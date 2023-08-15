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Peş peşe acı haberler gelmişti: İki ilde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı fırtınalı hava etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle peş peşe gelen boğulma vakaları sonrası Sinop ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı.

09:49 . 15/08/2023 Salı
DHA
Sinop ve Düzce'deki boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sinop ve Düzce'deki boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günler öncesinden uyardığı fırtına ve sağanak yağışlı hava Marmara ve Karadeniz bölgesini etksini altına almış durumda. Boğulma riskine karşı vatandaşların uyarıldığı Sinop'ta peş peşe acı haberler gelmiş 4 kişilik bir aile boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye'yi hüzne boğan boğulma vakalarının ardından Sinop'ta, olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle ikinci bir karar alınana kadar; meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten açıklama geldi

"İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar, Sinop ili Kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajından başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bir yasa da Düzce'den

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde de yoğun dalga ve akıntı sebebiyle denize girmenin yasaklandığı açıklandı. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi. Açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle 15 Ağustos Salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" ifadesi kullanıldı.



#Düzce
#Akçakoca
#Sinop
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