Pinokyo bu kez müzikle anlatılacak

Müzikli anlatı “Pinokyo Müzikal Masalı”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 19 Mayıs ve 2 Haziran’da sahnelenecek. Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic’in şefliğinde, Akasya Asıltürkmen’in anlatıcılığında gerçekleşecek etkinlikte, Pinokyo’nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar, sevinçler ve zorluklar seyircilerin beğenisine sunulacak. Yaklaşık bir saat sürecek etkinlik dört yaş ve üzeri tüm izleyicilere açık olacak.