilgiler, belgeler alınarak ortaklaşa böyle bir çalışmayı arkadaşlar yapabilseler ne çok seviniriz doğrusu.

Bu çok kapsamlı sorunun hem düşünmesi hem de cevaplalanmasının ne kadar karmaşık ve yorucu olacağını takdir edersiniz. Doğrusu, bu konu derin bir toplumsal muhasebe demektir. Kısa ve kestirme cevapları da yoktur. Hepimiz bir boyutundan yaklaşarak bir şeyler söyleyebiliriz. Biz ideallerimiz için yaşadık, Rabbimize hamdolsun, her durumda o bilinçle görevlerimizi yapmaya çalıştık. İlkeli ve donanımlı insanların yetişmesini hep en önemli alan olarak gördük. Yaşayışı; kişiliği, ahlakı, ilkeleri, ilişkileri ile Rabbimizin en büyük nimeti olan inancımıza layık ve onu iyi temsil eden insanlar olmaya gayret ettik ve çevremizdeki insanları da bu yönde arzu ettik. Geriye dönüp baktığınızda, iyi bir yüzleşmede, hayatınızda bu bütünlüğü görebiliyorsanız bu en büyük mutluluktur. Büyük Doğu, Diriliş, Mavera, Edebiyat dergileri ortamları, sorunuzdaki o geleneği ifade eder. Bizler etkili ifadeyi, edebiyatı, şiiri, estetiği, sanatı düşüncenin öncü gücü ve imkanı olarak hep önemli gördük. Bu çağın içinde birikimli, donanımlı olmayı gençlerimize hep öğütledik. Ben bütün hayatımda bu akıl, zeka, yetkinlik içinde olan gençler için çırpındım, onlara yol açmaya çalıştım. Yaptığım bütün görevlerde bunu en başa aldım, en son siyasi hayatım da dahil. Bizim kuşağımız bunda başarılı oldu, Türkiye’de her alanda iyi yetişmiş kadrolar oluştu yirmi, otuz, kırk, elli yıl içinde. Şayet, siyasi ve toplumsal alanda belli başarılar sağlandı ise bu da çok uzun dönemde oluşan bu insan birikimi ile mümkün olmuştur. İdeallerin, hayallerin gerçek olması sorusu başka, farklı noktalardan da irdelenebilir. Müslüman insan için, layık olacak şekilde, mutlaka ihlasla gereken çabayı gösteriyorsa, gerisi Rabbimizin takdiridir. Dünya genelinde İslam Düşüncesi ve İslami İlimler alanında çok önemli, çok değerli düşünürler, bilginler yetişmiştir. Özellikle son yıllarda İslam Düşüncesi alanında çok değerli yayınlar yapılmaktadır. Bunların büyük kısmını takip etmek mümkündür. Tabii, şunu da eklemek gerekir; özellikle son elli yıl içinde bir çok İslam ülkesinde, İslami kesimlerin siyasetle, iktidarla ve devletle buluşmalarının olumlu-olumsuz sonuçları üzerinde yoğun değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu yönde hem tartışmalar ve farklı yaklaşımlar vardır hem de çok anlamlı yayınlar yapılmaktadır. Batı dünyası akademik ortamlarında yaşayan Müslüman akademisyenlerin bu yönde daha özgür çalışmalarının olduğu söylenebilir. Her halükarda, İslami İlimler ve İslam Düşüncesi alanında çalışmalar dinamik şekilde sürüyor, umut veriyor. Ancak, dünya genelinde ve bütün farklı inanç kesimleri için geçerli olmak üzere, yeni kuşaklarda dinle irtibatın zayıfladığı yönünde de araştırma ve veriler var. Bu da çok ciddi bir konu.