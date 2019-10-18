Hayat Pınar Yorgancıoğlunun yeni filmi Antalyada boy gösterecek
SİNEMA

Pınar Yorgancıoğlu Nebile Hanım’ın Solucandeliği filmi

Pınar Yorgancıoğlu'nun yeni filmi Antalya'da boy gösterecek

Son dönemlerde yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun yeni filmi 'Karanlıkta Islık Çalanlar' sinema otoritelerinden tam not almaya devam ediyor. Yorgancıoğlu'nun son projesi, Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak 10 projeden biri olarak seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pınar Yorgancıoğlu, son dönem Türk sinemasının en önemli kadın yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Pınar Yorgancıoğlu, son dönem Türk sinemasının en önemli kadın yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği önemli kadın yönetmenlerden biri olarak kabul edilen Pınar Yorgancıoğlu'nun son filmi Karanlıkta Islık Çalanlar, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Henüz projelendirme aşamasındayken uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil eden ve katıldığı yarışmalardan ödülle dönen 'Karanlıkta Islık Çalanlar' filminin senaryosu, Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak 10 projeden biri olarak seçildi.

Bir önceki film de başarıdan başarıya koşmuştu

  • Hatırlanacağı üzere Yorgancıoğlu'nun bir önceki projesi 'Karanlıkta Islık Çalanlar' film senaryosu da Venedik Bienali'nin Biennale College Cinema Atölyesi'nde 9 uluslararası projeden biri olarak seçilmişti.
  • Bedir Bedir’in başrolünde oynadığı ilk kısa filmi "Şafak Vakti" ile "Palm Springs", "Antalya" ve "Adana" gibi festivallerde boy gösteren Senarist-Yönetmen Pınar Yorgancıoğlu, baş rolünde Jale Arıkan'ın yer aldığı Alman ortak yapımı filmi 'Nebile Hanım’ın Solucandeliği' ile de adından sıkça söz ettirmişti.
  • Varşova gibi film festivallerinde oynayan 'Nebile Hanım'ın Solucandeliği' filmi ile 'İstanbul Film Festivali' ve '!f İstanbul' gibi organizasyonlarda ödüller alan Yorgancıoğlu, kurgusunu yaptığı Türkiye-ABD ortak yapımı 'Green' filmiyle Sundance gibi birçok festivalden başarı ile döndü.

Yorgancıoğlu'nun projesi ulusal ve uluslararası çok sayıda festivalden ödülle döndü.

Geliştirme projesi ödülü de aynı filme gitti

Orta halli modern bir ailenin bireylerinin büyüme sancılarını konu alarak, yetişkinlik kavramını kara-mizahi bir dille eleştiren 'Karanlıkta Islık Çalanlar'ın ilk uzun metrajlı film çalışması olacağını vurgulayan Yorgancıoğlu, ön hazırlık aşamasında olduklarını belirterek, "Senaryomuz şimdiye kadar Saraybosna Film Festivali'nin CineLink ve Pack & Pitch platformlarında, Venedik Bienali'nin Biennale College Cinema atölyesinde, İKSV Köprüde Buluşmalar, ve bu Eylül ayında yine Venedik Film Festivali dahilindeki Venice Production Bridge ortak yapım marketlerinde yer aldı. Ankara Film Festivalinde de Ulusal Uzun Proje Geliştirme Ödülü’nü kazandı" şeklinde konuştu.

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