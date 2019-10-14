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SİNEMA

Yeşilçam’ın belleği koruma altında

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından 1960’ların başında kurulan Sinema-TV Merkezi, yerli ve yabancı sanat ürünlerini koruma altına alıyor. 10 binden fazla filmin bulunduğu arşiv için güçlendirme çalışmalarının başladığını belirten Rektör Handan İnci, “Burası çok değerli bir arşiv. Yeşilçam’ın belleği diyebileceğimiz bir yer” dedi.

Haber Merkezi AA
Handan İnci
Handan İnci

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) bünyesinde Prof. Sami Şekeroğlu tarafından 1960’ların başında kurulan Sinema-TV Merkezi, yerli ve yabancı sanat ürünlerini koruma altına alıyor. Sinema ve televizyon alanında araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları yapılan merkez, içerisinde 10 binden fazla film yer alıyor.

ÇAĞDAŞ SİSTEMİ OLMALI

Rektör Handan İnci, MSGSÜ’nün çok önemli iki belleğe sahip olduğunu belirterek, “Bunlardan bir tanesi İstanbul Resim Heykel Müzesi. Orada çağdaş sanatımızın özellikle en önemli yapıtlarını biz muhafaza ediyoruz ve yakında da sergileyeceğiz. Aynı şekilde sinemanın da Türk sinemasının da belleği üniversitemizin korumasında ve kullanımında. Burası gördüğünüz gibi çok değerli bir arşiv. Yeşilçam’ın belleği diyebileceğimiz bir arşiv” diye konuştu.

2 arşivin çalışma biçimlerine özel önem verdiğini söyleyen İnci, “Bazı ihtiyaçların olduğunu gördüm. Sinema-TV Merkezi’nin, yani Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezinin -adını mutlaka anmalıyım, çünkü kendisinin emeğidir ve ürünüdür burası hiç şüphesiz- günümüzün şartları içinde çok daha verimli, çok daha nitelikli, çok daha hak edilecek bir korumaya layık olduğunu, üniversitemizin büyük yatırımını aslında buraya yöneltmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada çağdaş bir iklimlendirme sistemi yok. Bütün düzenlemeler elle yapılıyor. Kullanılan raflar, raf sistemi son derece sıradan. Yani bunlar mutlaka değiştirilmeli” dedi.

ARŞİV EMİN ELLERDE

Arşivde bugüne kadar kullanılan bazı yöntemlerin yanlışlığına dikkati çeken İnci, şunları kaydetti: “Bunlar çağdaş arşivleme sistemleri içinde mutlaka korunacak, öncelikle de deprem riski açısından güvene alınacak bir yapı. Şimdi merkezin bu tür altyapı eksiklerini gidermek için merkezin yönetimini üstlenmiş durumdayım ama merkezin içeriğini elbette yönlendirecek ya da yönetecek durumda değilim, bu uzmanların işidir. Ben altyapı eksiklerini giderdikten sonra binanın güçlendirilmesi ya da arşivin hakkettiği iklim şartlarında korunması gibi eksikleri giderdikten sonra, içerik açısından da bu arşivi kim yönetecek? Liyakatliyse elbette bu görev o kişiye tevdi edilecektir. Şimdi bu görevi daha bir haftadır üzerimde tutuyorum.” Bütün amacının şartları daha iyi hale getirmek olduğunun altını çizen Handan İnci, “Bunu hallettikten sonra zaten gereği gibi yoluna devam edecektir arşivimiz ve hiç şüpheniz olmasın Türkiye’nin film belleği emin ellerde” dedi.

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