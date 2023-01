Oscar kendini mi imha ediyor?

Hollywood çalışmalarının ödüllendirilmesi için kurulan sistem ticari/endüstriyel sinemanın gösteri alanı oldu hep. Hala da Oscar demek şov demektir (Will Smith’in yumruk meselesinde olduğu gibi). Oysa son yıllarda Akademi’nin ABD dışından da üye alması ve bunun çoğalmasının yanı sıra gençlerin ve kadınların sayısının artması Oscar’ı bambaşka bir rotaya çevirdi. Gişe filmlerinin boy gösterdiği sahnede artık bağımsız filmler toz attırıyor. Eskiden tek tük olan bu durum artık manzarayı değiştirecek kadar genişledi. 2022’de The Power of The Dog, öncesinde Nomadland, Parazit, Roma, Ay Işığı gibi filmler endüstriyel sinema ürünü olmamalarına rağmen Oscar’da çok sayıda adaylık ve ödül alarak değişimin sinyallerini vermişti. Sadece yapım ve finans kaynağı itibariyle değil dil olarak birbirinden farklı kulvarlardan bahsediyoruz. Ki, esas önemli olan da bu...

“Ticari” - ”bağımsız” çekişmesi/çatışması bu yıl kendini iyiden iyiye gösterdi. Yıllar sonra gelen büyük bütçeli devam filmleri elbette çokça adaylık aldı. Top Gun: Maverick 6 dalda aday. Avatar: Suyun Yolu ise 3 dalda aday. 2023’ün süksesini Her Şey, Her Yerde, Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) yaptı. Film 11 adaylık aldı. 9’ar adaylıkla The Banshees of Inisherin ve Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, 8’er adaylıkla The Fabelmans ve Elvis, 6 adaylıkla Tár peşlerinden geldi. Özellikle The Banshees of Inisherin ve Tar bu listedeki ‘bağımsız’ denebilecek yapımlar olarak dikkat çekiyor.