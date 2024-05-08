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Hayat

Prof. Dr. Erol Güngör vefatının 41. yılında anılacak

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile kültür merkezine ismi verilen Sosyal Psikolog-Yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör’ü vefatının 41’nci yıldönümünde anmak için program düzenliyor.

13:10 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:12 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Prof. Dr. Erol Güngör
Prof. Dr. Erol Güngör

Düzce Belediyesi Kültür Merkezine ismi verilen Sosyal Psikolog - Yazar aynı zamanda Fikir Adamı olan Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 41’nci yılında düzenlenecek program ile anılacak.


Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kültür Ocağı Vakfı ortaklığında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’da düzenlenecek anma programı Prof.Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Programın panel kısmında, Prof. Dr. Tayfun Amman, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Doç. Dr. Fatih Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Karakaya konuşmacı olarak katılımcılara Prof. Dr. Erol Güngör ile ilgili paylaşımlarda bulunacak.

Programın detayları;
Saat 14.00: Açılış Konuşmaları

Av. Dr. Ali ÜREY (KOCAV Başkanı)

Prof. Dr. Nedim SÖZBİR (Düzce Üniversitesi Rektörü)

Dr. Faruk ÖZLÜ (Düzce Belediye Başkanı)

Selçuk ASLAN (Düzce Valisi)

Saat 15.00: Panel

Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN (Sakarya Üniversitesi)

"Medeniyet Kırılması Ekseninde Erol Güngör"

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

"Modernleşme Tecrübesi, Erol Güngör ve Dünyamız"

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

"Erol Güngör ve Türk Üniversitesi"

Doç. Dr. Fatih YILDIZ (Düzce Üniversitesi)

"Erol Güngör'ün Entelektüel Kimliği"

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih KARAKAYA (İstanbul Üniversitesi)

"Teknoloji Değişmesi, Erol Güngör ve Makine Medeniyeti"

#Erol Güngör
#Düzce Belediyesi
#KOCEV
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