Paris’ten yürüyerek Hacca gidiyor: Allah evine doğru atılan her adım sevaptır

Fransa’nın Paris kentinde yaya olarak yola çıkan 3 Fransız genç dinlerinde Kutsal sayılan kentlere yürüyerek gidiyor. 5 aydır yolda olan gençler yaklaşık 8 ülkeden geçtiklerini ama Edirne’den Türkiye’ye girdiklerinde Türk insanı tarafından çok sıcak karşılandıklarını ifade ettiler.

3 Fransız genç bir gece dinlenebilme imkanı buldu.

DÜNYA 40 gün yürüyerek Türkiye'ye geldiler

5 ay sonra Mekke’ye varacak

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik mahallesine varan 3 genci mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp isimli vatandaş yolda bulup evine davet etti. Bu sayede Paris’ten yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul yolcusu 3 Fransız genç bir gece dinlenebilme imkanı bulmuş oldu. Gençlerden Hac yolcusu Samuel Courkin Lübnan ve Mısır üzerinden Temmuz ayında Mekke’ye varacağını tahmin ediyor.

HAYAT Yürürken kendini ve dünyayı keşfet

8 ülke yürüdüler

Geceyi burada geçiren gençler Hüseyin Alp onlara hazırladığı kahvaltıyı yedikten sonra tekrardan yola çıktı. Hac yolcusu Fransızca Öğretmeni Samuel Courkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri söyledi:

“20 Eylül’de Fransa’dan ayrıldık. Birkaç ülkeyi yürüyerek geçtik. İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye. Mekke’ye gitmeden önce Lübnan ve Mısır’a yürümem gerekiyor. Tanguy’da hızlı yürüyecek çünkü Kudüs’e varmak istiyor.”

“Türkiye insanı gerçekten, çok olağanüstü sıcakkanlı”

Türkiye’ye giriş yaptıklarında insanlar tarafından çok sıcak karşılandıklarını onları Hüseyin Alp isimli vatandaşın kendilerini ağırladığını ifade eden Samuel Courkin açıklamasının devamında, şu şekilde konuştu:

“Allah evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, Onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aynı zamanda yaşamlarımız ve maneviyatımız üzerine düşünmemize, orada yaşayan insanlar ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz. Gezimiz parasız gerçekleşiyor. Küçük günlük bit bütçem var. Ama Kudüs yolcusu Tanguy ve İstanbul yolcusu Gaetan arkadaşlarım parasız seyahat ediyor. Ayrıca bizi evde ağırlayan Hüseyin Alp’e teşekkür ederiz. Türkiye insanı gerçekten, çok olağanüstü sıcakkanlı ve misafirperver.”

“Biz 5 milyon kişiyi beslemişiz, 3 kişiye çay versek ne olacak ki”

Onları evde ağırlayan mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp ise “Bunları kapının önünde yürürken görünce bana ilginç geldiler. Bu Selamün Aleyküm deyince ilgimi çekti from dedim nerelisiniz dedim. Nereye gidiyorsunuz dedim Hacca gidiyoruz dedi. Birisi Hacca gidiyor Mekke’ye, birisi Yahudi Kudüs’e gidiyor. Diğeri de Hristiyan Ayasofya’ya gidiyor. Ne güzel dinlerin kardeşliği. Şimdi birisi Yahudi, birisi Müslüman ve diğeri Hristiyan bende bunları misafir ettim. Bizim buradan Fransa’ya giden Suriyeliler parklarda uyumasın diye parkların üzerine tel çekiyorlar. Bunu da Fransız devleti yapıyor. İnsanlık görsünler. Hangi kapıyı çalsalar o kapı onlara açılır. Çünkü bizim gönül kapımız geniş. Biz 5 milyon kişiyi beslemişiz, 3 kişiye çay versek ne olacak ki” diye konuştu.