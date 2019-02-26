Oscar sınırları aştı

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, Mısır kökenli Rami Malek, Marvel’ın ilk siyahi ikonu Black Panther, ikinci kez ödüle değer görülen ilk Müslüman oyuncu Marshela Ali bunlardan birkaçı. Seçimlerde akademi jürisinin ABD Başkanı Donald Trump karşıtı tutumunun etkili olduğu yaygın görüşler arasında.

YOLLAR ROMA’YA ÇIKMADI!

Önceki gece Los Angeles’ta gerçekleşen ödül töreninde birçok sürpriz ve ilk yaşandı. Gecede “en iyi film” ödülünü Peter Farrelly’nin yönettiği Green Book kazandı. Tahminlerde Alfonso Cuaron imzalı Roma öne çıksa da Akademi Jürisi en iyi film ödülüne Green Book’u layık gördü. “Roma” ise Meksikalı Cuaron’a “en iyi yönetmen” ödülünü kazandırdı ve yabancı dilde en iyi film seçildi. Böylece ilk kez Netflix yapımı bir film Oscar’dan ödülle döndü. Freddie Mercury’nin hayatını konu alan “Bohemian Rhapsody” ise Mısır kökenli ABD’li oyuncu Rami Malek’e “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazandırdı. Film ayrıca “en iyi kurgu”, “en iyi ses kurgusu” ve “en iyi ses miksajı” ödüllerine de değer görüldü.

ANİMASYON ÖDÜLÜ İLK KEZ SİYAHİ YÖNETMENE

“Malcolm X” başta olmak üzere ırkçılığı eleştiren ve sinemayı siyahi bakış açısıyla yorumlayan birçok başarılı filme imza atan ve bu yıl en iyi yönetmen kategorisinde de aday gösterilen Spike Lee’nin senaryosunu yazdığı “BlacKkKlansman ise “en iyi uyarlama senaryo” dalında ödüle değer görüldü. Marvel’ın ilk siyahi ikonu olan Black Panther ise “En İyi Özgün Müzik”, “En İyi Kostüm Tasarımı” ve “En İyi Yapım Tasarımı” dallarında ödülün sahibi oldu. “En İyi Animasyon” ödülüne layık görülen “Spider-Man: Into the Spider-Verse” filminin yönetmeni Peter Ramsey, bu dalda ödül alan ilk siyahi yönetmen oldu.

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Ali’ye ikinci ödül

2017’de “Moonlight” filmindeki performansıyla “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü alarak oyunculuk dalında Oscar’a layık görülen ilk Müslüman olan Mahershala Ali, bu yıl da “Green Book” filmindeki rolü ile aynı dalda ikinci Oscar’ını almış oldu.

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