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Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?

Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?

Papatya çayının kullanım alanının oldukça geniş. Tarihi ise insanlık tarihinin bilinen en eski ve yaygın kullanılan bitkilerinden biri. Özellikle hoş kokusu ile bilinen papatya çayı, yabani bir bitki olup pek çok farklı şekilde kullanılıyor. Sinüzite iyi gelmesi ve antidepresan etkisi ile çok sık kullanılan papatya çayı, yatıştırıcı özelliğiyle de favori bir içecek. Peki, etkileri saymakla bitmeyen papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sakinleştirici başta olmak üzere vücuda çeşitli yararları olan papatya çayı, popüler bir içecek. Yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilen papatya çayı, papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde ediliyor.

Kafein içermemesinden dolayı da sevilen bu bitki çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanıyor.

Fakat hali hazırda satılan papatya çaylarına karşı dikkatli olmak lazım. Uzmanlar piyasadakilerin papatya olmadığını söylüyor.

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Papatya yerine başka çiçekleri almayın

İçeriğindeki bu antioksidanların bazıları, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor. Ayrıca, papatya çayı sindirim sistemi ve uykuya yardımcı olabilecek özelliklere de sahip. Sağlık fincanda saklı demiş olsak abartmayız.

Peki, etkileri saymakla bitmeyen papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nelere iyi gelir?

İlaç deposu 'papatya' sizi hasta edebilir
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İlaç deposu 'papatya' sizi hasta edebilir

Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?

Papatya çayı günlük rutinlerinizin vazgeçilmez içeceği olması yanında sağlık için çok faydalı bir içecek olmasıyla da özel bir içecek. Sağlık alanında çok geniş bir kullanım alanı olan papatya çayı, çok eski bir sağlık uygulama yöntemi. Yatıştırıcı etkisi olan papatya çayı, mide yanmasına ve ülsere karşı etkili. İşte, papatya çayının faydaları:

Ada çayını soda ile karıştırın
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Ada çayını soda ile karıştırın
  • Bağışıklığı artırır
  • Yanık ve sıyrıkları iyileştirir
  • Koyu renk halkaları azaltır
  • Cildinizi parlatır
  • Akneleri önler
  • Şişkinlik ve ağrıları azaltır
  • Kan şekeri ve diyabet hastalarındaki hasarı azaltır
  • Tiroid ve meme kanseri riskini
  • Cilt tahrişini azaltır
  • Kas spazmlarını giderir

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Papatya çayı nelere iyi gelir?

  • Romatizmaya iyi gelir.
  • Deri dökülmesine neden olan cilt hastalıklarını hafifletir.
  • Bağırsak sorunlarını azaltır.
  • Karaciğerin çalışmasına yardım eder.
  • Ağız iltihaplarına iyi gelir.
  • Krampları azaltır, kasları gevşetir.
  • Bel ve sırt ağrılarını azaltır.
  • Boğaz ağrılarına iyi gelir.
  • Migrene iyi gelir.
  • Kasları gevşetir.
  • Doğal antibiyotiktir.
  • Soğuk algınlığına ve gribe iyi gelir.
  • Diş sağlığını korur.
  • Hazımsızlığa iyi gelir.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Uyku probleminin giderilmesine yardım eder.
  • Ateş düşürür.
  • Stresi azaltır.
  • Zayıflamaya yardım eder.
  • Mikroplarla savaşır.
  • Ülser ağrılarını giderir.

Sağlık fincanda saklı
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Sağlık fincanda saklı

Sabahları erken kalkabilmenin 8 yolu
FOTOĞRAF 9
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Herkes yoğun bir iş gününün ardından eve gelip yemek yedikten sonra erkenden uyumak ister. Ancak çoğu kişinin geç vakitlere kadar televizyon veya bilgisayar başından ayrılamaması nedeniyle bu sabahları uykusunu alamadan uyanmak zorunda kalır. Gün boyu enerjik hissetmek istemez misiniz? Peki bu durumda ne yapmalısınız? Erken kalkıp buna rağmen gün boyu kendinizi dinç ve enerjik hissetmek ister misiniz?
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Erken yatın: Sabahları erken kalkamamanızın nedeni yeterince uyuyamamanız olabilir. Geceleri erken yatarsanız, uykunuzu alırsınız ve sabah da rahatça uyanırsınız. Gece yarısına kadar ya da daha geç saatlere kadar ayakta kalmaya gerçekten ihtiyacınız var mı? Geç saate kadar uyanık kalırsanız ertesi gün verimli ya da faydalı olamayabilirsiniz. Gereksiz televizyon şovları ya da sosyal medya olmasa da olur, zamanınızı boşa harcamayın.
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Uyku saatlerinizde düzenli olun: Haftasonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatlerde yatıp aynı saatte kalkarsanız vücudunuz düzenli bir uyku programına alışır. Bunu alışkanlık haline getirirseniz sabahları erken kalkmakta zorlanmazsınız.
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Kafein tüketimini azaltın: Öğleden sonra kafeinli içecek tüketimini azaltarak ya da tamamen keserek sabahları daha kolay uyanabilirsiniz. Bu ilk başlarda size zor gelebilir, fakat bu kafein isteğine karşı çıkmanız gerekir.
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Erken kalkmak için iyi bir nedeniniz olsun: Sabahları erken kalkmak ilk başlarda sizin için zor olabilir. Bunun için kendinize iyi bir sebep bularak motive edin. Erken kalktığınızda güzel bir sabah yürüyüşü gibi şeylerle kendinizi ödüllendirebilirsiniz.
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Alarmınızı uzanamayacağınız bir yere koyun: Oldukça eski bir yöntem olsa da erken kalkmada en etkilisidir. Saatinizi akşamdan kurun ve odanın diğer tarafına yerleştirin. Böylece sabah alarm çalınca yataktan kalkıp alarmı kapatırsınız ve uykunuz daha çabuk açılır.
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Yatağa sakin ve gevşemiş olarak gidin: Gece yatmadan önce sinirlenirseniz, kafanızı bir şeye takarsanız uykuya dalmakta zorlanırsınız. Bu nedenle yatmadan önce gerginseniz sıcak bir papatya çayı içip gevşedikten sonra yatmaya gidin.
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Heyecanlı bir kahvaltı planlayın: Sabah muhteşem, lezzetli bir kahvaltı yapmayı planlayıp da yatarsanız yorgunluğunuz azalır ve daha çabuk uykuya dalarsınız. Yapacağınız kahvaltı taze meyveden hazırlanan meyve suyu da içerirse ilgi çekici olabilir.
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Egzersiz yapın: Erken kalkmak için egzersiz eğlenceli bir araçtır. Çünkü öğleden sonra ya da akşam saatlerinde yapılan egzersiz erken yatıp vücudunuzun iyice dinlenmesini sağlar. Ayrıca sabahları egzersiz yapmak da kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.
Sabahları erken kalkabilmenin 8 yolu
Herkes yoğun bir iş gününün ardından eve gelip yemek yedikten sonra erkenden uyumak ister. Ancak çoğu kişinin geç vakitlere kadar televizyon veya bilgisayar başından ayrılamaması nedeniyle bu sabahları uykusunu alamadan uyanmak zorunda kalır. Gün boyu enerjik hissetmek istemez misiniz? Peki bu durumda ne yapmalısınız? Erken kalkıp buna rağmen gün boyu kendinizi dinç ve enerjik hissetmek ister misiniz?
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