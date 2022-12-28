Hayat New York Times revani tarifini paylaştı Cheesecaketen hafif
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New York Times revani tarifini paylaştı: Cheesecake'ten hafif

ABD gazetesi The New York Times, Türk tatlısının daha hafif, taze ve keskin bir tada sahip olduğunu yazdı. Tarifi deneyen bir okur ise torunlarının tarife bayıldığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
New York Times revani tarifini paylaştı: Cheesecaketen hafif
Foto/Arşiv

Amerikan gazetesi New York Times, geleneksel Türk tatlısı revaninin tarifini paylaştı.

"Bu Türk yoğurtlu kek Cheesecake'ten daha hafif ve keskin bir tada sahip”

Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.

Bestsy Sue adlı 98 yaşındaki bir okur, NYT’ye yaptığı yorumda torunlarının tarife bayıldığını söyledi.

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