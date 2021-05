Nesli tükenmek üzereydi: Beylikdüzü'nde ortaya çıktı

Mayıs ayında kovanların içinde arıların çoğalması için bakım yaptıklarını belirten ve Ağustos ayında bal elde edebilmeri için yaptıkları işlemin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekrem Keski, “Şu anda kovanların içinde ilkbahar bakımı yapıyoruz. Bala hazırlıyoruz arıyı. Arının bal verebilmesi için her kovanda 60 bine yakın arının olması şart. Bizde güçlendiriyoruz şu anda. Her kovanda bir adet ana arı var. Ana arı kovanın kraliçesi, her şeyi. Bölgemizde bal hasadını Ağustos ayında yapıyoruz” dedi.