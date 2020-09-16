Sakinleştirici başta olmak üzere vücuda çeşitli yararları olan papatya çayı, popüler bir içecek. Yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilen papatya çayı, papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde ediliyor.

Kafein içermemesinden dolayı da sevilen bu bitki çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanıyor.

Fakat hali hazırda satılan papatya çaylarına karşı dikkatli olmak lazım. Uzmanlar piyasadakilerin papatya olmadığını söylüyor.

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İçeriğindeki bu antioksidanların bazıları, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor. Ayrıca, papatya çayı sindirim sistemi ve uykuya yardımcı olabilecek özelliklere de sahip. Sağlık fincanda saklı demiş olsak abartmayız.

Peki, etkileri saymakla bitmeyen papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nelere iyi gelir?

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Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?

Papatya çayı günlük rutinlerinizin vazgeçilmez içeceği olması yanında sağlık için çok faydalı bir içecek olmasıyla da özel bir içecek. Sağlık alanında çok geniş bir kullanım alanı olan papatya çayı, çok eski bir sağlık uygulama yöntemi. Yatıştırıcı etkisi olan papatya çayı, mide yanmasına ve ülsere karşı etkili. İşte, papatya çayının faydaları:

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Bağışıklığı artırır

Yanık ve sıyrıkları iyileştirir

Koyu renk halkaları azaltır

Cildinizi parlatır

Akneleri önler

Şişkinlik ve ağrıları azaltır

Kan şekeri ve diyabet hastalarındaki hasarı azaltır

Tiroid ve meme kanseri riskini

Cilt tahrişini azaltır

Kas spazmlarını giderir

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Papatya çayı nelere iyi gelir?

Romatizmaya iyi gelir.

Deri dökülmesine neden olan cilt hastalıklarını hafifletir.

Bağırsak sorunlarını azaltır.

Karaciğerin çalışmasına yardım eder.

Ağız iltihaplarına iyi gelir.

Krampları azaltır, kasları gevşetir.

Bel ve sırt ağrılarını azaltır.

Boğaz ağrılarına iyi gelir.

Migrene iyi gelir.

Kasları gevşetir.

Doğal antibiyotiktir.

Soğuk algınlığına ve gribe iyi gelir.

Diş sağlığını korur.

Hazımsızlığa iyi gelir.

Kan şekerini dengeler.

Uyku probleminin giderilmesine yardım eder.

Ateş düşürür.

Stresi azaltır.

Zayıflamaya yardım eder.

Mikroplarla savaşır.

Ülser ağrılarını giderir.

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