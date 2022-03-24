Hayat Oscar ödül töreni TRT 2de
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Oscar ödül töreni TRT 2’de

Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenecek 94. Oscar ödül töreni, TRT 2’de sinemaseverlerle buluşacak. 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gece saat 03.00’te yayınlanacak program öncesi “Oscar’a Doğru” özel yayını yer alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oscar ödül töreni TRT 2’de
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Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenecek 94. Oscar ödül töreni, TRT 2’de sinemaseverlerle buluşacak. 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gece saat 03.00’te yayınlanacak program öncesi “Oscar’a Doğru” özel yayını yer alacak. Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes’un sunacağı töreni, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler yorumlayacak.

23 dalda ödüllerin verileceği gecede, 12 adaylıkla The Power of the Dog, 10 adaylıkla Dune dikkat çekerken, Belfast ve West Side Story filmleri 7 dalda aday olmuştu. Ödül töreninin uzun sürmesiyle eleştirilen program, bu yıl 23 kategorinin hepsine canlı yayın yapmayıp banttan yayınlarla reytingleri kurtarmayı umut ediyor.

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