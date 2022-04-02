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Hayat Onun Gibinin ikinci bölümü yayında Onun ahlakı Kurandı
AKTÜEL

O'nun Gibi'nin ikinci bölümü yayında: O'nun ahlakı Kur'an'dı

Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, dün akşam ilk kez YouTube üzerinden izleyiciyle buluştu. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konusunu gönüllere işliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Onun Gibinin ikinci bölümü yayında: Onun ahlakı Kurandı
Nur Haktan - Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla dün ilk kez izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.

O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.

Programın 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için:


YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.

Onun ahlakı Kurandı

O'nun ahlakı Kur'an'dı

​O'nun Gibi'nin ikinci bölümü yayında.
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