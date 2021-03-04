Hayat Pandemi süreci kadınları nasıl etkiledi? Ev ve çalışma hayatındaki kadınların pandemi sürecinde karşılaştığı sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar nelerdir?
AKTÜEL

Pandemi süreci kadınları nasıl etkiledi? Ev ve çalışma hayatındaki kadınların pandemi sürecinde karşılaştığı sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar nelerdir?

4 Mart 2021’de çevrimiçi platformda gerçekleşecek KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde düzenlenen 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nin bu yılki ana teması “Pandemi Sürecinde Kadın” olarak belirlendi.

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Akademisyenler 'pandemi sürecinde kadın'ı konuşacak.
Akademisyenler 'pandemi sürecinde kadın'ı konuşacak.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen kongreye Prof. Dr. Alev Erkilet başkanlık yapıyor.

Kongre, ekranların tecrübeli sunucusu Beyza Hakan’ın takdimiyle, saat 9:00’da KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA’nın konuşmalarıyla başlayacak. Hemen ardından, alanında uzman isimler 8 ayrı oturumda bildirilerini sunacak.

COVID-19 salgını, bir sağlık problemi olmasının yanı sıra küresel düzlemde birçok değişimi beraberinde getirdi. Salgının, bireysel psikolojiden sosyal hayata, aile düzeninden ekonomik şartlara farklı yansımaları oldu. Bu süreçte insanlık, zaman yönetimi, mutluluk düzeyleri, aile içi şiddet vakaları gibi konularda yeni durumlarla karşı karşıya kaldı. Kamusal ve özel alanın iç içe geçtiği yeni bir süreç başladı. Kongrede bu yeni durum, “Pandemi Sürecinde Kadın” başlığı altında farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenlerin sunacağı bildirilerle masaya yatırılacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın yaptığı açılış panelinde, Prof. Dr. Veysel BOZKURT “Koronavirüs Salgınının Kadınlar Üzerindeki Etkileri”, Prof. Dr. Alev ERKİLET “Pandemi Bağlamında Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın”, Prof. Dr. Burhanettin TATAR ise ‘Ev Metafiziği’ Ve ‘Eve Düşüş’ Sarkacında Kadın konulu bildirilerini sunacak.

2 ayrı salonda gün boyu devam edecek 8 oturumun konu başlıkları:

• Pandemi ve İş-Yaşam Dengesi

• Pandemi ve Çalışma Hayatı

• Pandemi, Edebiyat, Sanat

• Pandemi ve Mülteciler: İyi Uygulama Örnekleri

• Pandemi Ve Ruh Sağlığı

• Pandemi ve Medya

• Pandemi, Tarih, Din

• Pandeminin Sosyolojisi Panellerin ardından ödüle değer bulunan ilk üç bildiri açıklanacak.

Kongre kapanış oturumuyla sona erecek. Kongrenin yayın platformuna https://kadem.org.tr/7-toplums... adresinden ulaşabilirsiniz.

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