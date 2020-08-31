Talep arttı, sıkıntı yaşandı: Dikkat etmezsek çok kısa süre sonra eldivensiz kalabiliriz

TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Delikanlı yaptığı açıklamada, medikal ürünlerden biri olan tıbbi eldivende gerekli tedbirler alınmadığı taktirde, yakın süre içinde sıkıntı yaşanacağını bildirdi.

Türkiye'de tıbbi eldiven üretiminin olmadığını söyleyen Delikanlı, "Başta Malezya olmak üzere Tayland ve Vietnam gibi diğer ülkelere bağımlıyız gerek ham madde de gerekse ürünün ithalatında. Şu an tüm dünyada pandemi dolayısıyla talep patlaması yaşandığından kaynaklı olarak sıkıntı yaşanıyor. Ülkemizde de eldiven konusu yavaş yavaş sorun göstermeye başladı.

Eldivenlerde fiyatlandırma, kullanım aralığına göre gramaj, özellik ve adetsel olarak kutu ve paketleme de değişiyordu. Cerrahi eldivenler steril ve tek paketli; genel kullanıma açık olan eldivenler de yüzlük ve iki yüzlük paketler olmak üzere kullanılıyordu. Pandemi öncesi fiyatları 14 lira ile 16 lira arasında gramaj ve kullanım yerine göre değişiyordu. Fakat şu anda minimum 50, maksimum 250 liralara kadar kutu fiyatı görebiliyoruz, gerek marketlerde gerek tıbbi marketlerde gerekse internette" diye konuştu.

DHA TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Delikanlı yaptığı açıklamada, medikal ürünlerden biri olan tıbbi eldivende gerekli tedbirler alınmadığı taktirde, yakın süre içinde sıkıntı yaşanacağını bildirdi. n

'ELDİVENSİZ KALABİLİRİZ'

TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Delikanlı, vatandaşa çok büyük görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu en başından beri vatandaşların eldiven kullanımın gereksiz olduğunu hatta risk yarattığını bile iletiyor. Bizim hijyenimize su ve sabunla dikkat etmemiz gerekiyor ki sağlık profesyonelleri; gerçekten eldivene ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlar bundan uzak kalmasın. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek eğer çok kısa bir süre sonra eldivensiz kalabiliriz.

Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Dönem dönem ilgili genel müdürlükler ile de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Denetimi artıracağı ve farklı yöntemler uygulayacağı noktasında çalışmalar yürüyor. Onun biraz hızlanmasını talep ediyoruz. Bir diğer hususta ülkeye girmiş olan eldivenin ihracatının belli bir süreliğine; en azından aralık sonuna kadar durdurulması gerektiğini düşünüyoruz.

REKLAM

Olur da bir projelendirme yapılırsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ve Ticaret Bakanlığı'mızın desteği ile uygun yatırım ortamı ve koşullar sağlandıktan sonra da ülkede üretim için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bir önlemi mutlaka ilgili bakanlıklar alacaktır."

FOTOĞRAF 16 1 Haziran'dan itibaren denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizlemeye başladı. Kentin dünyaca ünlü falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi. Kameranın kadrajına üç ay önce koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların hayatına yoğun olarak giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri yansıdı. Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder, sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını söyleyen İsa Alamder, 20 metre derinlikte, 1000 metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını söyledi. DENİZ DİBİNDE YOK YOK <br> <br> Temizlik taramasında plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere rastladıklarını anlatan Alemdar, şöyle konuştu: Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk... Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir... Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi biz de Antalya'da görmeye başladık. Vatandaşlar, eldiven maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli. ‘GELECEKTE YENİ PROBLEMLERLE KARŞILAŞACAĞIZ’ <br> <br> Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen su altı film yapımcısı Alican Abacı ise korona süreciyle birlikte su altını kirleten unsurlara eldiven ve maskelerin de eklendiğini söyledi. Bu iki materyali hemen hemen her dalışında görüntülediğini anlatan Abacı, İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız diye konuştu. ADRASAN SAHİLİNE MASKELER VURDU <br> <br> Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da da sahile kullanılmış maskeler vurdu. Tatilcilerin denize girip, zaman geçirdiği sahil şeridinde başı boş yüzüp kıyıya vuran maskeler, tatilcileri rahatsız etti. Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. 'Yeni normal' hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'FİYATIN 8- 10 KAT ARTIĞINI ÇOK RAHAT SÖYLEYEBİLİRİZ'

Bilim Kurulu'nun sağlık profesyonellerinin kullanmasının gerektiği yönündeki uyarılarına rağmen tıbbi eldivende bir talep patlamasının söz konusunun olduğunu belirten Delikanlı, "Bu da ihracat fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı olarak bazı kişi ve kuruluşlara stok yapmaya ve ülkeye girmiş eldivene ihraç etmeye yöneltiyor. Bu da olumsuz bir durum yaratıyor ve sağlık profesyonellerinin eldivene ulaşımını engelliyor.

Vatandaşın bu eldiven kullanımlarını azaltmasını bekliyoruz, sağlık profesyonelleri bu ürün gruplarına ulaşabilsin, diye. Eğer böyle giderse dünyadaki talep patlamasından kaynaklı olarak da biz aralık ayına kadar eldiven ve benzeri ürünlere ulaşmakta ciddi anlamda sorun yaşayacağız. Bu çok aşikar görülüyor. Bu dönemde fiyatın 8 ila 10 kat arasında artığını çok rahat söyleyebiliriz" dedi.

