Hayat The Power of Dogdan Oscara güçlü giriş
KÜLTÜR SANAT

The Power of Dog’dan Oscar’a güçlü giriş

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi ödülleri bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. Sinema dünyasının en popüler ödülleri olan Oscar’ın adayları belli oldu. Geçtiğimiz Kasım’da gösterime giren The Power of Dog, 11 farklı dalda Oscar adaylığına güçlü bir giriş yaptı.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
The Power of Dog’dan Oscar’a güçlü giriş
Hayat

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan beri verilen Akademi Ödüllerinde adaylar belli oldu. Bu sene 94. kez verilecek 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart’ta Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.

2022 yılının en iyi yapımları ve isimlerinin ödüllendirileceği törende Netflix yapımı The Power of Dog 11 dalda aday gösterildi. Onu ise sırasıyla 10 dalda Dune, 7 dalda West Side Story, 6 dalda Belfast izledi. En konuşulan yapımlardan birisi olan Don’t Look Up ise 3 farklı dalda ödüle aday oldu.

Ödül avcısı Spielberg

En İyi Film dalında Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story aday yapımlar arasında. En İyi Yönetmen dalında ise Kenneth Branagh Belfast’la, Paul Thomas Anderson Licorice Pizza’yla, Jane Campion The Power of the Dog’la, Ryûsuke Hamaguchi Drive My Car’la, birçok akademi ödülü bulunan Steven Spielberg ise West Side Story ile önemli adaylar arasında bulunuyor.

Oscar
Oscar

Beş yıl aradan sonra yeniden favori

En iyi kadın oyuncu dalında favori isimlerden Nicole Kidman, Being the Ricardos’daki oyunculuğu ile ödüllere aday. Yılın en beklenen yapımları arasında olan House of Gucci ise en iyi makyaj ve saç dalında iddialı yapımlardan birisi olarak öne çıkıyor.

Sherlock dizisiyle büyük bir bilinirliğe kavuşan Benedict Cumberbatch, en son 2015 yılında aldığı en iyi erkek oyuncu Oscar’ından sonra bu sene de yine favori isimlerden oldu. Aynı dalda King Richard’la Will Smith, Tick Tick… Boom ile Andrew Garfield yarışacak. Oscar töreninde en çekişmeli dallardan birisi de En İyi Belgesel başlığı olacak. Bu dalda Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised), Writing with Fire gibi güçlü yapımlar Oscar heykeli için mücadele edecek.

Oscar Ödülleri için adayların listesi açıklandı
FOTOĞRAF 22
Title
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU<br><br>Jessie Buckley (The Lost Daughter)<br>Ariana DeBose (West Side Story)<br>Judi Dench (Belfast)<br>Kirsten Dunst (The Power of the Dog)<br>Anjanue Ellis (King Richard)<br>
Title
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU<br><br>Ciarán Hinds – Belfast<br>Troy Kotsur – CODA<br>Jesse Plemons – The Power of the Dog<br>JK Simmons – Being the Ricardos<br>Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog<br>
Title
EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ<br><br>Ala Kachuu – Take and Run<br>The Dress<br>The Long Goodbye<br>On My Mind<br>Please Hold<br>
Title
EN İYİ KISA ANİMASYON<br><br>Affairs of the Art<br>Bestia<br>Boxballet<br>Robin Robin<br>The Windshield Wiper<br>
Title
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO<br><br>CODA<br>Drive My Car<br>Dune<br>The Lost Daughter<br>The Power of the Dog
Title
EN İYİ UYARLAMA SENARYO<br><br>CODA<br>Drive My Car<br>Dune<br>The Lost Daughter<br>The Power of the Dog<br>
Title
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ<br><br>Don’t Look Up<br>Dune<br>Encanto<br>Parallel Mothers<br>The Power of the Dog<br>
Title
EN İYİ SES<br><br>Belfast<br>Dune<br>No Time to Die<br>The Power of the Dog<br>West Side Story<br>
Title
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI<br><br>Cruella<br>Cyrano<br>Dune<br>Nightmare Alley<br>West Side Story<br>
Title
EN İYİ KURGU<br><br>Don’t Look Up<br>Dune<br>King Richard<br>The Power of the Dog<br>tick, tick... BOOM!<br>
Title
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ<br><br>Coming 2 America<br>Cruella<br>Dune<br>The Eyes of Tammy Faye<br>House of Gucci<br>
Title
EN İYİ ANİMASYON<br><br>Encanto<br>Flee<br>Luca<br>The Mitchells vs the Machines<br>Raya and the Last Dragon<br>
Title
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI<br><br>“Be Alive” (King Richard)<br>“Dos Oruguitas” (Encanto)<br>“Down to Joy” (Belfast)<br>“No Time to Die” (No Time to Die)<br>“Somehow You Do” (Four Good Days)<br>
Title
EN İYİ BELGESEL<br><br>Ascension<br>Attica<br>Flee<br>Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised)<br>Writing with Fire<br>
Title
EN İYİ GÖRSEL EFEKT<br><br>Dune<br>Free Guy<br>No Time to Die<br>Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings<br>Spider-Man: No Way Home<br>
Title
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI<br><br>Dune<br>Nightmare Alley<br>The Power of the Dog<br>The Tragedy of Macbeth<br>West Side Story<br>
Title
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ<br><br>Dune<br>Nightmare Alley<br>The Power of the Dog<br>The Tragedy of Macbeth<br>West Side Story<br>
Title
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM<br><br>Drive My Car<br>Flee<br>The Hand of God<br>Lunana: A Yak in the Classroom<br>The Worst Person in the World<br>
Title
EN İYİ ERKEK OYUNCU<br><br>Javier Bardem – Being the Ricardos<br>Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog<br>Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!<br>Will Smith – King Richard<br>Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth<br>
Title
EN İYİ KADIN OYUNCU<br><br>Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye<br>Olivia Colman – The Lost Daughter<br>Penélope Cruz – Parallel Mothers<br>Nicole Kidman – Being the Ricardos<br>Kristen Stewart – Spencer<br>
Title
EN İYİ YÖNETMEN<br><br>Kenneth Branagh – Belfast<br>Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza<br>Jane Campion – The Power of the Dog<br>Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car<br>Steven Spielberg – West Side Story<br>
Title
EN İYİ FİLM<br><br>Belfast<br>CODA<br>Don’t Look Up<br>Drive My Car<br>Dune<br>King Richard<br>Licorice Pizza<br>Nightmare Alley<br>The Power of the Dog<br>West Side Story
Oscar Ödülleri için adayların listesi açıklandı
Bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri'nin adayları açıklandı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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