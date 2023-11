Öğretmenlik mesleğini iki kat sevdik

Çocukken herkesin bir kahramanı vardır. Kimi için itfaiyeciler, polisler, doktorlar, kimi için gazeteciler, öğretmenler, astronotlar gibi... Ama büyüdükçe ve hayat devam ettikçe bu kahramanlar her birimiz için değişir. Hz. Ali’nin “Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü her aklıma düştüğünde kahramanımın lisedeyken Halkla İlişkiler öğretmenim nam-ı değer “bıyıklı şef” Yusuf Bahçivanoğlu olduğunu anımsarım. Hayatımı şekillendiren, tekrardan düşünmemi, sorgulayabilmemi, kendimi geliştirmemi sağlayan Yusuf öğretmenim, yalnızca okuldaki derslerle sınırlı kalmayıp hayattaki yanlışların doğrularını da öğretti. Liseden mezun olalı yıllar geçse de bugün hâlâ her bir araya gelişimizde ondan öğrendiğim bilgilere yenisini ekleyerek masadan ayrılıyorum. Hâlâ başım sıkıştığında, aklıma takılan bir şey olduğunda bir telefon uzağımda oluyor.