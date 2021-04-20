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Hayat Polis kısıtlamayı ihlal edenlere megafonla şöyle seslendi Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde benim hakkım helal değil
AKTÜEL

Polis kısıtlamayı ihlal edenlere megafonla şöyle seslendi: Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde benim hakkım helal değil

Polis kısıtlamayı ihlal edenlere megafonla şöyle seslendi: Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde benim hakkım helal değil

Konya’da hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, megafonla “Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır" anonsu yaparak tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Polis kısıtlamayı ihlal edenlere megafonla şöyle seslendi: Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde benim hakkım helal değil
Polis 10 kişilik grubun kurallara uymamasına tepki gösterdi.

Konya'da polis ekipleri, kısıtlama saatlerinde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ve maske kuralına uymadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Polisi gören 10 kişilik grup yürüyerek ve bisikletlerini alarak parktan uzaklaştı. Parkta 10 kişilik grubun maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini gören polis ise megafon ile gruba seslenerek, “Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır” anonsunu yaptı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin anons yapması ve parktaki grubun olay yerinden kaçması yer alıyor.

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