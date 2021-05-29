Hayat Nesli tükenmek üzereydi Beylikdüzünde ortaya çıktı
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Nesli tükenmek üzereydi: Beylikdüzü'nde ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘Fırat kaplumbağası’ bulundu. Kaplumbağa, Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Nesli tükenmek üzereydi: Beylikdüzünde ortaya çıktı
Fırat kaplumbağası

Beylikdüzü’ndeki ‘Yaşam Vadisi 1’inci Etap’ta bulunan Uzakdoğu Bahçesi'nde gezintiye çıkan bir çevre sakini, biyolojik gölette, Fırat kaplumbağası olduğunu gördü. Durumu sosyal medyada paylaştı. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hemen harekete geçti. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip, yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili, “Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra zarar görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik” dedi.

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FIRAT VE DİCLE NEHİRLERİ BÖLGESİNDE YAŞIYOR

Bilim insanları tarafından Trionychidae familyasından olduğu belirtilen ve dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığı belirtilen Latince ismi ‘Rafetus euphraticus’ olan kaplumbağanın oldukça yumuşak bir kabuğu bulunduğu, ömrünün büyük bölümünü dipte çamura gömülü olarak geçirdiği belirtildi. Güneşlenmek için nadiren su dışına çıktığı ifade edilen Fırat Kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum yaptığı için uzun süre su altında kalabiliyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu biliniyor.
Endemik türdeki Fırat Kaplumbağası’nın bulunduğu bölgedeki biyolojik gölet, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamıyla doğal olarak bitki ve bakteri yardımıyla temizlenirken, içerisinde üç çeşit balık, su sümbülleri, nilüferler, su zakkumları, su nanesi ve farklı türde birçok kaplumbağayı da içerisinde barındırıyor. Ayrıca bahçede mutluluğu simgeleyen ve sakura adı verilen kiraz, çam ve bambu klasik üçlü Japon bitkisi çeşitleri de bulunuyor.

Emekli olup ömrünü arıcılığa adadı: Çocuklarıyla birlikte yapıyor
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Ağrı’nın Hamur ilçesinde yaşayan ve 2005 yılında tarım teknikeri olarak çalıştığı mesleğinden emekli olan Ekrem Keski, arıcılığa dair sahip olduğu bilgiler ışığında çocuklarının da yardımıyla arıcılığa yöneldi. Keski, yaşam tarzına dönüştürdüğü arıcılıkla ek gelir elde ederken aynı zamanda bölge çiftçilerine de örnek oluyor.
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Emekli olduktan sonra yapabileceği şeyin arıcılık olduğuna karar veren Ekrem Keski, ek gelir elde ederken aynı zamanda stres attığını söyleyerek, “2005 yılında Tarım Teknikeri olarak emekli oldum ve mesleğimin icabı olarak arıcılığa başladım. 100 civarında arı konisine sahibim. Emekli olduktan sonra yapabileceğim şey mesleğimdi. İkinci bir gelir kaynağı oldu bize. Çocuklarla beraber bu işi yapıyoruz. Amatör olarak çalışıyoruz. Şirketleşme falan yok. Teknik arıcılık yapıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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Mayıs ayında kovanların içinde arıların çoğalması için bakım yaptıklarını belirten ve Ağustos ayında bal elde edebilmeri için yaptıkları işlemin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekrem Keski, “Şu anda kovanların içinde ilkbahar bakımı yapıyoruz. Bala hazırlıyoruz arıyı. Arının bal verebilmesi için her kovanda 60 bine yakın arının olması şart. Bizde güçlendiriyoruz şu anda. Her kovanda bir adet ana arı var. Ana arı kovanın kraliçesi, her şeyi. Bölgemizde bal hasadını Ağustos ayında yapıyoruz” dedi.
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Bölgenin iklim şartlarından dolayı kış mevsiminde arılarını kışlatmak için farklı illere götürdüğünü ifade eden Ekrem Keski, “Ağrı ikliminden dolayı arıları kışlatmak amacıyla ya Hatay’a ya da Iğdır’a götürüyoruz. Kasım ayında götürüyoruz, Mayıs ayında tekrar kendi bölgemize getiriyoruz ve arılarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz.Arılarımız şu anda çalışacaklar, Temmuz’un ortalarına kadar çoğalacaklar. Daha sonra bal akımı başlıyor. Ağustos ayında bizde hasat edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Emekli olup ömrünü arıcılığa adadı: Çocuklarıyla birlikte yapıyor
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Ekrem Keski, emekli olduktan arıcılığa dair sahip olduğu bilgiler ışığında ömrünü arıcılığa adadı.


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