Online yedik online konuştuk

Akdeniz’in kıyısında, verimli ovaları, dağları ve bereketli yaylalarıyla hem tarım, hem hayvancılığın bolca yapıldığı Adana, tarih boyunca önemini korumuş bir şehirdir. Tarihi paleolitik çağa kadar uzanan bölge, bu büyük zaman içinde Hititler’in, Bizans’ın, Memlükler’in, Osmanlı’nın egemenliğine girmiştir. Kimi rivayetlerde Seyhan Nehri kıyısında bolca bulunan ve o zaman “And” adını alan söğüt ağaçlarından, kimilerinde ise bolca bereketli yağmurlar almasından adını alır. Hitit metinlerinde “Ur Adania” olarak geçen bölge, denizcileriyle ünlüdür. Deniz ve kara konumuyla tüccarların uğrağı olduğundan, bereketli toprakları sebebiyle çokça göç aldığından Orta Doğu, Arap Mutfaklarıyla birlikte Türk Mutfağı, tarihsel Anadolu eski kültür mutfaklarına karışıyor. Bu özellikleriyle ülkemizin en zengin yemek hazinelerinden birine dönüşen Adana’da, sütlü tatlılar, peynir çeşitleri, et yemekleri, sebzeler, bol baharat, deniz ürünleri ve hamur işleri hep birlikte bulunur.

MARKALAŞMIŞ İÇECEKLERİ VAR

Deniz ürünlerinden özellikle havyar Adana Mutfağı’nda kendini gösteriyor. Yiyecekleri kadar markalaşmış içecekleri de önemli bir yere sahip. Fakat Adana’nın hiçbir lezzeti, başka bir yerde Adana’da olduğu tadı taşımaz. Mesela şalgam suyu, Adana’daki içilmeden “tattım” denmeyecek bir fevkaladeliktir. Bu zenginliği sosyal medya üzerinden izleyebilmek bugün için mümkün. Biz de öyle yaptık. Geçtiğimiz hafta 9 Ekim-11 Ekim tarihleri arasında “ilham veren tüm renkleriyle Adana” temasıyla öne çıkan 4. Adana Lezzet Festivali online olarak gerçekleşti. Odağı binlerce yıllık Adana Mutfağı olan festivalde 400’ün üzerinde ev yemeğiyle birlikte Adana’nın markalaşmış tatları da sevenleriyle buluştu. Şehir, ziyaretçilerini salgın koşulları nedeniyle bu yıl online olarak ağırladı. Fakat ilk fırsatta Adana lezzetlerini yerinde tatmanızı öneririm. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Kaynar

MALZEMELER

2 kök zencefil

2 kök havlıcan

3 çubuk tarçın

5 tane karanfil

5 tane kakule

5 tane yenibahar

7-8 tane karabiber

2,5 litre su

1 kg şeker

1 kg dövülmüş ceviz içi

YAPILIŞI

Zencefil, havlıcan, tarçın, karanfil, kakule, karabiber ve yenibaharı bir tülbente sarıp düdüklü tencereye atalım. Üzerine su ekleyip bir saat kaynatalım. Baharat torbasını çıkarıp şekeri ilave edelim, yarım saat pişirelim. Kaselere bölüştürdüğümüz kaynarın içine dövülmüş ceviz içi ilave ederek servise alalım. Afiyet olsun.

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı irmik

Bir yumurta

Bir kuru soğan

Yarım yemek kaşığı salça

İki yemek kaşığı un

Bir fiske karabiber

Bir fiske kimyon

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Bir tatlı kaşığı tuz

Bir su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Köftelik ince bulguru, sıcak su ile ıslatalım. Ayrı bir yerde soğanı rendeleyelim, yumurta, irmik ve salça ile karıştıralım. Tuz, karabiber ve kimyon ekleyelim. Suda beklettiğimiz ince bulguru ve unu ilave edip yoğuralım, dinlendirelim. Ellerimizi yıkayıp köfte hamurundan misket büyüklüğünde parçalar alalım, yuvarlayıp ortasına parmağımızı bastıralım. Un serpilmiş tepsiye dizelim. Bol tuzlu suda haşlayıp süzelim. Bir tavada dövülmüş sarımsak, biber ve domates salçaları ile zeytinyağını kavuralım. Süzdüğümüz fellah köftesinin üzerine bu sosu gezdirelim. Kıyılmış maydanoz ile süsleyip servise alalım. Afiyet olsun.

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Bir çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir avuç maydanoz