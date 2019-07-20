Hayat Öğrencilerin en sevdiği şehir Eskişehir
AKTÜEL

Öğrencilerin en sevdiği şehir Eskişehir

Öğrencilerin en sevdiği şehir Eskişehir

Üniversite Araştırmaları Laboratuvar'ının (ÜniAr) yaptığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda Türkiye’nin öğrenci başkenti olarak anılan Eskişehir ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Eskişehir
Eskişehir

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda daha önce de ilk sırada yer alan Eskişehir, bu sene de listedeki yerini korudu. Araştırma verileri 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciden elde edildi.

Kentte 3 üniversite bulunması ve halkın öğrencilere karşı olumlu tutumu ile hayat koşulları, öğrencilerin Eskişehir’i tercih etmesinde büyük rol oynuyor.Yapılan araştırmalarda dünyanın en güvenli 10 şehri arasında gösterilen Eskişehir, ailelerin de ilk tercihi oluyor. Öğrenciler Eskişehir’de okumanın ve yaşamanın kendileri için bir şans olduğunu ifade ederek, şehrin kendilerine değer kattığını söylüyor.

Esnaf ve aileler öğrencilere destek oluyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın-Yayın bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Nur Akgün, “Eskişehir'in kültürel açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Diğer yaşadığım illere göre bu şehir çok canlı. Buraya ilk geldiğimde çok mutlu oldum, hala çok mutlu bir yaşam sürüyorum. Aileler ve esnaf da öğrenciye çok destek oluyor. Kendi ailelerinden biri gibi davranıyor. Okulum bittikten sonra Eskişehir'de yaşamak isterim" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim-Tasarım bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yiğit İnan El de mezun olduktan sonra kentte yaşamayı düşündüğünü söyleyerek, “Eskişehir'den çok memnunum. Yaklaşık 5 yıldır burayım. Şehir öğrenci dostu, bunu herkes biliyor. Üniversitesi olan diğer şehirlere göre yaşam standartları daha iyi. Şehir güvenliği de önemli. Burada kötü olaylar pek yaşanmıyor" dedi.

REKLAM

Bahçesinde yetişen ürünleri ücretsiz veriyor: Kefenin cebi yok
HAYAT
Bahçesinde yetişen ürünleri ücretsiz veriyor: Kefenin cebi yok

Sason'da suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşmeye ziyaretçi akını
HAYAT
Sason'da suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşmeye ziyaretçi akını
Türkiye ve KKTCyikarşılarında bulurlar!

Türkiye ve KKTC'yi
karşılarında bulurlar!

Barış Harekatı'nın 45. yılında Erdoğan'dan net mesaj.
Mehmetçik yaklaşıncaABD İHA uçurdu!

Mehmetçik yaklaşınca
ABD İHA uçurdu!

Sınırdaki hareketliliğin her anını merkeze aktarıyorlar.
AB ile yolayrımına gelindi

AB ile yol
ayrımına gelindi

​MHP Lideri Bahçeli'den AB'ye sert yanıt.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı.
Kim der 37 yaşında!

Kim der 37 yaşında!

Yıldız golcüden unutulmaz derbi performansı.
Daha dün gibi

Daha dün gibi

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti.
TIR'a ok gibi saplandı

TIR'a ok gibi saplandı

​Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Metina'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD kuvvetlerinin<br>girişini onayladı

ABD kuvvetlerinin
girişini onayladı

ABD'nin 500 asker göndermesi​ bekleniyor.

Köprüde kaza

Köprüde kaza

İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Yüzen saray Kuşadası'nda

Yüzen saray Kuşadası'nda

Kazak milyarderin yatı 2 milyon liralık yakıt aldı.
Katil HDP'li <br>vekilin kardeşi

Katil HDP'li
vekilin kardeşi

​Türk konsolos Köse'yi hedef alan terör saldırısının emri Mahmur'dan.
10 ile yağış uyarısı

10 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Avrupa<br>sözünde durmuyor

Avrupa
sözünde durmuyor

​6 milyar avroluk taahhüdün 2,35 milyarı ödendi.
Körfez'de yeni kriz

Körfez'de yeni kriz

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı tankere el koydu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.