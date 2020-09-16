Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?
Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?
Papatya çayının kullanım alanının oldukça geniş. Tarihi ise insanlık tarihinin bilinen en eski ve yaygın kullanılan bitkilerinden biri. Özellikle hoş kokusu ile bilinen papatya çayı, yabani bir bitki olup pek çok farklı şekilde kullanılıyor. Sinüzite iyi gelmesi ve antidepresan etkisi ile çok sık kullanılan papatya çayı, yatıştırıcı özelliğiyle de favori bir içecek. Peki, etkileri saymakla bitmeyen papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nelere iyi gelir?
Sakinleştirici başta olmak üzere vücuda çeşitli yararları olan papatya çayı, popüler bir içecek. Yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilen papatya çayı, papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde ediliyor.
Kafein içermemesinden dolayı da sevilen bu bitki çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanıyor.
İçeriğindeki bu antioksidanların bazıları, kalp hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor. Ayrıca, papatya çayı sindirim sistemi ve uykuya yardımcı olabilecek özelliklere de sahip. Sağlık fincanda saklı demiş olsak abartmayız.
Peki, etkileri saymakla bitmeyen papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nelere iyi gelir?
Papatya çayı faydaları nelerdir: Papatya çayı nelere iyi gelir?
Papatya çayı günlük rutinlerinizin vazgeçilmez içeceği olması yanında sağlık için çok faydalı bir içecek olmasıyla da özel bir içecek. Sağlık alanında çok geniş bir kullanım alanı olan papatya çayı, çok eski bir sağlık uygulama yöntemi. Yatıştırıcı etkisi olan papatya çayı, mide yanmasına ve ülsere karşı etkili. İşte, papatya çayının faydaları:
Bağışıklığı artırır
Yanık ve sıyrıkları iyileştirir
Koyu renk halkaları azaltır
Cildinizi parlatır
Akneleri önler
Şişkinlik ve ağrıları azaltır
Kan şekeri ve diyabet hastalarındaki hasarı azaltır
Tiroid ve meme kanseri riskini
Cilt tahrişini azaltır
Kas spazmlarını giderir
Papatya çayı nelere iyi gelir?
Romatizmaya iyi gelir.
Deri dökülmesine neden olan cilt hastalıklarını hafifletir.