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Koronavirüs Yeniden korona olana 57 bin lira Gönüllü aranıyor
DÜNYA

Yeniden korona olana 57 bin lira: Gönüllü aranıyor

Bilim insanları daha önce korona geçiren kişilere kasıtlı olarak yeniden virüs bulaştırmak için bir deney başlattı. Çalışmada insanların yeniden enfekte olmasını engelleyen ve gelecekteki aşıların hızlı bir şekilde izlenmesine yardımcı olabilecek bağışıklık koruma düzeyinin anlaşılması amaçlanıyor. Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada her gönüllüye 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 750 tl) ödenecek.

Haber Merkezi Diğer
Yeniden korona olana 57 bin lira: Gönüllü aranıyor
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İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi daha önce Covid-19’a yakalananlara, yeniden virüs bulaştırmak için bir klinik deneme başlatacaklarını duyurdu. Çalışmayla, insanların yeniden enfekte olmasını engelleyen ve gelecekteki aşıların hızlı bir şekilde izlenmesine yardımcı olabilecek bağışıklık koruma düzeyinin belirlenmesinin amaçladığı ifade edildi. Araştırmacılar her gönüllüyü virüse maruz bırakacak, böylece yalnızca yeterince güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olanlar yeniden enfekte olmaktan kaçınacak. Bu, o altın düzeydeki bağışıklığı üreten aşıların, on binlerce insanların yer aldığı klinik çalışmaları gerektirmeden hızla takip edilebileceği ve onaylanmasını sağlayacak.

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  • Araştırma lideri ve aşı bilimi profesörü Helen McShane, "Eğer belirli bir antikor seviyesinin birisini yeniden enfekte etmenin mümkün olmadığı anlamına geldiğini belirleyebilirsek, bu, en etkili aşıların tasarlanmasına çok çabuk katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

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ÇALIŞMA İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Bununla birlikte, Wellcome Trust tarafından finanse edilen ve etik onayı aldıktan sonra bu ay başlaması beklenen çalışma, daha önce Covid ile doğal olarak enfekte olmuş 18-30 yaş arası kişileri işe alacak. Çalışma iki aşamada yürütülecek. 64 sağlıklı gönüllünün katıldığı ilk aşamada, corona virüsün çoğalmasına imkan veren en düşük dozu belirlenecek. Dozlama miktarı belirlendikten sonra, yaz aylarında başlaması beklenen çalışmanın ikinci aşamasında katılımcıları enfekte etmek için kullanılacak.

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"Bağışıklık tepkisini enfeksiyondan sonra birkaç noktada ölçeceğiz"

NTV'nin haberine göre; Profesör McShane, “Bağışıklık tepkisini enfeksiyondan sonra birkaç noktada ölçeceğiz, böylece virüs tarafından hangi bağışıklık tepkisinin üretildiğini anlayabiliriz. Böyle bir meydan okuma çalışması, bu ölçümleri çok hassas bir şekilde yapmamızı sağlıyor çünkü birisine ne zaman virüs bulaştığını tam olarak biliyoruz. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, daha iyi aşılar ve tedaviler tasarlamamıza ve ayrıca insanların Covid olduktan sonra korunup korunmadığını ve ne kadar süreyle korunduğunu anlamamızı sağlayacak" dedi.

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Her gönüllüye 5 bin sterlin ödenecek

  • Diğer taraftan, deneylere katılanlar 17 gün boyunca karantina altına alınacak ve artık başkalarına bulaşma riski kalmayana kadar bir araştırma ekibi tarafından takip edilecek. Semptom geliştirenlere, ayrıca Regeneron tarafından geliştirilen ve klinik çalışmalarda hastalığın ilerleme riskini azalttığı gösterilen monoklonal antikor tedavisi uygulanacak.

12 ay boyunca süren çalışma kapsamında gönüllere yeniden virüse yakalnma karşılığında 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 740 Türk lirası) ödenecek.

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