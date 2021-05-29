Hayat Dağda doğan buzağı yürüyemeyince düzenekle yayladan aşağı indirdi
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Dağda doğan buzağı yürüyemeyince düzenekle yayladan aşağı indirdi

Tokat'ta babası ile hayvancılık yapan 18 yaşındaki Melik Yılmaz, ineğin doğum yapmasıyla dünyaya gelen buzağıyı yürümekte zorluk çektiği için düzenekle atın arkasına bindirerek yayladan indirdi.

Haber Merkezi İHA
Dağda doğan buzağı yürüyemeyince düzenekle yayladan aşağı indirdi
Buzağı düzenekle yayladan 5 km aşağı indirildi

Tokat merkeze bağlı Çat beldesinde yayladan dağlık alana otlatmaya götürülen sürüde bulunan inek doğum yaptı. Yürümekte zorluk çeken buzağıyı taşımak için farklı bir yönteme başvuruldu. Babası ile hayvancılık yapan Melik Yılmaz (18) , ağaç dallarından yaptığı düzeneği atın arkasına bağladı. Yılmaz’ın, kucağına aldığı buzağı ile düzeneğine binerek yaptığı yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Yılmaz, ineğinin yayladan 5 kilometre uzakta doğum yaptığına dikkat çekerek, “Hava soğuktu ve buzağı yeni doğduğu için yürümekte zorluk çekiyordu. Atın üzerinde kucağımdan düşebileceği için bu şekilde taşımaya karar verdim” dedi.

Televizyonda görüp dikti: Şimdi telefonla sipariş alıyor
FOTOĞRAF 7
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İki çocuk annesi Fatma Keten, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden getirttiği 10 Osmanlı çileği fidesini deneme amaçlı dikti.
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Keten, verim elde etmesi üzerine Kerimoğlu köyündeki 2 dönümlük bahçesinde Osmanlı çileği yetiştirmeye başladı.
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Yılda bir kez ürün veren Osmanlı çileğinin aroması, rengi ve tadı ile öne çıktığını anlatan 42 yaşındaki Keten, Şehzadeler şehri Amasyamızda Osmanlı çileğini yetiştirmeye başladık. Geçen yıl benden çilek alan müşterilerim telefon ederek yeniden sipariş verdi. Özellikle reçel yapımında çok tercih ediliyor dedi.
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Amasya Valiliğinin yörede dikim yapılmayan alanların çilek bahçelerine dönüştürülmesi için üreticilere çilek fidesi ve malç naylonu desteği sağladığına vurgu yapan Keten, projeye öncülük eden Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.
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Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez meyveleri arasında çileğin önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten ise, padişah çileği diye adlandırılan bu türün 3,4 tanesinin odaya bırakıldığında ortamın kokusunu tamamen değiştirdiğini söyledi.
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Televizyonda görüp dikti: Şimdi telefonla sipariş alıyor
Şehzadeler şehri Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın çiftçi bahçesinde Osmanlı çileği yetiştiriyor. Çiftçi Fatma Keten, televizyonda izleyip yetiştirmeye karar verdiği "padişahların sofra meyvesi" olarak bilinen bu çilek türünü telefonla aldığı siparişlerle kilosunu 15 liradan satıyor.


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