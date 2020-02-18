Hayat Paristen yürüyerek Hacca gidiyor Allah evine doğru atılan her adım sevaptır
AKTÜEL

Paris’ten yürüyerek Hacca gidiyor: Allah evine doğru atılan her adım sevaptır

Fransa’dan yola çıkan 3 Fransız’dan biri İstanbul’a, biri Kudüs, diğeri ise yürüyerek Hacca gidiyor. Tekirdağ’a ulaşan Fransız gençler, 5 aydır yolda oldukları ifade ettiler. Samuel Courkin, “Allah evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, Onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aynı zamanda yaşamlarımız ve maneviyatımız üzerine düşünmemize, orada yaşayan insanlar ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
5 aydır yolda olan gençler yaklaşık 8 ülkeden geçtiler.
5 aydır yolda olan gençler yaklaşık 8 ülkeden geçtiler.

Fransa’nın Paris kentinde yaya olarak yola çıkan 3 Fransız genç dinlerinde Kutsal sayılan kentlere yürüyerek gidiyor. 5 aydır yolda olan gençler yaklaşık 8 ülkeden geçtiklerini ama Edirne’den Türkiye’ye girdiklerinde Türk insanı tarafından çok sıcak karşılandıklarını ifade ettiler.

3 Fransız genç bir gece dinlenebilme imkanı buldu.

40 gün yürüyerek Türkiye'ye geldiler
DÜNYA
40 gün yürüyerek Türkiye'ye geldiler

5 ay sonra Mekke’ye varacak

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik mahallesine varan 3 genci mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp isimli vatandaş yolda bulup evine davet etti. Bu sayede Paris’ten yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul yolcusu 3 Fransız genç bir gece dinlenebilme imkanı bulmuş oldu. Gençlerden Hac yolcusu Samuel Courkin Lübnan ve Mısır üzerinden Temmuz ayında Mekke’ye varacağını tahmin ediyor.

Yürürken kendini ve dünyayı keşfet
HAYAT
Yürürken kendini ve dünyayı keşfet

8 ülke yürüdüler

Geceyi burada geçiren gençler Hüseyin Alp onlara hazırladığı kahvaltıyı yedikten sonra tekrardan yola çıktı. Hac yolcusu Fransızca Öğretmeni Samuel Courkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri söyledi:

“20 Eylül’de Fransa’dan ayrıldık. Birkaç ülkeyi yürüyerek geçtik. İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye. Mekke’ye gitmeden önce Lübnan ve Mısır’a yürümem gerekiyor. Tanguy’da hızlı yürüyecek çünkü Kudüs’e varmak istiyor.”

“Türkiye insanı gerçekten, çok olağanüstü sıcakkanlı”

Türkiye’ye giriş yaptıklarında insanlar tarafından çok sıcak karşılandıklarını onları Hüseyin Alp isimli vatandaşın kendilerini ağırladığını ifade eden Samuel Courkin açıklamasının devamında, şu şekilde konuştu:

  • “Allah evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, Onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aynı zamanda yaşamlarımız ve maneviyatımız üzerine düşünmemize, orada yaşayan insanlar ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz. Gezimiz parasız gerçekleşiyor. Küçük günlük bit bütçem var. Ama Kudüs yolcusu Tanguy ve İstanbul yolcusu Gaetan arkadaşlarım parasız seyahat ediyor. Ayrıca bizi evde ağırlayan Hüseyin Alp’e teşekkür ederiz. Türkiye insanı gerçekten, çok olağanüstü sıcakkanlı ve misafirperver.”

“Biz 5 milyon kişiyi beslemişiz, 3 kişiye çay versek ne olacak ki”

Onları evde ağırlayan mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp ise “Bunları kapının önünde yürürken görünce bana ilginç geldiler. Bu Selamün Aleyküm deyince ilgimi çekti from dedim nerelisiniz dedim. Nereye gidiyorsunuz dedim Hacca gidiyoruz dedi. Birisi Hacca gidiyor Mekke’ye, birisi Yahudi Kudüs’e gidiyor. Diğeri de Hristiyan Ayasofya’ya gidiyor. Ne güzel dinlerin kardeşliği. Şimdi birisi Yahudi, birisi Müslüman ve diğeri Hristiyan bende bunları misafir ettim. Bizim buradan Fransa’ya giden Suriyeliler parklarda uyumasın diye parkların üzerine tel çekiyorlar. Bunu da Fransız devleti yapıyor. İnsanlık görsünler. Hangi kapıyı çalsalar o kapı onlara açılır. Çünkü bizim gönül kapımız geniş. Biz 5 milyon kişiyi beslemişiz, 3 kişiye çay versek ne olacak ki” diye konuştu.

Gezi Parkı davasında tüm sanıklar beraat etti

Gezi Parkı davasında
tüm sanıklar beraat etti

​Osman Kavala ve Mehmet Alabora dahil 16 kişi tüm suçlardan beraat etti.
23 binkişiyi hedef aldı

23 bin
kişiyi hedef aldı

​Kişisel bilgi ve para çalmaya odaklanıyor.
Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

TOKİ merakla beklenen ilk kura çekiliş tarihini açıkladı.
Polis kurdukları sistemi fark etti

Polis kurdukları sistemi fark etti

Kaçırdıkları ilacın değeri yaklaşık 1 milyon lira.
Karantinada<br> kahreden görüntü

Karantinada
kahreden görüntü

​3 yaşındaki çocuk 1 ay sonra annesini gözyaşları içinde metrelerce uzaktan görebildi.
Fiyatların ne zaman<br>düşeceğini açıkladı

Fiyatların ne zaman
düşeceğini açıkladı

İkinci el otomobil satın alacaklara kritik uyarı...

Bir aile daha evladına kavuştu

Bir aile daha evladına kavuştu

HDP önünde eylem yapıp evladına kavuşan aile sayısı 8 oldu.

148 bin sivil daha<br>Türkiye sınırında

148 bin sivil daha
Türkiye sınırında

​Esed ve Rusya'nın saldırılarından kaçıyorlar.
8 aydır <br>yıkılmayı bekliyor

8 aydır
yıkılmayı bekliyor

Bakırköy'de kentsel dönüşüme giren bina boşaltılmıştı.
Yeniden<br>üretime başlıyor

Yeniden
üretime başlıyor

​Üretimi durdurulan TEMSA'dan sevindiren haber.
Hatayı<br>affetmiyorlar

Hatayı
affetmiyorlar

1 yılda 87 bin araca ceza tutanağı düzenlediler.
Perşembe <br>günü açılıyor

Perşembe
günü açılıyor

4 milyon basılı 120 milyon elektronik yayın bulunuyor.
Esed'e<br>pahalıya mal olacak

Esed'e
pahalıya mal olacak

​MHP lideri Bahçeli'den İdlib gerginliği için sert sözler.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadroda yer alan iki isim dikkati çekti.
Saldırı hazırlığındaki<br> 4 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki
4 terörist öldürüldü

​Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.