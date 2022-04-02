O'nun Gibi'nin ikinci bölümü yayında: O'nun ahlakı Kur'an'dı

Nur Haktan'ın sunumu ve Siyer Araştırmacısı Muhammed Yazıcı'nın yorumlarıyla dün ilk kez izleyiciyle buluşan O'nun Gibi programı, ramazan ayı boyunca Yeni Şafak YouTube kanalında olacak.
O'nun Gibi, izleyicileri her akşam saat 23.00'te Efendimiz'i anlamak için kutsal bir yolculuğa çıkaracak.
Programın 'O'nun ahlakı Kur'an'dı' konulu ikinci bölümünü izlemek için:
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Serinin 'Peygamber Efendimiz ramazan ayını nasıl karşılardı' konulu ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.