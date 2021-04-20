Polis kısıtlamayı ihlal edenlere megafonla şöyle seslendi: Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde benim hakkım helal değil Polis kısıtlamayı ihlal edenlere megafonla şöyle seslendi: Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde benim hakkım helal değil Konya’da hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde 10 kişilik grubun parkta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibi, megafonla “Yeter artık milletin hakkı var sizin üzerinizde. Gezinemezsiniz, benim hakkım helal değil. Sizin yüzünden şu anda ben burada devletin aracının mazotunu yakıyorum, yazıktır" anonsu yaparak tepki gösterdi.

Haber Merkezi 20 Nisan 2021, 13:20 Son Güncelleme: 20 Nisan 2021, 13:28 İHA