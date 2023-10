Oyunla dostluğu hatırlatıyoruz

Menesse rolünü canlandıran oyuncu İlayda Buse Uyar, “Menesse’nin en belirgin özelliği küçük duyguların büyük mutluluğunu yaşayan bir çocuk olması” ifadelerini kullanıyor. Uyar, “Dost olmanın, yeni insanlarla tanışmanın ve sevgi duyup güvendiği arkadaşlarına yardım etmenin tadını büyüklerden daha iyi alan ve huzurun peşinde koşuşturmayı seven bir karakteri var. Tüm oyun boyunca birbirinden farklı arkadaşlarıyla iletişimini görüyoruz onun. Hatta yeni iletişim kurmaya başladığında arkadaş olmaya dair duyduğu hevesle heyecanlanıyoruz bizde. En ön plana çıkan huyu ise anlayış. Menesse her arkadaşına anlayışla yaklaşıyor. Empati duygusunu hatırlatacak çocuklara” şeklinde rolünü anlatıyor ve ekliyor: “Hemen her yerde gördüğümüz çeşit çeşit renklerin onun için ayrı bir anlamı var. Her sabah o renklere bakmayı, renklerin enerjisi ile güne başlamayı seviyor. Zaten çocuk olmanın en güzel yanı da bu değil midir? Hayatın dalgınlığı arasında kaybolmadan bakarsınız dünyaya. İnceler, gözlemler, dostluk kurar ve oyun oynarsınız. Aslında en iyi çocukken yaşamayı biliriz. Yaşama sevinci dediğimiz şeyi hissederiz. Menesse sayesinde bu sevinci sahnede izliyoruz.”