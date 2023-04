Nefis terbiyesi sanatla desteklenmeli

İnancın estetiği hat sanatı, Kur’an-ı Kerim nazil olmasından kısa bir süre sonra gösterilen saygı gereği her sonraki nesilde daha da ileri bir estetik seviye ile yazmaya gayret ediliyor. Osmanlı asırları içerisinde ise apayrı bir üslup ve kutsiyet kazanıyor. Şüphesiz bir Kur’an ayı olan Ramazan ayında özellikle Medresetü’l Hattatîn’in başlattığı sergileme geleneği ile bir kez daha sanat boyutu çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriliyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Öğretim Üyesi, Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa ile yakın zamanda okuyucu ile buluşan “Hat Sanatı” kitabı üzerinden hat sanatının pek çok ayrıntısını, felsefesini, tekniğini, tarihçesini ve ustalarını konuştuk.

Kur’an-ı Kerim nazil olmaya başladıktan sonra önce iptidai şekillerde kaydediliyor. Herhangi bir sanat kaygısı gözetilmiyor. O zamanki şartlarda tabiri caizse ilkel malzemelere kaydediliyor. Yazının seviyesi de estetik bir özellik arz etmiyor. Vahyi kayda alanlara ise, basit manada yazmak anlamında gelen “kitabet” kelimesinden türetilmiş “kâtip” sıfatı kullanılıyor. Fakat daha sonra Kur’an-ı Kerim tedvin edilip, kitap haline getirilince artık bir Mushaf karşımıza çıkmış oluyor. Kur’an’ın daha güzel bir şekilde yazılması için yapılan her türlü gayret orada artık kitabetin ötesinde bir hal alıyor. Sanat devreye giriyor. O yüzden bu Mushaf haline getirildikten sonra artık, vahiy katipleri de farklı isimlerle adlandırılıyor. Örneğin, “varak” kelimesinden türetilerek “verrak” kullanılıyor veya “yazan” anlamında “muharrir” kelimesi kullanılıyor. Birkaç asır sonra ise Arapça güzel ve estetiği olan bir çizgiden türemiş olan “hat” ve onu sürekli yapan kişi manasında “hattat” deniliyor. Kur’an-ı Kerim’e gösterilen saygı gereği her sonraki nesilde daha da ileri bir estetik seviye ile yazmaya gayret ediliyor. Böylelikle ortaya bir hat sanatının çıkmasına vesile oluyorlar.

Osmanlı’nın son dönemine kadar hattatlar, neredeyse istisnasız Mushaf yazmışlar veya yazma niyetinde olmuşlar. Kimi tamamlayamamış ama kimisi 400 kadar Mushaf yazmış. Hatta, tespit edilen 106 tane Mushaf yazmış olan Burdurlu Kâyışzade Hâfız Osman Nuri Efendi, Türkiye’de ve hatta İslam dünyasında en çok Mushaf’ı basılan hattat. Gerek ayet berkenar oluşu gerek yazısının çok estetik ve akıcı oluşu sebepleriyle onun yazmış olduğu Mushaflar çok basılmış. O devirde böyle bir iş, bir hattatın en aşağı birkaç yılını alıyor. Şimdi, modern zamanlarda ise bir-iki yılda yazılması mümkün değil. Bir hattat sanıyorum dört yıldan önce bir Mushaf’ı bitiremez. O da bütün mesaisini bu işe tahsis ederse… Keşke yazılsa bilgisayardan çok daha güzel ve estetik Mushaflar yazılabilir. Ama tezhib ve cildi ile birlikte en az 7-8 senelik bir serüven. Buna kaç kişi tahammül eder? Külfetini kaç kişi karşılar? Geçmişte her hatırlı, zengin kişi kendisine bir Mushaf yazdırıyordu. Böyle olunca da hattatlar Mushaf yazmaktan uzak kalmıyordu. Sonuçta bu toplumsal bir görgüdür. İnsanın önce o esere sahip olması değil de sahip olacak bir tıynete ulaşması gerekiyor. O görgü çok önemli.

Müstakil değil ama dahil olduğumuz bir Mushaf projesi olmuştu. Geçmiş yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai’deki Kültür Bakanlığı’nca yürüttüğü bir projeydi. Bundan 4-5 yıl önce bitti. Her yıl, farklı İslam ülkelerinden 30 farklı hattat, Dubai’de buluşuyor ve her birimiz bir cüz tamamlayarak Kur’an-ı Kerim’i tamamlamış oluyorduk. Ramazan ayına özel bu proje 9 yıl boyunca peş peşe yapıldı. Ben de 6 sene projeye katıldım. Proje için her hattata aynı kâğıt ve aynı malzemeler veriliyor, standart ölçülerde ve aynı tarzda yazılması isteniyordu. Yine de hattattan hattata bir üslup farklı oluyor ama yazının kaidesi ölçüsü, aynı olduğu için bir hattat olmayan kişi bu üslup farklarını zor fark edebilir.