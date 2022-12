New York Times revani tarifini paylaştı: Cheesecake'ten hafif

Amerikan gazetesi New York Times, geleneksel Türk tatlısı revaninin tarifini paylaştı.

"Bu Türk yoğurtlu kek Cheesecake'ten daha hafif ve keskin bir tada sahip”

Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.

"I'm a 98-year-old woman, and this just makes my great-grandchildren go crazy. THEY LOVE IT. Thanks again, Betsy Sue." 🥺



This Turkish yogurt cake is similar to a lemon-scented cheesecake, but it’s lighter and has a fresher, tangier flavor. https://t.co/Z2EP64l5PG pic.twitter.com/mmlq2cWuGs — The New York Times (@nytimes) December 25, 2022

Bestsy Sue adlı 98 yaşındaki bir okur, NYT’ye yaptığı yorumda torunlarının tarife bayıldığını söyledi.