The Power of Dog’dan Oscar’a güçlü giriş

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan beri verilen Akademi Ödüllerinde adaylar belli oldu. Bu sene 94. kez verilecek 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart’ta Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.

2022 yılının en iyi yapımları ve isimlerinin ödüllendirileceği törende Netflix yapımı The Power of Dog 11 dalda aday gösterildi. Onu ise sırasıyla 10 dalda Dune, 7 dalda West Side Story, 6 dalda Belfast izledi. En konuşulan yapımlardan birisi olan Don’t Look Up ise 3 farklı dalda ödüle aday oldu.

Ödül avcısı Spielberg

En İyi Film dalında Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story aday yapımlar arasında. En İyi Yönetmen dalında ise Kenneth Branagh Belfast’la, Paul Thomas Anderson Licorice Pizza’yla, Jane Campion The Power of the Dog’la, Ryûsuke Hamaguchi Drive My Car’la, birçok akademi ödülü bulunan Steven Spielberg ise West Side Story ile önemli adaylar arasında bulunuyor.

Oscar

Beş yıl aradan sonra yeniden favori

En iyi kadın oyuncu dalında favori isimlerden Nicole Kidman, Being the Ricardos’daki oyunculuğu ile ödüllere aday. Yılın en beklenen yapımları arasında olan House of Gucci ise en iyi makyaj ve saç dalında iddialı yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor.

Sherlock dizisiyle büyük bir bilinirliğe kavuşan Benedict Cumberbatch, en son 2015 yılında aldığı en iyi erkek oyuncu Oscar’ından sonra bu sene de yine favori isimlerden oldu. Aynı dalda King Richard’la Will Smith, Tick Tick… Boom ile Andrew Garfield yarışacak. Oscar töreninde en çekişmeli dallardan birisi de En İyi Belgesel başlığı olacak. Bu dalda Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised), Writing with Fire gibi güçlü yapımlar Oscar heykeli için mücadele edecek.

