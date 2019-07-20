Hayat Sasonda suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşmeye ziyaretçi akını
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Sason'da suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşmeye ziyaretçi akını

Batman’ın Sason ilçesi Yolüstü köyünde bulunan çeşmeye yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Köylüler çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu ve pek çok rahatsızlığa da iyi geldiğini öne sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Şifalı su
Şifalı su

Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçiler, köye geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, hem suyu içiyor, hem de kaplara doldurup götürüyor. Yöre halkı, çeşmenin ve bulunduğu alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

Her yıl binlerce kişi akın ediyor

Sason’da öğretmenlik yapan Mehmet Bayındır, "Burada oteller olmadığı için vatandaşlar genelde çınar ağaçları altında veya dere kenarlarında konaklıyor. Gelenlerin faydalanması için bir market ve bir kahvehane var. Buraya gelen ziyaretçileri memnun bir şekilde uğurlamak istiyoruz. İlkbahar ve yaz mevsiminde yüzlerce ve bazen de binlerce insan buraya akın etmekte” diye konuştu.

Sudan içmek için geldiğini söyleyen Eşref Başaran ise, “Bu suyun burada bulunması köylüler için büyük bir avantajdır. Fakat yolu çok bozuk olduğu için buraya gelmek çok zor. Hem yolların, hem de bu çeşmenin çevre düzenlemesinin yapılması gerekiyor" dedi.

Köy sakinlerinden Hamdi Avunç da köye gelenleri konaklayamadıklarını belirterek, çeşmenin bulunduğu alanın çevre düzenlemesinin yapılması için çağrıda bulundu. Avunç, "Eğer burası düzenlenirse binlerce insanın akınına uğrayabilir. Turizm merkezi olabilir. Devletimizden istediğimiz bu düzenlemelerin yapılması ve turizme kazandırılmasıdır" dedi.

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