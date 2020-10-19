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Paketli ürünlerde gramaj oyunlarıyla gizli zamlar yapılıyor

Uzmanlar paketlenmiş ürünlerde gramaj hilesi uyarılarında bulunuyor. "Ürünlerde fiyat artışı görülmemesine rağmen gramaj oyunlarıyla gizli zamlar yapılıyor" diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, "Şampuandan çikolataya, bisküviye, peynire, her türlü aldığımız paketlenmiş ürüne dikkat edelim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Paketli ürünlerde gramaj hilesine dikkat.
Paketli ürünlerde gramaj hilesine dikkat.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketicilerin marketlerden almış olduğu paketlenmiş ürünlerde artık çok dikkatli olması lazım. Çünkü gizli bir zamla karşı karşıyalar. Tost kaşar peynirini sürekli biz 650 gramlık paketlerde alırken, bu paketlerden birisi 650 gramlık diğeri 600 gramlık. Tüketici aynı ürünü aldığını zannederken daha düşük gramajda ürüne fazla para vermiş oluyor. Bu şampuan 600 mililitre olması gerekirken 400 mililitreye düşmüş. Bazı firmalar da 600 mililitreden 550 mililitreye düşürmüşler" İfadelerini kullandı.

AYNI PAKET AYNI FİYAT ANCAK İKİ FARKLI GRAMAJ

Aynı firmaya ait iki paketlenmiş kuruyemişi gösteren Aydın Ağaoğlu, “Bu iki paket arasındaki yegane fark birisi 200 gram, diğeri 180 gram ama kasada aynı fiyatla satılıyor. Dalgın tüketici 200 grama ödeyeceği parayla 180 gramlık paketi alıp buradan çıkabilir. Bu nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalıdırlar. Şampuandan çikolataya, bisküviye, peynire, her türlü aldığımız paketlenmiş ürüne dikkat edelim" şeklinde konuştu.

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TİCARET BAKANLIĞINA İHBAR EDEBİLİRLER

Ağaoğlu, "Ayrıca dolardaki artışla birlikte market etiketlerinde yapılan oynamalarda aşırı fiyat artışı gören tüketiciler bu ürünlerin fotoğrafını çekerek Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Uygulaması üzerinden şikayet edebilir. Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı ile mücadele için bir mobil uygulama geliştirdi. Bu uygulamayı cep telefonuna indiren tüketicilerimiz Ticaret Bakanlığına fotoğraflarını çektikleri etiketleri göndererek o firmanın incelenmesini, haksız bir fiyat artışı uygulanmışsa onlara yaptırım yapılmasını sağlayabilirler. Burada tüketiciye önemli görev düşüyor" diye konuştu.

Cips paketinden eroin çıktı!
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"BU FİRMALARDAN UZAK DURUN"

Ağaoğlu, “Ürünlerde fiyat artışı görülmemesine rağmen gramaj oyunları yapılıyor. Buna karşı tüketicinin, bilinçli tüketici olarak yapması gereken tespitlerini Ticaret Bakanlığına aktarmak ve bu haksız zam yapan firmaların ürünlerinden uzak durmak. Serbest piyasa ekonomisindeyiz. Burada hukuki bir sorun bulunmuyor ancak tüketici alışkanlıkları istismar ediliyor. Tüketici alışmış bir şampuanı bin mililitre alıyor veya 600 mililitrelik küçük şampuan alıyor. Ama şu anda 550 mililitrelik şişeyi alıp sepete koyduğunda onu 600 mililitre olarak düşünüyor. 200 gramlık kuruyemiş alıyorum zannıyla 180 gram kuruyemiş alıyor ve aynı parayı veriyor. Dolayısıyla burada apaçık bir gizli zam gözüküyor" dedi.

"MAALESEF SON ZAMANLARDA BÖYLE ŞEYLER YAŞIYORUZ"

Bir markete alışverişe gelen Emre Handeler, “Maalesef son zamanlarda böyle şeyler yaşıyoruz. Özellikle şampuanların gramajında, kuruyemişlerde çokça böyle şeyler oluyor. Kısa bir zaman önce yaşadığımız şey aslında. Makarnalardan, pirinçlerden bile şüphelenmiyor değiliz" dedi.

  • Aybars Karakırık da, “Fiyat artışlarına denk geldim. Özellikle 5 veya 10'un katı gramajlarda ürünler satılıyorken bu rakamlar değişmiş. Tekli sayılara gelmiş. Mesela 173 gram gibi rakamlara inmiş. Bunun bir fırsatçılık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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